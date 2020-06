Trump will Polizeireform per Dekret

Rassismus und Polizeibrutalität Trump will Polizeireform per Dekret

Polizeireform via Dekret: Schon am Dienstag (Ortszeit) will Trump seine Pläne vorstellen.

Der gewaltsame Tod von George Floyd rüttelt die US-Bürger wach. Wochenlang protestieren sie gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt auf den Straßen der Großstädte, fordern auch Reformen in der Polizei. US-Präsident Donald Trump kündigt diese nun an.

Nach wochenlangen Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität hat US-Präsident Donald Trump eine Reform der Polizei angekündigt. Er werde dazu am Dienstag ein Dekret unterzeichnen, sagte Trump. Details nannte er keine.

Die Demonstrationen wurden ausgelöst durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai. Mittlerweile arbeiten sowohl Trumps Republikaner als auch die Demokraten im Kongress an unterschiedlichen Vorschlägen zur Reform der Polizei, die solche Fälle künftig verhindern sollen.

Für viele Demonstranten hatte Floyds Tötung das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht, da es bereits ähnliche Fälle gab. Trump selbst geriet im Zuge der Proteste wegen seines Auftretens teils heftig in die Kritik, insbesondere nachdem er damit gedroht hatte, das Militär gegen gewalttätige Demonstranten einzusetzen.

Am Rande einiger Demonstrationen war es zu teils heftigen Ausschreitungen mit Brandstiftungen und Plünderungen gekommen. Am Wochenende wurde erneut ein Schwarzer bei einem Polizeieinsatz getötet, diesmal in Atlanta. Trump sagte dazu, es handle sich um eine schreckliche Situation, die sehr verstörend sei.