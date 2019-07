Die Beratungen zur Besetzung der freiwerdenden EU-Spitzenposten verlaufen zäh, eine Einigung scheint in weiter Ferne. Doch Ratspräsident Tusk will sich noch nicht geschlagen geben und greift auf eine besondere Verhandlungstaktik zurück.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die Beratungen der Staats- und Regierungschefs zur Vergabe europäischer Spitzenpositionen unterbrochen. Seinem Sprecher zufolge möchte Tusk in der Nacht zunächst bilaterale Treffen mit den Vertretern der einzelnen Staaten abhalten. Danach solle der Gipfel fortgesetzt werden, teilte der Sprecher mit. Das sogenannte Beichtstuhlverfahren wird in der EU angewandt, um ein drohendes Scheitern von Verhandlungen zu verhindern. Der Gipfel hatte mit mehr als dreistündiger Verspätung begonnen. Auch eine mögliche Vertagung auf den 15. Juli war im Gespräch.

In der französischen Delegation war von einer nicht vorhergesehenen Krise zwischen Merkel und der Europäischen Volkspartei (EVP) die Rede. Mehrere konservative Regierungschefs hatten sich verärgert über den von Merkel mit ausgehandelten Vorschlag gezeigt, den Sozialdemokraten Frans Timmermans aus den Niederlanden zum neuen EU-Kommissionspräsidenten zu machen. Damit wäre der EVP-Spitzenkandidat bei der Europawahl, Manfred Weber, für diesen Posten aus dem Rennen.

Der Plan war schon bei Vorgesprächen so umstritten, dass ein EU-Sondergipfel in Brüssel erst mit gut dreistündiger Verspätung begann. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis, der zu den Liberalen gehört, sprach sich gegen Timmermans aus. "Diese Person ist nicht die Richtige, um Europa zu einen", sagte Babis. Die vier Visegrad-Staaten Polen, Slowakei, Ungarn und Tschechien hätten Vorbehalte. Der ungarische Premier Viktor Orban protestierte in einem Brief an die EVP gegen Timmermans. Babis antworte aber auf die Frage, ob die Zustimmung für Timmermans eine rote Linie sei: "Wir sind flexibel, wir müssen verhandeln." Am Ende soll ein ausgewogenes Paket herauskommen, mit dem alle Seiten leben können. Babis betonte, auch Frauen müssten vertreten sein. Bei einem EVP-Parteitreffen wurde Merkel ebenfalls heftig kritisiert. Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow und andere hätten Merkel vorgeworfen, Parteiinteressen missachtet und sich nicht genug für Weber eingesetzt zu haben.

Beim EU-Gipfel muss für den Posten des Kommissionspräsidenten eine Einigung gefunden werden, die von mindestens 21 Staaten mitgetragen wird, die 65 Prozent der Bevölkerung der EU repräsentieren.

Der von Merkel mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie den Regierungschefs der Niederlande, Mark Rutte, und Spaniens, Pedro Sánchez, am Rande des G20-Gipfels gefundene Kompromiss sieht den Sozialdemokraten Timmermans als Kommissionschef vor. Die EVP soll dafür zwei Ämter bekommen, das des Parlamentspräsidenten und das der EU-Außenbeauftragten. Ein Liberaler soll zudem neuer Ratschef werden, also Tusks Nachfolger.