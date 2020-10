Zweites TV-Duell in den USA Trump will nicht virtuell debattieren

Nicht mehr gemeinsam auf einer Bühne, sondern an zwei verschiedenen Orten virtuell: So sollte das zweite TV-Duell in den USA am 15. Oktober stattfinden. Dies hatte die unabhängige Kommission für Fernsehdebatten mitgeteilt. Doch kurz nachdem dies bekannt wurde, sagte Präsident Donald Trump, der Wechsel zum virtuellen Format sei "inakzeptabel".

Grund für die Regeländerung waren gesundheitliche Risiken wegen der Corona-Pandemie. Moderator und Gäste hingegen sollten wie geplant in Miami im Bundesstaat Florida zusammenkommen. Das Publikum sollte den beiden Kandidaten Fragen stellen können.

Nach der ersten Debatte geriet vor allem Trump in die Kritik, weil er sein Gegenüber fast pausenlos unterbrochen hatte. Als Trump dann in der vergangenen Woche positiv auf Covid-19 getestet wurde, sagte Biden, er werde nur persönlich mit dem Präsidenten debattieren, wenn er "gesund" sei.