Für "irgendwann nächste Woche" sagt US-Präsident Trump das Ende des IS in Syrien voraus.

Mit der Ankündigung eines baldigen US-Truppen-Abzugs aus Syrien sorgt US-Präsident Trump Ende 2018 für Wirbel. Seitdem ist er mehrfach zurückgerudert. Nun proklamiert er das Ende des IS in Syrien - für kommende Woche.

US-Präsident Donald Trump ist sicher, das der Islamische Staat (IS) sehr bald ihre letzten Gebiete in Syrien verlieren wird. Das US-Militär und seine Partner sowie die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten nahezu das gesamte ehemalige IS-Territorium in Syrien und Irak befreit, sagte Trump bei einer Anti-IS-Konferenz. "Irgendwann nächste Woche" werde voraussichtlich verkündet, "dass wir 100 Prozent des Kalifats haben werden".

"Überreste - das ist alles was sie haben, Überreste - aber Überreste können sehr gefährlich sein", sagte Präsident Trump über die IS-Kämpfer. Er versprach, die USA würden "sehr, sehr hart" bleiben.

Der US-Präsident hatte im Dezember den vollständigen Abzug der rund 2000 in Syrien stationierten US-Soldaten angekündigt und damit Entsetzen bei Verbündeten wie auch teilweise im eigenen politischen Lager ausgelöst. Der US-Präsident begründete den Schritt damals damit, dass der Kampf gegen den IS "gewonnen" sei - US-Verteidigungsminister Jim Mattis trat aus Protest zurück. Seither hat Trump seine Ankündigung zum Truppenabzug allerdings stark relativiert. Zudem hat sich der US-Senat gegen einen baldigen Abzug der US-Truppen aus Syrien ausgesprochen.