US-Präsident Trump will nach eigenen Angaben die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten auf 25.000 senken. Solange Deutschland nicht mehr Geld in die Nato einzahle, würden Truppen abgezogen.

US-Präsident Donald Trump hat die seit Tagen schwelende Diskussion um einen möglichen Abzug von US-Truppen aus Deutschland beendet. Er kündigte an, dass die Zahl der Soldaten hierzulande auf 25.000 sinken soll. Zurzeit sind gut 34.000 US-Amerikaner auf deutschem Boden stationiert. Damit entspräche die von Trump genannte Zahl etwa der, die bereits kursierte - so war von 9500 Soldaten die Rede gewesen.

Trump ließ aber eine Hintertür offen. So sagte er, die Truppen würden solange abgezogen, wie Deutschland nicht mindestens zwei Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgebe. Diesem Zwei-Prozent-Ziel hatte die Bundesregierung 2014 im Rahmen der Nato zugestimmt, blieb allerdings bislang deutlich dahinter zurück. Seit dem Beginn seiner Amtszeit fordert Trump vehement ein, dass Deutschland mehr ausgeben möge.

Deutschland hat zwar die Verteidigungsausgaben spürbar erhöht, das Zwei-Prozent-Ziel würde aber, wenn überhaupt erst in mehreren Jahren erreicht werden. Für 2021 sollen 45,6 Milliarden in die Bundeswehr fließen, bis 2024 soll die Summe um 6,4 Milliarden steigen. Derzeit gibt Deutschland rund 1,4 Prozent seiner Wirtschaftskraft für Verteidigung aus. Dadurch können Trumps Bedingungen kurzfristig kaum erfüllt werden.

Die US-Soldaten könnten nach Polen verlegt werden, dessen Regierung sich zuletzt aber dagegen ausgesprochen hatte, dafür Truppen aus Deutschland abzuziehen. Diese dienen hierzulande weniger der Verteidigung des Bundesgebietes, sondern stehen eher für US-Einsätze im Ausland, etwa im Nahen Osten, bereit. Solchen Missionen dient auch die hiesige US-Infrastruktur.

So befindet sich das größte Militärkrankenhaus der Amerikaner in Ramstein und in Wiesbaden eine wichtige Luftwaffenbasis. Seit dem Ende des Kalten Krieges und der deutschen Wiedervereinigung ist die Zahl der US-Soldaten in Deutschland kontinuierlich gesunken. So waren im Jahr 1985 noch mehr als 240.000 GIs in der Bundesrepublik stationiert.