Star-Regisseur Quentin Tarantino und seine Ehefrau Daniella Pick freuen sich über die Geburt ihres Kindes. Der Junge kommt am Samstag in Tel Aviv zur Welt. Für das Ehepaar ist es der erste Nachwuchs.

US-Regisseur Quentin Tarantino ("Pulp Fiction") ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine israelische Frau Daniella Pick habe am Samstag in Tel Aviv einen Sohn zur Welt gebracht, berichteten israelische Medien übereinstimmend. Weitere Details über den Nachwuchs sind noch nicht bekannt.

Auch für die Israelin ist es das erste Kind. Der 56-jährige Filmemacher und die 20 Jahre jüngere Sängerin sind seit November 2018 miteinander verheiratet. Es ist die erste Ehe für den Oscar-Preisträger. Das Paar hatte sich 2009 bei der Filmpremiere von "Inglourious Basterds" in Tel Aviv kennengelernt. Die Schwangerschaft hatten sie im August vergangenen Jahres bekanntgegeben.

Tarantinos neuster Film "Once Upon a Time in Hollywood" räumte zuletzt mehrere wichtige Filmpreise ab. So gewann das Comedy-Drama drei Golden Globe Awards. Und bei den wichtigen US-Kritikerpreisen gab es gleich vier Trophäen, unter anderem für den besten Film. Nur bei den diesjährigen Academy Awards musste Tarantino in der Kategorie "Bester Film" seinem südkoreanischen Kollegen Bong Joon Ho mit "Parasite" den Vortritt lassen. Dafür gewann Brad Pitt den Oscar als "Bester Nebendarsteller".