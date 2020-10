(Foto: via REUTERS)

US-Präsident Trump ist wenige Tage nach seiner Covid-19-Diagnose schon wieder erstaunlich fit. Das hat er nicht nur seinen Ärzten zu verdanken, sondern auch einer experimentellen Antikörper-Behandlung. Die will er jetzt schnell für alle zugänglich machen. Nur dürfte das nicht ganz einfach werden.

US-Präsident Donald Trump hat seinen Landsleuten die gleiche Behandlung mit Antikörper-Mitteln versprochen, wie er sie bekommen hat. Er wolle bald eine außerordentliche Erlaubnis zum raschen Einsatz der Arzneien unterzeichnen, sagte Trump in einem Video auf Twitter.

Der US-Präsident war vergangene Woche mit einem noch experimentellen Mittel der Biotech-Firma Regeneron behandelt worden. Danach habe er sich binnen 24 Stunden "großartig" gefühlt, schwärmte Trump. "Ich will, dass Sie bekommen, was ich bekommen habe - und ich werde es kostenlos machen." Es gebe "hunderttausende Dosen" davon. Unklar ist allerdings, ob und wie der Zulassungsprozess für so neue Medikamente beschleunigt werden kann.

Es sei "Gottes Segen" gewesen, dass er an Covid-19 erkrankt sei, sagte Trump weiter. Dadurch sei er auf die Antikörper-Behandlung aufmerksam geworden. "Ich nenne es ein Heilmittel", sagte der Präsident, dem neben für normale Bürger nicht erhältlichen Medikamenten auch mehrere Spitzenärzte rund um die Uhr zur Verfügung standen. In den USA sind bereits mehr als 211.000 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Nach Aussage seines Arztes ist Trump seit 24 Stunden frei von Symptomen und hat die Arbeit im Oval Office wieder aufgenommen. Bereits seit vier Tagen habe der Präsident kein Fieber mehr, sagte sein Leibarzt Sean Conley. Die Atemfrequenz und Sauerstoffsättigung des Präsidenten befänden sich im Normalbereich und seien stabil, teilte Conley bei einer kurzen Pressekonferenz über den Zustand von Trump mit. Nach Angaben von Trumps Sprecher Brian Morgenstern hat sich der Präsident sechs Tage nach Bekanntwerden seiner Erkrankung wieder an seinen Arbeitsplatz begeben und werde dort über aktuelle Themen informiert.