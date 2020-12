Im März machen die USA 2,3 Billionen Dollar an staatlichen Hilfen in der Corona-Krise locker. Nun sollen nochmals 900 Milliarden Dollar folgen. Fast 600 Seiten umfasst die entsprechende Gesetzesvorlage, die nun eine weitere Hürde genommen hat.

Der US-Kongress hat wie erwartet den Weg für die Abstimmung über neue Corona-Hilfen im Volumen von 900 Milliarden Dollar zur Stimulierung der von der Pandemie betroffenen US-Wirtschaft frei gemacht. Mit 227 zu 180 Stimmen genehmigte das Haus die Debatte über den Gesetzentwurf - ein notwendiger Schritt vor der tatsächlichen Abstimmungen über den Inhalt des Pakets.

Der republikanische Mehrheitsführer des Senats, Mitch McConnell, sagte, dass die Verabschiedung der Konjunkturhilfen "wahrscheinlich sehr spät beendet sein wird, aber wir werden heute Abend fertig sein."

Die 5593 Seiten umfassende Gesetzesvorlage wäre die zweitgrößte staatliche Finanzspritze in der Geschichte der USA nach den im März verabschiedeten Hilfen von 2,3 Billionen Dollar. Der designierte demokratische Präsident Joe Biden forderte den Kongress auf, weitere Anreize zu erwägen, wenn er am 20. Januar sein Amt antritt. "Meine Botschaft an alle da draußen, die gerade Probleme haben, Hilfe ist unterwegs", sagte er. Die USA sind das von der Corona-Pandemie am schwersten getroffene Land.