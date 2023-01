Kompromissvorschlag in Dresden

Kompromissvorschlag in Dresden Schlichten Röstel und de Maiziere den Bürgermeister-Streit?

Der Kompromiss sieht den Wegfall eines Beigeordneten-Postens in Dresden vor.

Sieben Beigeordnete sollen zusammen mit dem OB die Geschicke von Dresden lenken. Doch der Stadtrat kann sich nur auf zwei Kandidaten einigen. Nun liegt ein prominenter Kompromiss vor: Der sieht den Wegfall eines Postens vor und schlägt Kandidaten vor. Großer Verlierer wäre die SPD.

In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden kann sich der Stadtrat nicht auf die Besetzung mehrerer Bürgermeisterposten einigen. Zur Streitschlichtung wurden von der Stadtverwaltung die frühere Grünen-Bundessprecherin Gunda Röstel und Ex-Bundesminister Thomas de Maizière zu Rate gezogen. Beide haben nun ihren Kompromissvorschlag vorgelegt und plädieren dabei für sechs Beigeordnete. "Eine Stadt von der Größe Dresdens lässt sich gut mit sechs Beigeordneten verwalten und gestalten", sagte de Maizière.

Seit August war die Wahl von fünf der bislang sieben Beigeordneten mehrmals wegen fehlender Einigung im Stadtrat vertagt worden. Derzeit sind neben dem Oberbürgermeister (OB) nur zwei Beigeordnete im Amt. Für die Wahl sieht das Gesetz eine Mehrheitswahl im Stadtrat vor, der OB muss sein Einvernehmen erklären. Der Rat kann seinen Willen gegen den OB nur mit einer Zweidrittelmehrheit durchsetzen.

Neue Aufgaben für den OB?

Röstel und de Maizière sollten "einen Vorschlag entwickeln, der sowohl strukturell als auch in einer geeigneten personellen Besetzung eine Mehrheit im Stadtrat findet und das Einvernehmen des Oberbürgermeisters hat". Das Ergebnis ist laut de Maizière "ein sichtbares Zeichen von Einigungswillen aller Beteiligten und von Sparsamkeit". Das bedeute, dass künftig auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert einen Geschäftsbereich übernehmen müsse. Bundesweit sei dies nicht selten der Fall. Der Vorschlag setze voraus, dass Hilbert künftig die Verantwortung für die Finanzen sowie die Stadtbezirke übernehmen würde.

Die beiden Moderatoren gaben während einer Pressekonferenz auch ihre Empfehlung für die jeweiligen Posten bekannt. Bei den vorgeschlagenen Kandidaten handelte es sich ausschließlich um Mitglieder der CDU, der Grünen sowie der Linken. Sie schlugen zudem vor, die Hauptsatzung zu ändern, so dass das Inkrafttreten der Änderungen auf den 1. Februar festgelegt werden könne.

Oberbürgermeister Hilbert begrüßte den Vorschlag. Nun komme es darauf an, "dass eine Mehrheit im Stadtrat der Hauptsatzungsänderung und den Kandidatinnen und Kandidaten für die Beigeordneten-Positionen zustimmt".

SPD: "Leider der einfache und bequeme Weg"

Die SPD-Fraktion teilte mit, dass sie für eine neue Hilbert-Koalition nicht zur Verfügung stehe. Der Vorschlag der Moderatoren würde nämlich bedeuten, dass SPD-Finanzbürgermeister Peter Lames seine Aufgaben an Hilbert abgeben müsse. "Dass in der Dresdner Stadtspitze nicht mehr Leistung zählt, sondern die Unterwerfung unter das Machtstreben eines Oberbürgermeisters, hinterlässt mich fassungslos", sagte Fraktionschefin Dana Frohwieser. Eine Verwaltung dürfe keine Machtkonzentration an der Spitze haben, sondern bräuchte verteilte Rollen. Der Vorschlag sei "leider der einfache und bequeme Weg".

Bei der Stadtratswahl 2019 hatten die Grünen mit 20,5 Prozent das beste Ergebnis. Auf den Plätzen folgten die CDU (18,3), die AfD (17,1) sowie die Linke (16,2) und die SPD (8,8 Prozent). Die FDP von Oberbürgermeister Hilbert holte 7,5 Prozent. Im Stadtrat sitzen zudem die Freien Bürger/Freien Bürger Dresden sowie eine Dissidenten-Fraktion. Hilbert gewann die OB-Direktwahl 2022 im zweiten Wahlgang.