Die deutsche Gamer-Szene muss ohne Geld vom Staat auskommen. Verkehrsminister Scheuer streicht der Branche jährlich 50 Millionen Euro. Die Nachricht ist pikant, weil Scheuer damit ein Versprechen von Parteifreundin Bär bricht.

Die Bundesregierung streicht ab 2020 die Förderung der Entwicklung von Computerspielen in Höhe von 50 Millionen Euro pro Jahr. Das gehe aus einem Schreiben des auch für Digitales zuständigen Bundesverkehrsministeriums hervor, berichtete der Berliner "Tagesspiegel". Zur Begründung heißt es in dem Bericht des Ministeriums an den Grünen-Abgeordneten Sven-Christian Kindler, dass die Förderung 2019 nur einmalig veranschlagt worden sei. Lediglich "nicht abgeflossene Haushaltsmittel" könnten noch nächstes Jahr als "Ausgaberest" gezahlt werden.

Bei den Verhandlungen um den Haushalt 2019 war die Games-Förderung für Spiele "Made in Germany" erst in letzter Minute in die Vereinbarung geschrieben worden. Noch im Sommer hatte die Digitalstaatsministerin Dorothee Bär versichert, die Games-Förderung solle auch 2020 erhalten bleiben. Sie wolle die Fördergelder für das Jahr 2020 sichern und nachträglich im parlamentarischen Verfahren im Bundeshaushalt festschreiben, hatte die CSU-Politikerin im Juli dem "Spiegel" versichert. Die deutsche Gamer-Szene bezeichnete die Streichung der Förderung zuvor als "digitalen Selbstmord".

Auch die Grünen hatten beantragt, dass der Bund die Förderung in gleicher Höhe fortführen solle. Der Bund lehnte das nun ab. "Die Games-Förderung in Deutschland darf keine Eintagsfliege bleiben, ansonsten wird sich das wirtschaftliche Potenzial der Games-Entwicklung in Deutschland nicht entfalten", sagte der Grüne Abgeordnete Kindler laut "Tagesspiegel" und kritisierte den Stopp durch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. "Die Games-Entwickler brauchen Verlässlichkeit und keinen Minister, der heute ja und morgen nein sagt", so Kindler.