Bereits zum zweiten Mal in Folge kann Präsidentschaftsbewerber Sanders in einem US-Bundesstaat die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen. Seine demokratischen Mitbewerber sind nach ersten Auszählungen weit abgeschlagen - ein starker Kandidat greift jedoch erst später ins Rennen ein.

Der linke Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat die dritte Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat gewonnen. Nach Auszählungen in zehn Prozent der Wahlbezirke kommt der 78-Jährige demnach auf fast 45 Prozent der Stimmen und gewinnt damit die Mehrheit der Delegierten im US-Bundesstaat.

"Wir haben gerade die Vorwahlen in Nevada gewonnen", schrieb Sanders auf Twitter. Diese Bewegung sei nicht aufzuhalten. "Lasst uns gemeinsam diese demokratische Nominierung gewinnen, Trump besiegen und das Land verändern."

Ex-Vizepräsident Joe Biden lag auf Rang zwei. Der Ex-Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg, kam auf den dritten Platz vor Senatorin Elizabeth Warren. Bis zur Auszählung aller Stimmen dürfte es noch Stunden dauern.

Sanders, Senator aus Vermont, hatte schon bei Nachwahl-Befragungen in Führung gelegen. Er hatte auch die Vorwahl in New Hampshire gewonnen, während sich Buttigieg in Iowa knapp durchsetzte.

Unabhängig vom Wahlausgang in Nevada wird der "Super Tuesday" Anfang März von großer Bedeutung sein, bei dem in mehreren großen Bundesstaaten abgestimmt wird. Dann steht erstmals auch der Milliardär Michael Bloomberg zur Wahl. Der Sieger der Vorwahlen tritt Anfang November für die Demokraten bei der eigentlichen Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Donald Trump an, der als sicherer Kandidat der Republikaner gilt.