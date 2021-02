Ein brisantes Telefonat am Tag des Sturms auf den US-Kongress bringt kurz Unruhe ins Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump - doch dann entlasten die Senatoren ihn. Zwar sind die Beweise gegen den Ex-Präsidenten deutlich, doch die Fronten sind es ebenfalls.

Die Beweislage gegen Donald Trump war lange eine Frage des Zusammenhangs. Hat er am 6. Januar "zur Gewalt gegen die Vereinigten Staaten" angestiftet, zum Sturm auf den Kongress, in dessen Folge fünf Menschen starben? Die Demokraten sind dieser Ansicht, deshalb leiteten sie im Januar ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen ihn ein, als er noch US-Präsident war. Nun hat ihn der Senat mit den Stimmen der Republikaner entlastet. Nur sieben Republikaner stimmten mit den Demokraten - immerhin zwei mehr als erwartet worden war.

Dieses zweite Impeachment-Verfahren in 13 Monaten zeigt deutlich, dass diese Prozesse sehr wenig damit zu tun haben, ob jemand tatsächlich etwas getan hat, für das er aus dem Amt entfernt werden müsste. Sondern um politische und persönliche Interessen.

Bis zum Freitagabend war das Impeachment eine relativ geordnete Angelegenheit. Eine "smoking gun", also der entscheidende Beweis, war nicht in Sicht. Es gab keine offizielle Anweisung zum Aufstand aus dem Weißen Haus. Es gab keine dokumentierte Kommunikation mit den Anführern der Menschenmenge, die am 6. Januar ins Kapitol eindrang, während dort Vizepräsident Mike Pence und die Senatorinnen und Senatoren die Stimmen der Wahlleute auszählten. Trump nahm auch nicht an dem Aufruhr teil oder setzte sich gar an seine Spitze.

Doch dann, am Freitagabend, nachdem sich beide Seiten bereits auf Schlussplädoyers und einen Prozessabschluss am Folgetag eingerichtet hatten, tauchte eine kleine "rauchende Pistole" auf. Die republikanische Abgeordnete Jaime Herrera Beutler berichtete von einem Telefonanruf während der Ausschreitungen: Der Republikaner Kevin McCarthy, Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, hatte demnach mit Trump, während der Mob noch wütete. Er flehte den Präsident in dem Telefonat an, die Angreifer öffentlich und nachdrücklich zurückzurufen - sie würden gerade durch die Fenster in sein Büro eindringen. Trump weigerte sich in einem Schreiduell am Telefon. Erst behauptete er, die Antifa sei verantwortlich, dann verspottete er McCarthy.

Wegen der neuen Details sah es am Samstagmorgen zunächst so aus, als wollte die Anklage die Abgeordnete Herrera Beutler vorladen. Der Senat stimmte für Zeugenbefragungen, darunter auch mehrere republikanische Senatoren. Die Verteidigung drohte, wenn jetzt alles aufgerollt werden müsse, würde man 100 Zeugen unter Eid aussagen lassen. Dabei hatten sich eben diese Anwälte vorher noch beschwert, dass es kein faires Verfahren gäbe. Die Drohung, den Prozess ins gefühlt Unendliche zu ziehen, wirkte offenbar. Beutlers Aussage wurde schriftlich eingeholt, der Senat machte mit den Plädoyers und der finalen Abstimmung weiter.

Potpourri der Rechtfertigungen

Kann weitermachen: Donald Trump. (Foto: dpa)

In den Tagen zuvor hatten die Ankläger zunächst Trumps Rede vor dem Gewaltausbruch, seine Tweets sowie die wochenlange Weigerung, seine Wahlniederlage anzuerkennen, als Belege angeführt. Sie zeigten den zeitlichen Kontext, als von Trump herbeigeführten Höhepunkt eines mit allen Bandagen geführten Wahl- und Nachwahlkampfes; eines überdrehten Landes und eines Mannes, der die Gefahr nicht erkannte, bewusst damit spielte oder einfach ignorierte. Es war ein verzweifelter Versuch der Demokraten, irgendwie doch in die Köpfe der republikanischen Senatoren durchzudringen. Einige von ihnen zeigten sich beeindruckt von der Präsentation.

Die Verteidiger reagierten darauf in weniger als vier Stunden und legten ihre Finger in ein paar - kleinere - Wunden. Sie rieben ein argumentatives Potpourri hinein, aus dem sich jeder Senator seine Rechtfertigung für eine Entlastung herausgreifen konnte: Es sei kein fairer Prozess, er sei verfassungswidrig, die Demokraten seien Manipulatoren von Beweismaterial und Trump ohnehin unschuldig. Die Meinungsfreiheit sei von linker "Cancel Culture" bedroht und ohnehin sei ja alles auf den "Hass", "die große Lüge" der Demokraten, zurückzuführen.

Trumps Anwälte zeichneten den 6. Januar als unabhängiges Ereignis nach, das nichts mit ihrem Mandanten zu tun hatte: "Man kann zu nichts anstiften, was ohnehin geschehen wäre", sagte einer seiner Verteidiger. Die Aussagen der Randalierer legen etwas anderes nahe. Viele sagten, sie hätten Trumps Worte als Anweisung verstanden und nur den Willen des Präsidenten ausgeführt. Der Hauptankläger, der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin, folgerte: "Er hätte die Gewalt stoppen können, aber er hat es nicht getan. Der blutige Aufstand hätte ohne Präsident Trump nicht stattgefunden."

Kämpfen, kämpfen, kämpfen

Die Republikaner wehrten sich auch mit dem Vorwurf der Doppelmoral. Die Demokraten hatten detailliert gezeigt, wie Trump immer wieder von Lügen sprach, von Wahlbetrug, vom Kämpfen ("fight"), nicht aufzugeben bis zum Schluss. Die Republikaner ließen als Antwort einen dröhnend langen Zusammenschnitt davon auf die Leinwand werfen, wie Demokraten davon sprechen, gegen Trump zu "kämpfen" und ihn des Amtes zu entheben. Sie zeigten die gewaltsame Seite der Anti-Rassismus-Proteste von Black Lives Matter und kombinierten sie mit unterstützenden Aussagen hochrangiger Demokraten.

Diese Gleichsetzung ist reichlich absurd: Die einen lehnten sich gegen offensichtlichen und belegbaren systemischen Rassismus auf. Die Eindringlinge im Kapitol wollten eine juristisch bestätigte Niederlage mit einem Staatsstreich in einen Sieg verwandeln. Das wissen auch die Republikaner. Aber es geht bei diesem politischen Prozess nicht wirklich um Schuld, sondern darum, sich nicht die politische Zukunft zu verbauen, weil man aus der Parteilinie ausschert.

Senator Bill Cassidy aus Louisiana etwa stimmte überraschend für die Durchführung des Impeachment. Dafür wurde er von seinem eigenen Ortsverband aufs Schärfste öffentlich verurteilt. Er vertrete nicht mehr die Menschen dieses Staates oder der republikanischen Partei, schrieben sie: "Er ist eine Schande." Und Minderheitsführer McCarthy war zwar nach dem Sturm aufs Kapitol und seinem Telefonat sauer und bezichtigte Trump, verantwortlich für die Gewalt zu sein. Doch schon Ende Januar flog er zu Trump nach Mar-a-Lago, um sich mit ihm zu versöhnen. Der Ex-Präsident ist zu wichtig für ihn und seine Parteikollegen. Trump kündigte nach McCarthys Besuch an, die Republikaner bei den Kongresswahlen 2022 zu unterstützen. Es fragt sich nur, welche Kandidaten.