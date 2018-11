Politik

Auch Rückzug als Minister?: Seehofer gibt offenbar CSU-Vorsitz ab

Bei der CSU zeichnet sich ein Umbau der Parteispitze ab: Horst Seehofer will den Chefsessel Berichten zufolge abgeben. Eine entsprechende Erklärung soll kommende Woche folgen. Auch ein Rückzug als Bundesinnenminister ist im Gespräch.

Knapp einen Monat nach der schweren CSU-Pleite bei der Landtagswahl und unter massivem Druck der eigenen Parteibasis hat Horst Seehofer seinen Rücktritt als CSU-Chef angekündigt. Das hat Seehofer in einer Sitzung der engsten CSU-Spitze deutlich gemacht, wie die DPA aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Eine entsprechende persönliche Erklärung will er im Laufe der Woche abgeben. Damit gibt er den Weg frei für die Wahl eines Nachfolgers auf einem Sonderparteitag Anfang des kommenden Jahres.

Demnach plant Seehofer auch, sein Amt als Bundesinnenminister vorzeitig abzugeben. Wann genau, ist laut DPA noch offen. Geplant sei der Rückzug in jedem Fall vor dem Ende der laufenden Legislaturperiode.

Als mit Abstand aussichtsreichster Nachfolge-Kandidat für den CSU-Chefposten gilt inzwischen der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der 51-Jährige würde Seehofer dann schon zum zweiten Mal beerben, nachdem er im März schon den Posten des Regierungschefs von ihm übernommen hatte.

Mit einem Rücktritt Seehofers als CSU-Chef war in den vergangenen Wochen immer stärker gerechnet worden. Als vorrangig galt zunächst die Bildung einer Regierung in Bayern, wo die CSU nach dem Verlust der absoluten Mehrheit nun auf einen Koalitionspartner angewiesen ist. Der Koalitionsvertrag mit den Freien Wählern ist aber nun unterschrieben, Söder als Ministerpräsident wiedergewählt und vereidigt, an diesem Montag soll noch das Kabinett benannt werden. Seehofer kündigte in der Sitzung an, sich nach der Vereidigung "im Laufe der Woche" konkret zu seiner Zukunft erklären zu wollen.

Quelle: n-tv.de