Noch am Samstag wand sich Trumps Leibarzt um die Frage herum, ob der US-Präsident mit Sauerstoff behandelt werden musste. Nun räumt er ein, dass es so war. Mittlerweile gehe es dem Staatschef jedoch besser. Eine baldige Entlassung ist bereits im Gespräch.

Erneut haben sich die behandelnden Ärzte von US-Präsident Donald Trump zu dessen Gesundheitszustand geäußert. Der Leibarzt des Staatschefs, Sean Conley, sagte, dass sich die Lage des Präsidenten verbessert habe. Wie bei jeder Krankheit gebe es aber Höhen und Tiefen, sagte Conley vor dem Walter-Reed-Krankenhaus in Bethesda bei Washington.

Gleichzeitig räumte Conley ein, dass Trump am Freitag Sauerstoff verabreicht bekommen habe. Zweimal sei der Sauerstoffgehalt im Blut abgesackt. Zudem habe Trump hohes Fieber gehabt.

Noch am Samstag hatte sich Conley ausweichend über eine mögliche Versorgung Trumps mit Sauerstoff geäußert. Aussagen aus Trumps Umfeld hatten danach Spekulationen über dessen wirklichen Gesundheitszustand ausgelöst.

Trump selbst hatte sich zuletzt in einem Twitter-Video zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Als er Freitag ins Militärkrankenhaus gebracht worden sei, "habe ich mich nicht so gut gefühlt", sagte er. "Jetzt fühle ich mich viel besser."

Nach Angaben der Ärzte könnte Trump nun aber womöglich bald aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Arzt Brian Garibaldi sagte, sollte es Trump weiter so gut gehen wie am Sonntag, hoffe man, ihn womöglich bereits an diesem Montag entlassen zu können. Die Behandlung könnte dann im Weißen Haus fortgesetzt werden.