Merkel überlebt: Seehofer gibt CSU-Vorsitz ab

Mit dem Ausgang der Bayern-Wahl ist der Druck auf CSU-Chef Seehofer nochmals gestiegen. Der 69-Jährige will sich nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen in Bayern erklären. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

CSU-Chef Horst Seehofer will in den nächsten Tagen sein Amt als Parteichef zur Verfügung stellen. Das hat n-tv aus Unionskreisen erfahren. Laut der "Zeit", die unter Berufung auf mehrere Vertraute aus dem Umfeld des 69-Jährigen zuerst darüber berichtet hatte, will Seehofer allerdings sein Amt als Bundesinnenminister behalten. Dem "Focus" zufolge soll Bayerns Regierungschef Markus Söder die Parteiführung übernehmen.

Wesentlicher Grund für die Entscheidung, von der Spitze der Partei abzurücken, sei der angekündigte Verzicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den Vorsitz der Schwesterpartei CDU. "Horst ist seitdem einfach wahnsinnig erleichtert, dass er nicht auch auf Merkels Männerfriedhof gelandet ist", zitiert die Zeitung einen Vertrauten Seehofers.

Mit dem Verlust der absoluten Mehrheit der CSU in Bayern bei den jüngsten Landtagswahlen ist der Druck auf Seehofer nochmals gestiegen. Ehemalige Weggefährten sowie einzelne Verbände innerhalb der CSU hatten ihm den Rücktritt nahegelegt.

Seehofer selbst hatte angekündigt, sich nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen in Bayern zu erklären. Beobachter rechnen mit dem Schritt am Wochenende. Laut dem "Focus"-Bericht soll Söder dann bei einem Sonderparteitag Anfang Dezember gewählt werden. Als aussichtsreiche Kandidat gilt ferner Europapolitiker Manfred Weber.

