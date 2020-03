Mit dem Infektionsschutzgesetz sind die Corona-Regeln bundesweit festgelegt und auch die Strafen für Zuwiderhandlungen. Drei Bundesländern reicht das nicht und so haben sie eigene Bußgeldkataloge erstellt. Aber auch ohne die kann es teuer werden.

In Corona-Zeiten ist es nicht wirklich schlau sich mit Freunden, Bekannten und Verwandten zu treffen. Mit dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind die Corona-Regeln bundesweit festgelegt. Auch die Strafen für Zuwiderhandlungen sind darin aufgeführt. Die notwendigen Verhaltensweisen sind jedoch nicht für alle Menschen ersichtlich und so haben einzelne Bundesländer und Städte, auch mit Blick auf das nahende Frühlingswetter, eigene Bußgeldkataloge aufgelegt, die bei Verstößen gegen das verhängte Kontaktverbot greifen sollen. Dabei sind die zu zahlenden Strafen mitnichten gleich. Auch der Umfang der Schutzmaßnahmen ist unterschiedlich. Hier ein Überblick, über die in den einzelnen Bundesländern verhängten Strafen:

Bußgeldkatalog zum Kontaktverbot in Nordrhein-Westfalen

Mit scharfen Worten hat Innenminister Herbert Reul den Bußgeldkatalog für sein Bundesland angekündigt: "Das sind harte Strafen. Aber wer nicht hören will, muss eben zahlen oder wird aus dem Verkehr gezogen. Es geht hier schließlich nicht um eine Kleinigkeit, sondern um die Gesundheit und das Leben von Millionen Menschen. Die Ordnungsämter und die Polizei werden die Maßnahmen mit Augenmaß, aber mit aller notwendigen Härte durchsetzen."

Zu den Ordnungswidrigkeiten gehören zum Beispiel Picknicken und Grillen in der Öffentlichkeit. Dafür werden 250 Euro Bußgeld verhängt. Bei Zusammenkünften von mehr als zwei Personen, aber weniger als zehn Personen, in der Öffentlichkeit, muss jede Person 200 Euro Bußgeld bezahlen.

Wer gegen ein Besuchsverbot verstößt, beispielsweise in einem Altenheim oder Krankenhaus, muss 200 Euro Bußgeld bezahlen. Die Sätze gelten für einen Erstverstoß. In besonders schweren Fällen werden sie verdoppelt. Bei Wiederholungsfällen können bis zu 25.000 Euro Bußgeld verhängt werden. Detaillierte Angaben finden Sie auf der Internetseite der Polizei in NRW.

Bußgeldkatalog zum Kontaktverbot in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg weist Innenminister Thomas Strobl auf die Bedeutung des Bußgeldkatalogs hin: "Wir brauchen eine einheitliche Handhabung, von Wertheim zum Bodensee, von Karlsruhe bis Ulm. Das gewährleistet der neue Bußgeldkatalog. Für die Bürgerinnen und Bürger bringt er Transparenz, für die Sicherheits- und Ordnungsbehörden eine rechtssichere Arbeitsgrundlage. Unsere Landespolizei wird die Einhaltung der Corona-Verordnung weiter mit Hochdruck und mit starken Kräften überwachen. Denn ob die Regeln eingehalten werden oder nicht, entscheidet am Ende des Tages über Menschenleben. Seien Sie dabei - retten Sie Menschenleben!"

Mit dem Bußgeldkatalog kann es in Baden-Württemberg für Corona-Missetäter teuer werden. (Foto: dpa)

So wird in Baden-Württemberg der Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als zwei Personen von den kommunalen Ortspolizeibehörden mit einem Bußgeld von 100 bis 1000 Euro pro Person geahndet. Wer eine eigentlich geschlossene Einrichtung wie beispielsweise einen Frisörsalon, eine Bar oder einen Club weiterbetreibt, muss 2500 bis 5000 Euro bezahlen.

Personen, die eine für den Besucherverkehr geschlossene Einrichtung wie beispielsweise ein Krankenhaus oder Pflegeheim betreten, riskieren ein Bußgeld von 250 bis 1500 Euro. Wer seine Pendler-Bescheinigung auf dem Weg zur Arbeit vergisst, zahlt bis zu 500 Euro Strafe. Bei wiederholten Verstößen stehen auch in Baden-Württemberg Bußgelder bis zu 25.000 Euro im Raum. Auch Baden-Württemberg hat die Verordnung in einzelne Paragrafen aufgeschlüsselt und detailliert auf seiner Landesseite hinterlegt.

Bußgeldkatalog zum Kontaktverbot in Bayern

Seit dem 27. März hat auch Bayern als eines der vom Coronavirus stark betroffenen Bundesländer einen Bußgeldkatalog aufgelegt, der dezidiert beschreibt, welche Verstöße mit welchen Summen geahndet werden. Auch in Bayern appelliert Innenminister Joachim Herrmann an die Menschen, sich an die nunmehr geltenden Vorgaben zu halten: "Verstöße werden wir konsequent sanktionieren. Dort, wo notwendig, wird die bayerische Polizei die Kontrollen noch weiter verstärken."

Als eines von der Corona-Krise schwer getroffenes Bundesland präzisiert auch Bayern die Bußgelder. (Foto: dpa)

Im Klartext heißt das, dass Gastronomie-Inhabern, die ihr Geschäft trotz der Ausgangsbeschränkungen öffnen, eine Strafe von 5000 Euro droht. Dasselbe Bußgeld wird für Läden fällig, die nicht den täglichen Bedarf abdecken und trotzdem geöffnet haben. Hält man in Bayern den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 bis 2,0 Metern im öffentlichen Raum nicht ein, werden 150 Euro Strafe fällig. Verlässt man seine Wohnung ohne triftigen Grund, ebenfalls.

Wer unerlaubt ein Krankenhaus oder Pflegeheim besucht, der wird dort künftig 500 Euro Bußgeld zahlen müssen. Wird in Schulen Unterricht abgehalten, werden 2500 Euro an Strafgebühren fällig. Wer unerlaubt Hochschulen betritt, muss in Bayern mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen. Selbst Schüler, die einen Unterricht im Schulgebäude wahrnehmen wollten, müssten 150 Euro Strafe zahlen. Der vollständige Bußgeldkatalog des Landes Bayern gegen die Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus ist hier abrufbar.

Die weiteren Bundesländer

Auch in Bundesländern, die noch keinen expliziten Katalog zur Corona-Pandemie aufgestellt haben, können Bußgelder erhoben werden. Prinzipiell orientieren sich die Ordnungskräfte hier am Strafrahmen des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG). Demnach können bei Verstößen gegen die Corona-Verhaltensregelungen Bußgelder von mindestens 200 Euro und maximal 25.000 Euro erhoben werden. Prinzipiell ist mit dem § 75 auch ein entsprechender Passus im Sozialgesetzbuch verankert. Auf diesem fußen dann auch die Maßnahmen der einzelnen Bundesländer.

Das vollständige Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) können Sie hier einsehen.

Berlin

In Berlin wird es bis auf Weiteres keinen separaten Bußgeldkatalog für Verstöße im Zusammenhang mit den Corona-Auflagen geben. In der Hauptstadt gilt wie in anderen Bundesländern der Strafrahmen des IfSG. Allerdings will Berlin die Ausgangsbeschränkungen beibehalten. Das kündigte Vize-Bürgermeister Klaus Lederer an. Seit der vergangenen Woche gelten in Berlin und Brandenburg Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen mit Ausnahmen.

Brandenburg

In Brandenburg gibt es momentan noch keinen separaten Bußgeldkatalog für Verstöße im Zusammenhang mit den Corona-Auflagen. Dafür werden die Ausgangsbeschränkungen bis zum Ende der Osterferien verlängert. "Wir stehen nach wie vor am Anfang einer Epidemie, deswegen sind wir alle weiter gefordert", sagte SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke nach einer Kabinettssitzung in Potsdam. Es gebe zwar "ein leichtes Leuchten am Ende des Tunnels", er warnte aber davor, in den Bemühungen nachzulassen. Erst Ende der Woche könne mehr zur Entwicklung der Infektionszahlen gesagt werden.

Seit vergangener Woche gelten in Brandenburg weitgehende Beschränkungen. Draußen darf man nur allein, mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt oder einer Person außerhalb des Haushalts bei 1,5 Meter Abstand unterwegs sein. Bei Verstößen gegen die Auflagen greifen auch in Brandenburg das Strafmaß, dass das IfSG in solchen Fällen vorsieht.

Bremen

In Bremen wird momentan noch an einem verbindlichen Strafenkatalog gearbeitet. Auch hier bildet das IfSG für den Moment die Grundlage für zu verhängende Strafen. Allerdings sind die mutmaßlich am häufigsten auftretenden Verstöße in Bremen bislang vergleichsweise günstig: Leichte Vergehen werden mit 50 Euro geahndet. Kommen mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit zusammen, die nicht im gleichen Haushalt leben, wird pro Person ein Bußgeld zwischen 100 bis zu 150 Euro verlangt. Wenn es sich um eine Ansammlung einer größeren Anzahl von Menschen handelt, kann es allerdings deutlich teurer werden.

Hamburg

Auch Hamburg hat einen Bußgeldkatalog, orientiert sich dabei aber am IfSG. (Foto: dpa)

Die Hansestadt gehörte zu den ersten Bundesländern, die einen Bußgeldkatalog erlassen haben. Allerdings haben sich die Verantwortlichen nicht die Mühe gemacht, eigene Bußgeld-Sätze festzulegen. In Hamburg orientiert man sich beim Strafmaß am Rahmen des IfSG.

Hessen

Noch haben die Hessen keinen eigenen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Verhaltensregeln. Allerdings arbeitet die Landesregierung momentan daran und will sich dabei am Bußgeldkatalog von NRW orientieren. Solange der aber nicht vorliegt, gilt auch in Hessen der Strafrahmen des IfSG.

Rheinland-Pfalz



Rheinland-Pfalz hat keinen Bußgeldkatalog, aber ziemlich konkrete Strafen für Verstöße gegen die Verhaltensvorgaben in der Corona-Pandemie. (Foto: dpa)

Auch Rheinland-Pfalz hat noch keinen Bußgeldkatalog erstellt. Im Gegensatz zu den anderen Bundesländern wurden hier aber durch die Landesregierung sogenannte Auslegungshinweise für die Polizei und die Ordnungsämter erlassen, die denen der Bußgeldkataloge sehr nah kommen. So ist mit der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes vom 23. März Folgendes erlassen worden:

Das höchstmögliche Bußgeld von 25.000 Euro soll bei besonders schwerwiegenden Verstößen und im Wiederholungsfall verhängt werden - etwa wenn Bars, Clubs oder Restaurants trotz mehrfacher Aufforderung nicht schließen und viele Menschen auf engem Raum bewirtet werden. Wer unzulässig touristische Übernachtungsangebote anbietet, kann mit 4000 bis 5000 Euro belangt werden. Die gleiche Summe zahlt, wer den Betrieb von Wohnmobil- oder Campingstellplätzen zu touristischen Zwecken ermöglicht.

1000 Euro kann es kosten, wenn Vorgaben für Schutzmaßnahmen oder Hygienevorschriften nicht beachtet werden. 200 Euro sieht die Verhaltensregelung für Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit vor, sofern keine Ausnahmetatbestände vorliegen. Die gibt es zum Beispiel für Ansammlungen, die der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Daseinsvorsorge dienen. Wenn der geforderte Mindestabstand von anderthalb Metern im öffentlichen Raum nicht eingehalten wird, kann das 100 Euro kosten.

Saarland



Im Saarland wird mit Hochdruck an einem eigenen Bußgeldkatalog speziell für Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen gearbeitet. Bis dahin gilt der Strafrahmen des IfSG.

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein ist momentan das einzige Bundesland, das nach eigenen Aussagen keine Notwendigkeit für einen eigenen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Regeln sieht. "Das Infektionsschutzgesetz sehe hier bereits ausreichende Möglichkeiten vor", erklärte das Gesundheitsministerium. Dennoch arbeitet man daran, die dort erwähnten Sanktionsmöglichkeiten zu einem leicht verständlichen Papier zusammenzufassen.

Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, verzichten momentan auf einen eigenen Bußgeldkatalog für Verstöße im Zusammenhang mit den Corona-Auflagen. Es gilt der Strafrahmen des IfSG.