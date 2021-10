Scholz will offenbar nicht Parteichef werden

Klingbeil hat gute Chancen Scholz will offenbar nicht Parteichef werden

Mit Norbert Walter-Borjans konkurrierte Olaf Scholz noch um den Parteivorsitz. Inzwischen hat er offensichtlich keine Ambitionen mehr, an die Spitze der Sozialdemokraten zu rücken. Das ist ganz im Sinne des bisherigen SPD-Chefs. Tritt nun Lars Klingbeil in dessen Fußstapfen?

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will nicht Nachfolger von Norbert Walter-Borjans als SPD-Parteichef werden. Das verlautete aus SPD-Kreisen. Walter-Borjans will sich beim Parteitag im Dezember nicht erneut um den SPD-Vorsitz bewerben. In der "Rheinischen Post" hieß es unter Berufung auf informierte Kreise, Scholz wolle sich bei einer erfolgreichen Bildung einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP voll und ganz auf seine Aufgaben als Bundeskanzler konzentrieren.

Walter-Borjans war 2019 gemeinsam mit Saskia Esken als Sieger einer aufwändigen Kandidatenkür hervorgegangen. Planmäßig neu gewählt wird bei einem dreitägigen Parteitag vom 10. bis 12. Dezember. Unklar ist, ob Esken erneut kandidieren wird. Spekuliert wird, dass sie ein Ministeramt in der angestrebten Ampel-Koalition übernehmen will. Ihrem Co-Vorsitzenden dankte die 60-Jährige "für den Mut und die Kraft, dieses Abenteuer in Angriff genommen zu haben", wie sie auf Twitter schrieb. "Die SPD ist wieder da, und sie ist stark." Sie und Walter-Borjans könnten "mit Stolz auf unsere Wegstrecke zurückblicken. Die SPD ist geeint wie lange nicht."

Als ein aussichtsreicher Kandidat für den SPD-Vorsitz wird vor allem Generalsekretär Lars Klingbeil gehandelt. Der 43-Jährige gilt als einer der Väter des Erfolgs der SPD bei der Bundestagswahl. Walter-Borjans wollte sich nicht zu seiner Nachfolge äußern. Er sei aber dagegen, dass die Parteiführung in ein neues Kabinett gehe. "Ein Regierungsmitglied als Parteichefin oder Parteichef ist notwendigerweise immer ein Stück Regierungssprecher", sagte er. Die bisherige Arbeitsteilung - Parteivorsitz auf der einen und Regierungsamt auf der anderen Seite - habe sich bewährt.

Scholz dankte Walter-Borjans per Twitter "für das große Engagement, die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung in den letzten beiden Jahren". Scholz war bei Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz mit der Abgeordneten Klara Geywitz angetreten. Dessen ungeachtet wurde der Vizekanzler zum Kanzlerkandidat der SPD gekürt. Der 63-Jährige steht nun kurz davor, die Nachfolge von Angela Merkel anzutreten.