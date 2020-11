Eigentlich sollte Douglas Macgregor neuer US-Botschafter in Deutschland werden, so wollte es Donald Trump. Doch nun kommt es doch anders: Der ehemalige Heeresoffizier hat einen neuen Job im Pentagon. Macgregor wird leitender Berater des geschäftsführenden Verteidigungsministers Christopher Miller, das bestätigte das Verteidigungsministerium. Trump hatte Macgregor Ende Juli für den Botschafterposten in Berlin nominiert - jetzt wird er im Verteidigungsministerium offenbar dringender gebraucht. Seiner Ernennung ging die Entlassung des bisherigen Verteidigungsministers Mark Esper voraus, die Trump am Montag auf Twitter verkündet hatte. In der Folge schieden am Dienstag weitere Führungskräfte des Pentagons aus ihren Ämtern aus. Besetzt wurden sie mit Personen, die - wie Macgregor - als Trump-Loyalisten gelten.

+++ 23:43 Facebooks Wahlwerbestopp geht in die Verlängerung +++

Anzeigen mit politischen Themen sind bei Facebook seit einigen Wochen nicht möglich – und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Werbekunden sollten sich darauf einstellen, dass der Anzeigenstopp noch bis zu einen Monat lang andauern könne, kündigte das weltgrößte Online-Netzwerk an. Vor der Wahl hatte Facebook die politischen Anzeigen von der Seite verbannt, um "Verwirrung oder Missbrauch" zu verhindern, wie es damals hieß. Unter anderem sollten aggressive Werbekampagnen in der heißesten Phase des Wahlkampfs von der Plattform ferngehalten werden. Die Demokraten kritisierten prompt die Verlängerung des Werbestopps, weil er den Wahlkampf vor den Senats-Stichwahlen in Georgia behindern werde. Dort wird es Anfang Januar um zwei Senatoren-Sitze gehen, die über die Mehrheit in der Kongress-Kammer entscheiden werden.

+++ 23:01 Angesteckt am Wahlabend? Noch ein Corona-Fall im Weißen Haus +++

Das Weiße Haus hat einen weiteren Corona-Fall: Der politische Direktor Brian Jack ist am Wochenende positiv getestet worden, wie mehrere US-Medien berichten. Jack war am Dienstag vergangener Woche im Weißen Haus, um die Bekanntgabe der Wahlergebnisse mitzuverfolgen. Laut "New York Times" wurde das Virus auch bei einem weiteren Präsidentenberater nachgewiesen, einen Namen nannte die Zeitung aber nicht. Bereits bekannt sind dagegen die Infektionen von Kabinettschef Mark Meadows, Bauminister Ben Carson sowie David Bossie, dem Leiter des juristischen Teams. Sie alle hatten den Wahlabend im Weißen Haus verbracht.

+++ 22:30 Trump-Berater: Was er maximal einräumen wird +++

Der große US-Sender NBC meldet auf seiner Nachrichtenseite, dass Berater Trumps glauben, er werde seine Niederlage nicht mehr einräumen. Anonyme Quellen aus dem Umfeld des Präsidenten werden zitiert. Eine dieser Personen sagte demnach: "Er wird so etwas sagen wie: 'Wir können den Ergebnissen nicht trauen. Aber ich werde nicht mehr dagegen vorgehen'". Jemand anders habe gesagt, Trumps Statement werde in etwa lauten: "Ich erkenne die Ergebnisse an, aber wir werden nie wissen, wie genau sie waren." Der Punkt sei aber noch nicht erreicht.

+++ 21:56 US-Kongress plant neue Nord-Stream-2-Sanktionen +++

Ein gutes Beispiel dafür, dass mit Trump nicht alle Probleme in den deutsch-amerikanischen Beziehungen verschwinden, ist die Pipeline Nord Stream 2. Deren Bau haben die USA bereits mit Sanktionen zum Stillstand gebracht und sind schon neue Strafmaßnahmen in Planung. Wie "Bloomberg" berichtet, haben sich Unterhändler aus Senat und Repräsentantenhaus diese in einen Gesetzentwurf für den Verteidigungshaushalt aufgenommen. Demnach sollen Versicherer und technische Zertifizierer ins Visier genommen werden. Offiziell beschlossen ist das wohlgemerkt noch nicht, doch dürfte das am Ende nur eine Formalie sein. Denn Nord Stream 2 ist eines der wenigen Themen, bei denen Republikaner und Demokraten weitgehend einer Meinung sind.

+++ 21:23 Mikro noch offen - Fox-News-Moderatorin reagiert auf Trump-freundlichen Gast +++

Im Trump-Universum hat es Irritationen ausgelöst, dass auch Fox News Biden zum Wahlsieger ausgerufen hat. Im Trump-Lager sagt man nun, dass die Wahl erst entschieden ist, wenn alle Stimmen ausgezählt wurden - was zwar nicht falsch ist, aber die Medien haben große Erfahrung darin, den voraussichtlichen Gewinner auszuzählen und, nebenbei gesagt war Trump diese Methode 2016 auch noch gut genug. Nun hat die Trump-freundliche Anwältin Cleta Jones ein Telefoninterview bei Fox News gegeben und genau diese Ansicht weiterverbreitet. Moderatorin Sandra Smith reagierte ganz ungläubig und fragte ihre Kollegin: "Was ist hier los? Wir haben das Rennen doch für beendet erklärt." Dumm nur, dass dabei das Mikro noch offen war.

+++ 20:48 Ureinwohnerin könnte Bidens Innenministerin werden +++

Deb Haaland wurde 2018 ins US-Repräsentantenhaus gewählt - sie und Sharice Davids sind die ersten amerikansichen Ureinwohnerinnen, die das geschafft haben. Nun ist Haaland im Gespräch, Innenministerin unter Biden zu werden, wie die "Huffington Post" berichtet. Dafür wollen sich demnach Dutzende Stammesführer einsetzen. Als Innenministerin hätte Haaland die Oberaufsicht über Land in Bundesbesitz, das besonders im Zentrum der USA riesige Flächen einnimmt. Bekäme eine "Native American" diesen Posten hätte das auch eine Symbolik.

