Der Kandidat für den CDU-Vorsitz und ehemalige Vorsitzende der Atlantik-Brücke, Friedrich Merz, reagiert erleichtert auf den Wechsel im Weißen Haus. "Es empfindet wohl fast jeder in der westlichen Welt als Erleichterung, dass es einen Wechsel im Weißen Haus gibt. Wir sollten uns trotzdem keine Illusionen machen. Joe Bidens Präsidentschaft wird schwierig, vor allem, wenn die Republikaner im Senat die Mehrheit behalten. Er dürfte auch erhebliche Auseinandersetzungen mit seiner eigenen Partei bekommen, die in den letzten Jahren sehr weit nach links gerückt ist", sagt Merz der "Rheinischen Post".

Er habe auch bereits die ersten Einladungen von Bidens-Übergangsteam erhalten. "Ich kenne den neuen Außenminister und die neue Finanzministerin seit vielen Jahren sehr gut. Aber Besuche werden natürlich erst ab dem Frühjahr stattfinden können", so Merz. Er wollte nicht ausschließen, dass der abgewählte Präsident Donald Trump noch einmal antritt: "Trump wäre in vier Jahren so alt wie Biden heute. Das ist nicht völlig ausgeschlossen, und deshalb gibt es allen Grund, dieser neuen Regierung Erfolg zu wünschen", betont Merz.

+++ 00:37 Trump stellt Rückzug aus dem Weißen Haus in Aussicht +++

Gut drei Wochen nach seiner Wahlniederlage stellt US-Präsident Donald Trump seinen Rückzug aus dem Weißen Haus in Aussicht. Trump erklärt, er werde das Weiße Haus verlassen, sobald die Wahlleute seinen Kontrahenten Joe Biden zum Präsidenten bestimmt haben. Biden hatte die Wahl am 3. November gewonnen. Allerdings hat Trump seine Niederlage bislang nicht eingestanden und spricht von Betrug und Unregelmäßigkeiten. Er geht gerichtlich gegen das Abstimmungsergebnis vor. Vor kurzem hatte Trump allerdings den Weg für eine Machtübergabe an Biden freigemacht.

+++ 23:48 Trump: Covid-Impfstoff wird ab kommende Woche ausgeliefert +++

US-Präsident Donald Trump kündigt für die kommende Woche erste Lieferungen eines Covid-Impfstoffs an. In einer Video-Verbindung mit US-Soldaten im Ausland zum Feiertag Thanksgiving sagt Trump, die Auslieferungen würden in der kommenden und der darauf folgenden Woche beginnen. Zuerst würden gefährdete Personengruppen wie medizinisches Personal und Senioren geimpft. Bisher ist in den USA noch kein Impfstoff zugelassen.

+++ 21:55 Trump zu Anti-Rassismus-Symbol: "Nein Danke" +++

Thanksgiving heißt in den USA auch immer NFL-Football. Die Quarterbacks Deshaun Watson (Houston Texans) und Matthew Stafford (Detroit Lions) nutzten ihr Spiel und knieten bei der Nationalhymne für den Kampf gegen Polizeigewalt und Rassismus gegenüber People of Color und für vorurteilslose Fairness. Ein Symbol gegen ein unfaires System, gegen eine gewalttätige Obrigkeit und für Gerechtigkeit für alle, das es in den USA dieses Jahr mit der Black-Lives-Matter-Bewegung über die Welt des Sports hinaus in die Gesellschaft geschafft hat. Aber US-Präsident Donald Trump twitterte mit einem Retweet des Fotos der Spielmacher Watson und Stafford ein "nein danke" - mit Ausrufezeichen.

Als der frühere NFL-Quarterback Colin Kaepernick 2016 mit dem Kniefall startete, machte der damalige Präsidentschaftskandidat Trump den Footballer zu einem Landesverräter und teilte aus tief unter der Gürtellinie: "Schafft diesen Hurensohn vom Feld, sofort!"

