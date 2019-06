Seit dem gescheiterten Gipfel in Hanoi herrscht Eiszeit zwischen den USA und Nordkorea. Ein Zustand, den US-Präsident Trump wohl nicht länger hinnehmen möchte. Bei Twitter bietet er Kim an, "einfach Hallo zu sagen".

US-Präsident Donald Trump hat ein mögliches Überraschungstreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an der innerkoreanischen Grenze an diesem Sonntag ins Spiel gebracht. Er werde den G20-Gipfel in Osaka gemeinsam mit Südkoreas Präsident Moon Jae-In in Richtung Seoul verlassen, schrieb Trump auf Twitter. "Während ich da bin, falls Vorsitzender Kim von Nordkorea dies sieht, ich würde ihn an der Grenze/entmilitarisierte Zone treffen, einfach, um ihm die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen(?)!", schrieb Trump.

Es hatte Spekulationen über ein mögliches Treffen der beiden Politiker gegeben, die sich bereits zweimal zu Gipfeltreffen begegnet sind. Sowohl das Weiße Haus als auch Trump selbst hatten Planungen für ein Treffen an der Grenze jedoch dementiert.

Ihr zweites Treffen hatten die beiden Staatschefs im Februar 2018 in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ergebnislos abgebrochen. Die zuvor in Singapur erreichte Einigung zur Denuklearisierung Nordkoreas ist seit dem aufgeschoben. Nordkorea hatte eine Aufhebung der Sanktionen gefordert, über eine Gegenleistung Pjöngjangs wurde aber keine Einigung erzielt. Zwischen den beiden Staaten herrschte seit dem Eiszeit.

Zuletzt erfolgte allerdings eine neuerliche Annäherung. Demnach schickte Trump einen Brief an die nordkoreanische Regierung, über dessen "hervorragenden Inhalt" Kim "mit Zufriedenheit" reagierte. Kim schätze "die politische Urteilsfähigkeit und den außerordentlichen Mut" Trumps und wolle "den interessanten Inhalt" des Schreibens "ernsthaft prüfen", hieß es.