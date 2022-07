Wiederholt sorgte Russland in den vergangenen Monaten mit seinen Hyperschallraketen für Aufsehen. In den USA machen sich Sorgen breit: Gerät Washington ins Hintertreffen bei der Entwicklung dieser hochmodernen Systeme? Nun kann die US-Luftwaffe einen Erfolg für sich verbuchen.

Die US-Luftwaffe hat Insidern zufolge einen Test mit einer Hyperschallrakete des Herstellers Lockheed Martin erfolgreich abgeschlossen. Die Rakete sei am Dienstag vor der kalifornischen Küste abgefeuert worden, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen. Zuvor waren ähnliche Tests gescheitert. Auch die Militärforschungsbehörde DARPA hatte zwei Insidern zufolge vor Kurzem erfolgreiche Hyperschallwaffentests abgeschlossen.

Bei der getesteten Waffe handelt es sich um eine luftgestützte Rakete des Typs "AGM-183 ARRW" ("Air-Launched Rapid Response Weapon"). Bereits im Mai hatte die US-Luftwaffe einen Test des Modells vor der amerikanischen Westküste im Süden Kaliforniens gemeldet. Die Rakete soll mit fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen und präzise Angriffe ermöglichen. Ziel sei es, die Streitkräfte in die Lage zu versetzen, eigene Stellungen in umkämpften Gebieten auch aus der Ferne zu halten. Außerdem erweitere sie die Fähigkeiten für Präzisionsschläge. Dazu brachte damals ein Langstreckenbomber vom Typ "Boeing B-52H" die Hyperschallwaffe in die Luft und setzte sie dann aus.

Zuletzt waren in den USA Sorgen laut geworden, dass Russland und China bei der Entwicklung derartiger Waffensysteme erfolgreicher seien. So hatte Moskau Ende Mai, also inmitten des Ukraine-Krieges, erneut den "erfolgreichen" Test einer "Zirkon"-Hyperschallrakete gemeldet. Zuvor hatten die russischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge im März Hyperschallraketen vom Typ "Kinschal" im Westen der Ukraine eingesetzt. Ihr Einsatz war nach Angaben der staatlichen Agentur RIA Nowosti ein Novum, zuvor waren lediglich Tests erfolgt. Westliche Experten zweifelten allerdings an, dass tatsächlich Hyperschallraketen zum Einsatz gekommen waren.

Hyperschallraketen sind schwer von Abwehrsystemen abzufangen, da sie relativ niedrig und sehr schnell fliegen können. Die Geschwindigkeit kann 6200 Kilometer pro Stunde betragen, was wie bei der "AGM-183 ARRW" dem Fünffachen der Schallgeschwindigkeit entspricht.