Trumps früherer außenpolitischer Berater John Bolton geht nicht davon aus, dass US-Präsident Donald Trump unter Zwang aus dem Weißen Haus geführt werden muss. Trump werde seinen Amtssitz verlassen, wenn das Electoral College den Demokraten Joe Biden zum Präsidenten wähle, werde Trump gehen, sagte Bolton am Abend in der ZDF-Sendung "Lanz". Trump werde sich im Kopf "eine Dolchstoßlegende" zurechtlegen, wonach er um den Sieg betrogen worden und von inkompetenten Mitarbeitern im Stich gelassen worden sei. Er werde sich deshalb dennoch als Sieger betrachten. "Was er besonders hasst, ist das Wort Loser", sagte Bolton.

+++ 23:21 Bidens Berater geben Trumps Klagen keine Chance+++

Eine Amtsübernahme des gewählten US-Präsidenten Joe Biden kann nach Ansicht seiner Rechtsberater auch mit juristischen Mitteln nicht verhindert werden. Das Team Bidens sei darauf vorbereitet, dass die Republikanische Partei von Amtsinhaber Donald Trump weiter versuchen werde, mit Klagen "für Verwirrung zu sorgen", sagte die Leiterin von Bidens juristischem Team, Dana Remus, auf einer Pressekonferenz. "Aber am Ende des Tages haben sie keine Beweise und werden keine Chance haben." Bidens Berater Bob Bauer sagte, in Georgia, Montana und Pennsylvania seien bereits mehrere Klagen von Republikanern gegen die Auszählung der Stimmen bei der Präsidentschaftswahl der vergangenen Woche aus Mangel an stichhaltigen Belegen abgewiesen worden. In keinem Fall hätten der behauptete Wahlbetrug oder andere Unregelmäßigkeiten nachgewiesen werden können. Auch die Neuauszählung von Stimmen in einzelnen Staaten werde nichts am Wahlsieg für Biden ändern, sagte Bauer.

+++ 22:38 Top-Mitarbeiter des Pentagons gefeuert +++

Nachdem Donald Trump Verteidigungsminister Mark Esper entlassen hat, müssen zwei weitere Führungskräfte das Pentagon verlassen: Stabschef Jen Stewart wird durch einen ehemaligen Mitarbeiter des republikanischen Abgeordneten Devin Nunes ersetzt. Nunes ist Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus und sah die Russland-Ermittlungen gegen Trump als eine "sorgsam orchestrierte Schmutzkampagne" der Demokraten, der Medien und von parteiischen Regierungsmitarbeitern bezeichnet. Gehen muss auch Vize-Admiral Joseph Kernan.

+++ 22:22 Biden: Abschaffung von "Obamacare" wäre grausam +++

Joe Biden hat die Bestrebungen von Amtsinhaber Donald Trump zur Abschaffung der "Obamacare"-Gesundheitsreform als grausam kritisiert. Damit könnten inmitten einer Pandemie mehr als 20 Millionen Menschen ihren Zugang zur Krankenversicherung verlieren, sagte Biden.

Trumps Republikanische Partei unternimmt gerade einen neuen Anlauf, die Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama vor dem Obersten Gericht zu kippen. In der Verhandlung zeichnete sich heute allerdings eine Mehrheit für den Erhalt des Gesetzes ab. Zwei konservative Richter schlossen sich der Einschätzung ihrer drei liberalen Kollegen an, dass "Obamacare" in der aktuellen Form weiterbestehen könne. Ein Urteil wird im kommenden Jahr erwartet.

+++ 21:56 Biden: "Amerika ist wieder da" +++

In Vorbereitung auf sein künftiges Amt als US-Präsident hat Joe Biden mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs telefoniert – unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premier Boris Johnson.

Bei einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt Wilmington sagte Biden, er habe mehrere Staats- und Regierungschefs wissen lassen, dass "Amerika wieder da ist". "Wir werden wieder im Spiel sein", sagte Biden und unterstrich damit, dass er die US-Außenpolitik neu ausrichten will.

