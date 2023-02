Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 verübt die Terrormiliz "Islamischer Staat" regelmäßig Anschläge in Afghanistan. Während einer Razzia wird nun offenbar Kari Fateh, der regionale "Geheimdienstchef" des IS, erschossen.

Kämpfer der radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben einen hochrangigen Befehlshaber der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Der regionale "Geheimdienstchef" des IS, Kari Fateh, sei während eines Einsatzes am Sonntagabend getötet worden, teilte der Sprecher der Taliban-Regierung, Sabihullah Mudschahid, mit. Fateh soll dem Sprecher zufolge der "direkte Drahtzieher" für Anschläge auf diplomatische Vertretungen, Moscheen und andere Einrichtungen in der afghanischen Hauptstadt Kabul gewesen sein.

Bei dem Einsatz gegen die Zelle im Kabuler Stadtteil Khair Khana sei ein weiteres IS-Mitglied getötet worden, heißt es in der Erklärung der Taliban. Anwohner des Viertels hatten am Sonntagabend von Schüssen berichtet. Taliban-Vertreter veröffentlichten bei Twitter Bilder von zwei Toten, die zwischen Trümmern liegen. In einem Bericht des UN-Sicherheitsrats vom Juli 2022 wurde Fateh als einer der wichtigsten IS-Anführer beschrieben. Er sei mit "militärischen Operationen" in einem Gebiet beauftragt, das sich über Indien, den Iran und Zentralasien erstrecke.

Seit dem Abzug der US-Armee und der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 verübt der IS regelmäßig Anschläge in Afghanistan. Im Dezember bekannte sich die Miliz zu einem Überfall auf ein Hotel in Kabul, bei dem fünf chinesische Staatsangehörige verletzt worden waren. Im Januar reklamierte die Miliz ein Selbstmordattentat in der Nähe des Außenministeriums in Kabul mit mindestens zehn Toten für sich.

Die Taliban werfen dem IS zudem vor, für einen Selbstmordanschlag im September 2022 auf ein Bildungszentrum verantwortlich zu sein, bei dem 54 Menschen - darunter 51 Frauen und Mädchen - getötet worden waren.