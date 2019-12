Großbritannien stimmt über ein neues Parlament ab: In den ersten Prognosen liegen die Tories um Premierminister Johnson vorne. Damit wird ein Brexit Ende Januar immer wahrscheinlicher.

Sieben Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU haben Millionen Briten bei der Parlamentswahl entscheidende Weichen für den Brexit gestellt. Ersten Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale (um 23.00 Uhr MEZ) zufolge erreicht Boris Johnsons Conservative Party die absolute Mehrheit. Sie bekommen laut Hochrechnungen eine Mehrheit von 86 Sitzen im Parlament. Das übersteigt die Umfrageergebnisse der letzten Tage und Wochen massiv. Darin wurden Johnsons Partei nur 28 Sitze Mehrheit prophezeit. Bei den ersten Hochrechnungen handelt es sich um eine Nachwahlbefragung. Die ersten Ergebnisse nach Auszählung der Stimmen sollen um Mitternacht deutsche Zeit eintreffen.

Die Konservativen und die Labour-Partei um Jeremy Corbyn lieferten sich vor allem in Mittel- und Nordengland ein enges Rennen. Brexit-Gegner hatten hier zum taktischen Wählen gegen konservative Kandidaten aufgerufen. Das Mehrheitswahlrecht in Großbritannien kennt nur Direktmandate. Ins Parlament ziehen die Kandidaten mit den jeweils meisten Stimmen in einem der 650 Wahlkreise ein - egal wie knapp ihr Sieg war.

Johnson und Corbyn sind bei den Wählern nicht besonders populär. Viele Briten stufen den Premierminister, der den Brexit zum 31. Januar 2020 durchziehen will, als nicht als vertrauenswürdig ein. Corbyn, der vor allem auf soziale Themen wie Gesundheit und Bildung setzt, hat sich lange Zeit nicht klar zum Brexit positioniert. Außerdem werden ihm und seiner Partei eine feindliche Haltung gegen Juden vorgeworfen.

Der Chef der Europäischen Volkspartei, Donald Tusk, pocht darauf, gute Beziehungen zu Großbritannien auch nach dem Brexit aufrechtzuerhalten - unabhängig vom Ausgang der Parlamentswahl: "Die EU sollte alles tun, um die bestmöglichen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich zu haben. Brexit-Müdigkeit kann nicht Müdigkeit gegenüber dem Vereinigten Königreich bedeuten. Was auch immer passiert, wir müssen beste Freunde und engste Partner bleiben", sagte Tusk am Donnerstag am Rande eines Treffens der Staats- und Regierungschefs der EVP vor dem EU-Gipfel in Brüssel.