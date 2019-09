Wer hat die besten Chancen? Heute läuft die Frist aus für die Bewerber um den SPD-Vorsitz. Unter ihnen gibt es ein paar Altbekannte - und vor allem viele Männer.

Ausgerechnet an diesem Sonntagabend um 18 Uhr, wenn die Wahllokale in Brandenburg und Sachsen schließen, endet die Frist für die Bewerbung um den SPD-Chefposten. Schon jetzt zeigt sich: Die Lage ist unübersichtlich, einige der 21 Bewerber dürften selbst SPD-Mitgliedern unbekannt sein. Dabei geht der Trend wie bei Grünen und Linken inzwischen zur Doppelspitze - wenn auch entgegen dem Wunsch der meisten Genossen. Insgesamt acht Paare und fünf Männer bewerben sich für den Posten, der weniger Ruhm als vor allem viel Ärger und einen schnellen Verschleiß verspricht. In 23 Regionalkonferenzen werden sich die Kandidaten, wenn sie denn offiziell zugelassen sind, der Basis stellen, die das letzte Wort hat. Hier eine Übersicht über die Bewerber - und ihre Chancen:

Olaf Scholz und Klara Geywitz

Pragmatiker und Favoriten: Scholz und Geywitz. (Foto: dpa)

Der Bundesfinanzminister und Vizekanzler, der zunächst eine Kandidatur ausgeschlossen hatte, weiß, worauf er sich einlässt: Nach dem Rücktritt von SPD-Chef Martin Schulz führte er die Partei schon einmal kommissarisch. Der 61-jährige Hamburger hatte lange den Spitznamen "Scholzomat" und war ein Verfechter der Agenda 2010. Inzwischen allerdings hat er einige Wenden vollzogen, als Finanzminister fordert er einen Mindestlohn von 12 Euro die Stunde, die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung und eine höhere Besteuerung großer Einkommen. Die Seele der Genossen erwärmt er allerdings trotzdem nicht, viele sehen in ihm einen Verfechter der ungeliebten Großen Koalition. Allerdings will er, so wie Geywitz, seine Kandidatur nicht an ein Bekenntnis zur GroKo knüpfen. Die Frau an seiner Seite ist für das Menschelnde zuständig, auch wenn sie selbst als nüchtern gilt. Die Potsdamer Landtagsabgeordnete Geywitz kann aber auch politische Erfahrung vorweisen. Die Mutter von drei Kindern war früher stellvertretende Landesvorsitzende und später Generalsekretärin in Brandenburg.

Chancen: Im RTL/n-tv Trendbarometer von Anfang der Woche, als noch nicht alle Bewerber feststanden, liegen sie klar vorn. 26 Prozent der Mitglieder würden sich für sie entscheiden. Vor allem die Anhänger der GroKo unterstützen sie. Für einen richtigen Aufbruch stehen sie allerdings nicht - dafür für Erfahrung und Verlässlichkeit.

Karl Lauterbach und Nina Scheer

Im RTL/n-tv Trendbarometer rangieren sie auf Platz zwei: Lauterbach und Scheer. (Foto: picture alliance/dpa)

Der SPD-Fraktionsvize und Medizinprofessor ist ebenfalls überregional bekannt - und sei es nur wegen seiner Fliege (hier ausnahmsweise nicht im Bild) und seines rheinischen Tonfalls. Er gehört wie die Umweltpolitikerin Scheer zum linken Flügel der SPD, beide fordern eine Runderneuerung der Partei. Schon Mitte Juli sprach sich Lauterbach im Interview mit n-tv.de klar für einen Austritt aus der GroKo aus: Wir machen ja keine Fortschritte, die Schnittmenge ist nicht groß genug." Auch forderte er jüngst eine Vermögenssteuer mit Links-Grün.

Chancen: Die beiden könnten denen, die schon lange einen Ausstieg aus der GroKo fordern, eine Stimme geben. Im RTL-Trendbarometer rangieren sie mit 14 Punkten auf Platz zwei.

Gesine Schwan und Ralf Stegner

Kein Zeichen für Verjüngung: Schwan und Stegner. (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa)

Die beiden gehören zu den bekannteren Gesichtern unter den Bewerbern. Allerdings zählen sie auch nicht zu den jüngsten, zusammen kommen sie auf 135 Jahre - womit sie, wie Spötter bemerkten, fast das Alter der SPD erreichen. Die Politikwissenschaftlerin und ehemalige Präsidentin der Europa-Universität in Frankfurt/Oder kandidierte bereits zwei Mal für das Amt der Bundespräsidentin. "Ich will helfen, diese Abwärtsspirale zu stoppen und eine Aufwärtsspirale zu schaffen", sagte sie vor wenigen Wochen n-tv.de. Stegner ist vor allem für seine linken Positionen bekannt, die Große Koalition betrachtet er ambivalent: "Die Groko ist weder das Übel von allen Übeln, noch ist sie Selbstzweck und wird einfach fortgesetzt," sagte er bei der Vorstellung seiner Kandidatur vor zwei Wochen. Schwan plädiert dafür, abzuwägen, in welcher Konstellation es die "beste Chance" für eine gute Politik gebe.

Chancen: Auch wenn die Kandidatur der beiden für viel Häme gesorgt hat, könnten sie doch Genossen überzeugen, die einen klareren Linksruck befürworten. Im Trendbarometer sprechen sich immerhin 13 Prozent für sie aus.

Petra Köpping und Boris Pistorius

Profilierte Landesminister: Köpping und Pistorius. (Foto: dpa)

Der 59-Jährige aus Niedersachsen und die 61-Jährige aus Sachsen sind beide profilierte Landesminister mit lokalpolitischer Erfahrung. Als Innenminister ist Pistorius, der gerne den Machertyp abgibt, auch überregional bekannt. Köpping, die in Sachsen Integrationsstaatsministerin ist, engagiert sich stark im Kampf gegen Rechtsextremismus. Zugleich will sie sich um die Abgehängten und Unzufriedenen im Osten kümmern und gibt ihnen in ihrem Buch "Integriert doch erst mal uns" eine Stimme.

Chancen: Das Duo dürfte vor allem bei konservativeren SPD-Mitgliedern punkten. Unterstützung bekommen sie im Trendbarometer von rund 12 Prozent der Mitglieder.

Christina Kampmann und Michael Roth:

Schon länger umtriebig: Kampmann und Roth (Foto: imago images / photothek)

Als noch alle zauderten, hatten sich der Europa-Staatsminister Roth und die ehemalige Familienministerin aus NRW als erstes Duo für den SPD-Schleudersitz gemeldet. Die Pläne der beiden Parteilinken sind konkret: Sie sprechen sich für eine grundlegende Reform der Parteistrukturen aus und wollen die Basis stärker einbinden. Das Motto ihrer Kampagne: "Mit Herz und Haltung." Die Schuldenbremse ist in ihren Augen überholt, die Große Koalition sehen sie kritisch. Bereits seit Wochen machen sie Wahlkampf für sich.

Chancen: Im RTL/n-tv Trendbarometer würden sich gerade mal 7 Prozent für sie entscheiden. Vielleicht überzeugen sie allerdings noch durch ihr besonderes Engagement. Auch kommen sie aus den mitgliederstarken Landesverbänden Hessen und Nordrhein-Westfalen, was ihre Chancen erhöhen könnte.

Simone Lange und Alexander Ahrens

Das lokalpolitische Duo: Lange und Ahrens. (Foto: picture alliance/dpa)

Auch wenn Lange nur Oberbürgermeisterin von Flensburg ist, ist sie doch vielen über ihre Partei hinaus bekannt: Sie hatte bereits 2018 gegen Andrea Nahles für den Parteivorsitz kandidiert und ist eine dezidierte Gegnerin der Hartz-IV-Reformen: "Ich möchte gerne diese Menschen um Verzeihung bitten und zurückgewinnen", kündigte sie bei ihrer Vorstellung an. Ihr Mitbewerber Ahrens ist in West-Berlin geboren und nun Oberbürgermeister von Bautzen. Ahrens, der zwischenzeitlich aus der SPD ausgetreten war, spricht sich für einen Ausstieg aus der Großen Koalition aus.

Chancen: Auch wenn sie beide für Aufbruch stehen: Beiden fehlt die landes- und bundespolitische Erfahrung. Im RTL/n-tv Trendbarometer kommen sie lediglich auf 7 Prozent.

Hilde Mattheis und Dierk Hirschel

Für mehr "demokratischen Sozialismus: Mattheis und Hirschel. (Foto: dpa)

Beide vertreten den linken Flügel und treten mit dem Versprechen an mehr "demokratischen Sozialismus" zu wagen. Mattheis sitzt seit 2002 im Bundestag, wo sie auch mal gegen die Fraktionslinie stimmt. Hirschel arbeitet als Chefökonom der Gewerkschaft Verdi. Beide fordern einen Linksruck und einen schnellen Ausstieg aus der GroKo. Und sie haben noch einen Vorschlag, der immerhin manche Herzen erwärmen könnte: Der Personennahverkehr müsse kostenlos sein.

Chancen: Beide gehen als Außenseiter ins Rennen.

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans

Mit Unterstützung des Landesverbands NRW: Esken und Walter-Borjans. (Foto: picture alliance/dpa)

Die Beiden haben erst kurz vor Schluss ihren Anspruch auf den SPD-Chefposten geltend gemacht. Der ehemalige Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen ist bundesweit bekannt wegen seines Kampfes gegen Steuerbetrug und den Ankauf von Steuer-CDs in der Schweiz. Esken ist Informatikerin und sitzt seit 2013 im Bundestag. Die Große Koalition sehen beide kritisch.

Chancen: Der NRW-Landesverband hat das Duo am Freitagabend einstimmig nominiert, was ihnen bei der Abstimmung helfen könnte.

Die Einzelkämpfer

Neben den Duos gibt es noch mehrere Einzelkämpfer, die die SPD retten wollen. Unter ihnen ist der 79-jährige Hans Wallow. Er war in den 80er- und 90er-Jahren Bundestagsabgeordneter und wirbt mit seiner langjährigen Erfahrung. Er kündigt an, vor allem die Wirtschaftspolitik der SPD reformieren zu wollen.

Auch der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner will seine Partei retten. Er ist Mitglied des konservativen Seeheimer Kreises. Die Partei solle wieder "vom Sozialhilfeempfänger bis zum Millionär" jedem ein Angebot machen. Außerdem will der Lübecker Marcus del Monte die Partei führen, ebenso wie der Berliner Start-Up-Unternehmer Robert Maier. Maier fordert ein Ende des "Linksrucks" in der SPD. "Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere alte SPD in der Lage sein wird, sich zu erneuern", sagte er bei n-tv. Dafür müsste die Partei sich "ohne Scheuklappen" trauen, "den Sorgen und Nöten der Bürgerinnen und Bürger wieder genau zuzuhören".

Macht er das Rennen? De Satiriker Böhmermann will in die Fußstapfen Willy Brandts treten. (Foto: dpa)

Und dann ist da noch Jan Böhmermann. Er hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass er sich bewerben wolle. Wie ernst es der Satiriker meint, ist allerdings unklar. Immerhin: Offenbar hat ihn der SPD-Kreisverband Köthen an diesem Samstag als Mitglied aufgenommen. Allerdings reicht dies formal nicht aus, weil auch noch Böhmermanns Heimatort Köln involviert sein müsse. "Deswegen ist die Aufnahme derzeit unwirksam", heißt es bei der SPD.

Chancen: Die meisten Einzelbewerber dürften wenig Aussicht auf Erfolg haben. Dafür sind sie zu unbekannt und genießen zu wenig Unterstützung innerhalb der Partei. Die einzige mögliche Ausnahme: Jan Böhmermann. Schließlich ist er immer für eine Überraschung gut.