FDP und Grüne wollen am Freitag in größerer Runde weiter sondieren, am Wochenende sind Gespräche mit den weiteren möglichen Koalitionspartnern geplant. Unklar ist, ob sich die CDU bis dahin überhaupt in der Lage für Verhandlungen sieht. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt hat ihre Zweifel.

Der für Samstag anvisierte Gesprächstermin zwischen Union und FDP über eine Regierungsbildung ist noch nicht in trockenen Tüchern. "Noch hat die CDU keinen festen Gesprächstermin mit uns vereinbart", sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing im ZDF-"heute journal". Die FDP habe den Samstag angeboten, das könne aber aus Sicht der Union wohl nicht so stattfinden. Am Sonntag werde man mit der SPD sprechen. Die Sozialdemokraten streben eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP an.

Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet sowie CSU-Chef Markus Söder hatten FDP und Grüne zu Gesprächen über die Bildung einer Jamaika-Koalition eingeladen. Am Mittwochnachmittag hatte Wissing noch mitgeteilt, die FDP wolle an diesem Samstag mit der Union sprechen – doch dieser Termin ist nun hinfällig. Am Abend zuvor hatten Grüne und FDP die Gespräche zur Regierungsbildung mit einem Vierer-Treffen eingeleitet. Am Freitag ist ein weiteres Treffen in größerer Runde geplant, bevor sich Grüne und FDP am Wochenende separat mit SPD und Union besprechen wollen. Wissing wollte mit Hinweis auf die Vertraulichkeit nichts zum Treffen am Dienstag sagen, an dem auch FDP-Chef Christian Lindner und die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck teilgenommen hatten. Das Quartett postete lediglich ein Bild auf Instagram.

"CDU null vorbereitet auf die Zeit nach Merkel"

Während Lindner vor der Wahl nach eigenen Aussagen noch "schlicht die Fantasie" für ein rot-gelb-grünes Bündnis fehlte, sind es jetzt die Grünen, die an der Machbarkeit einer Jamaika-Koalition mit der Union zweifeln. Und das hat nicht nur programmatische Gründe. "Ich sehe im Moment nicht, dass man die Union für sondierungsfähig halten könnte, geschweige denn für regierungsfähig", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Zwar sei sie immer der Meinung, dass man unter den demokratischen Parteien keine Option ausschließen sollte. "Aber beim Blick auf den Zustand der CDU sehe ich aktuell nicht, wie eine Koalition mit CDU und CSU gehen soll", betonte Göring-Eckardt. Diese Feststellung sei unabhängig davon, wer auf Seiten der Union die Verhandlungen führt. "Jetzt bringt sich ja Herr Söder ins Spiel oder wird ins Spiel gebracht. Aber es geht ja nicht darum, welcher Kopf vorne steht", so die Fraktionsvorsitzende. "Der ganze Laden ist offensichtlich null vorbereitet auf die Zeit nach Merkel - und auch nicht auf die drängenden Aufgaben in unserem Land."

Für die Verhandlungen zwischen Grünen und FDP ist Göring-Eckardt verhalten optimistisch. Das Verhältnis sei inzwischen besser als vor vier Jahren, als Lindner die Jamaika-Verhandlungen platzen ließ. "Abgeordnete der Fraktionen haben miteinander geredet, wir haben zusammen Gesetzentwürfe gemacht, den Digitalpakt Schule verhandelt", und persönliche Vertrauensverhältnisse aufgebaut", so die Grünen-Politikerin. Auch Christian Lindner und ich als Fraktionsvorsitzende haben so nach und nach verstanden, wie wir ticken", sagte sie.