"Wir haben Mitgefühl": Trump erwägt Dekret für Einwandererkinder

Die Bilder von weinenden Kindern, die an der Grenze zu Mexiko ihren Eltern entrissen werden, lösen weltweit Entsetzen aus. Auch in den USA selbst ist die rigorose Politik umstritten. Nun kündigt Präsident Trump eine Abkehr von der bisherigen Praxis an.

US-Präsident Donald Trump hat ein rasches Ende der Trennungen von Migrantenfamilien an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Er werde "in Kürze" eine entsprechende Exekutivanordnung unterzeichnen, sagte Trump in Washington. Er präzisierte damit vorherige Angaben, wonach er zum Stopp der umstrittenen Praxis "etwas unterzeichnen" wolle. "Wir haben Mitgefühl", sagte der Präsident zu den Trennungen, mit denen seine Regierung vor Monaten begonnen hatte. "Wir wollen Familien zusammenhalten", betonte er.

Angesichts der massiven Kritik an der rigorosen Praxis auch aus konservativen Kreisen vollzog der Präsident damit eine Kurswende. In den vergangenen Tagen hatte er noch argumentiert, seine Regierung sei durch die Gesetzeslage dazu verpflichtet, illegal ins Land kommenden Migranten ihre Kinder wegzunehmen, um diese in Heimen unterzubringen. Allerdings gibt es kein US-Gesetz, das eine solche Praxis vorschreibt. Nach Informationen des US-Senders CNN war es vor allem die First Lady Melania Trump, die ihren Mann zum Umdenken bewegen konnte.

Trump kommt nun einer Abstimmung im US-Repräsentantenhaus zuvor, die für Donnerstag geplant war. Der republikanische Sprecher der Kongresskammer, Paul Ryan, hatte angekündigt, über ein mögliches Ende der Trennungen von Migrantenfamilien abstimmen lassen zu wollen. "Wir wollen nicht, dass Kinder ihren Eltern weggenommen werden", sagte er. Das Einwanderungsrecht lasse sich auch umsetzen, "ohne dass Familien auseinandergerissen werden".

Der von den oppositionellen Demokraten regierte US-Bundesstaat New York hatte zudem eine Klage angekündigt. Auch mehrere republikanische Parteifreunde Trumps, die traditionell die Familienwerte hochhalten, forderten ein Ende der Praxis an der Grenze - ebenso wie die Chefs mehrerer US-Konzerne. Trump selbst rief den Kongress dazu auf, schärfere Einwanderungsgesetze zu verabschieden. Dann könne das Vorgehen geändert werden.

2300 Kinder von Eltern getrennt

Die rigorose Praxis der Trump-Regierung war auch im Ausland mit großer Empörung kommentiert worden. Sowohl der Papst als auch mehrere europäische Politiker drückten ihr Unverständnis aus. Das Bundesaußenministerium erklärte, die Bilder der Kinder ließen niemanden unberührt. Die britische Premierministerin Theresa May nannte sie "zutiefst verstörend" und die Praxis falsch.

Die Nachricht, dass Trump nun selbst dem Prozedere ein Ende setzen könnte, hatte zuerst ein Journalist des Senders Fox News bei Twitter angedeutet. Trump erwäge eine Regelung, mit der die Kinder während des Verfahrens bei den Eltern bleiben dürften, so der Reporter.

Illegal ins Land kommende Menschen werden seit Monaten systematisch als Gesetzesbrecher behandelt und in Haft genommen. Da Kinder nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, werden die Familien auseinandergerissen. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums wurden allein seit Anfang Mai mehr als 2300 Kinder von ihren Eltern getrennt. Ärzte warnen davor, dass dies zu lebenslangen Traumata bei ihnen führen kann.

