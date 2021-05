Seit einigen Tagen beglückt der ehemalige US-Präsident Donald Trump seine Anhänger wieder mit Kurzbeiträgen - auf seinem eigenen Blog, da er auf Twitter und Facebook weiter gesperrt bleibt. Doch weil diverse Konten seine neuen Beiträge dennoch bei Twitter teilen wollen, zieht die Plattform nun Konsequenzen.

Twitter hat mehrere Nutzerkonten wegen einer Umgehung der Sperre für Ex-US-Präsident Donald Trump blockiert. "Wir werden Maßnahmen gegen Konten ergreifen, deren offensichtliche Absicht es ist, mit einem gesperrten Konto verbundene Inhalte zu verbreiten", sagte ein Sprecher des US-Unternehmens. Die Konten hatten demnach Inhalte einer kurz zuvor von Trump veröffentlichten Webseite auf Twitter geteilt.

Die Internetseite "straight from the desk of Donald J Trump" (direkt vom Schreibtisch Donald J Trumps) war kurz vor einer Entscheidung von Facebook über die Fortsetzung einer Trump-Sperre am Mittwoch veröffentlicht worden. Der von den großen Online-Plattformen verbannte Ex-Präsident will mit seinen Anhängern über seine eigene Website kommunizieren. Der Blogbereich seiner Website erinnert in seinem Format mit zahlreichen kurzen Einträgen äußerlich ein wenig an Twitter - nur dass es ausschließlich Beiträge von Trump gibt. Inhaltlich bleibt sich Trump treu: Er wiederholt die Mär vom Wahlbetrug, lobt seine Gefolgsleute und teilt gegen seine Gegner aus.

Das unabhängige Aufsichtsgremium von Facebook hatte die Sperrung von Trumps Nutzerkonten bei der Online-Plattform und dem Tochterdienst Instagram vorübergehend bestätigt. Der Schritt sei nach der gewaltsamen Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar "gerechtfertigt" gewesen. Auch Twitter hatte Trump gesperrt. Im März hatte ein Berater Trumps angekündigt, dieser würde "in zwei oder drei Monaten" mit einer eigenen Internet-Plattform in die Online-Medien zurückkehren. Trumps Plattform werde "das Spiel völlig neu definieren".