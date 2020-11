Der amtierende US-Präsident Donald Trump feuert den Chef der Cybersicherheitsagentur des Heimatschutzministeriums. Chris Krebs' Äußerung, wonach die Präsidentenwahl nicht manipuliert worden sei, sei "hochgradig unzutreffend", schrieb Trump auf Twitter. Es habe "massive Unregelmäßigkeiten" gegeben, auch Verstorbene hätten ihre Stimme abgegeben, behauptete Trump. Krebs sei deswegen "mit sofortiger Wirkung" entlassen worden, schrieb er. Krebs und weitere führende Vertreter von US-Behörden hatten Trumps anhaltende Vorwürfe in einer gemeinsamen Erklärung zurückgewiesen - natürlich ohne den Präsidenten dabei beim Namen zu nennen. "Die Wahl am 3. November war die sicherste in der amerikanischen Geschichte", hieß es in der Stellungnahme. Sie wiesen darauf hin, dass die Abstimmung nicht durch den Einsatz von Computersoftware manipuliert worden sei. "Es gibt keine Belege dafür, dass ein Abstimmungssystem Stimmen gelöscht oder verändert hätte - oder auf irgendwelche Weise kompromittiert worden wäre", hieß es in der Erklärung mit der Vereinigung der Wahlleiter der Bundesstaaten.

+++ 00:50 Trumps Kandidatin für US-Notenbank scheitert +++

Die Bestätigung der umstrittenen Ökonomin Judy Shelton für einen Sitz im Direktorium der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ist im Senat vorerst gescheitert. Die Republikaner verfehlten in der Parlamentskammer knapp die nötige Mehrheit, um die vom amtierenden US-Präsidenten Donald Trump nominierte Shelton voranzubringen. Mit einem Verfahrenstrick ermöglichte der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell aber eine erneute Abstimmung zu einem späteren Zeitpunkt. Die Republikaner haben im Senat eigentlich eine knappe Mehrheit. Drei von ihnen hatten jedoch vorab erklärt, dass sie gegen Shelton stimmen würden. Die Abstimmung über das weitere Nominierungsverfahren ging - auch wegen Abwesenheiten - letztlich mit 50 zu 47 gegen Shelton aus. Sie arbeitete zuletzt in einer hochrangigen Position für die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Fachlich fiel Shelton durch ungewöhnliche Positionen auf. Sie vertritt etwa die Ansicht, das internationale Währungssystem solle wieder zu einem System der Golddeckung zurückkehren.

+++ 23:41 Dekan muss nach Anti-Biden-Kommentar zurücktreten +++

Ein wütender Kommentar auf Facebook, in dem er Anhänger von Joe Biden als "ignorant, anti-amerikanisch und anti-christlich" beschimpfte, hat den Wirtschaftsprofessor und Dekan der Virginia Wesleyan University, Paul Ewell, seinen Job gekostet. Ewell habe vergangene Woche seinen Rücktritt angeboten, und die Universität habe dies angenommen, heißt es in einer Erklärung der Leitung der Hochschule. Ewell hatte die Beschimpfungen nach der Wahl auf Facebook gepostet und alle Demokraten und Biden-Unterstützer aufgefordert, ihn zu "entfreunden". "Ich habe Standards, und ihr erfüllt sei nicht. Bitte entfernt Euch!", schrieb er. Und weiter: "Ihr habt unser Land korrumpiert." Der Post hatte nicht nur unter Studenten der Universität Empörung ausgelöst. Für die Verbreitung hatte unter anderem Donald Trump gesorgt, der den Post geteilt hatte. Ewell selbst entschuldigte sich später.

+++ 22:29 "Großer Sieg" revidiert: Gerichtsschlappe für Trump +++

Bei ihren zahlreichen Versuchen, Wahlergebnisse in verschiedenen Bundesstaaten anzufechten oder aufzuhalten, haben Präsident Trump und die Republikaner eine weitere Niederlage erlitten. Der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania entschied, dass die lokalen Wahlleitungen festlegen dürfen, wo Wahlbeobachter stehen. Ein vom Gerichtshof nun revidiertes, anderslautendes Urteil der Vorinstanz hatte Trump als "großen Sieg" bezeichnet.

Der Vorwurf, republikanische Vertreter seien durch das Vorschreiben zu großer Abstände am Beobachten der Wahl gehindert worden, war mehreren Verfahren vorgebracht worden und spielt bei der auch von Trump selbst auf Twitter immer wieder vorgebrachten Erzählung vom großen Wahlbetrug eine wichtige Rolle.

+++ 22:09 Mit lässigem Faustcheck: Trump-treue Senatoren gratulieren Harris +++

Die Szene sorgt für Aufmerksamkeit in den US-Medien: Mehrere republikanische Senatoren, die als treue Trump-Anhänger gelten und dessen Wahlniederlage öffentlich nicht einräumen, haben der designierten Vize-Präsidentin Kamala Harris im Senat ausgesprochen herzlich gratuliert. Scharfmacher Lindsey Graham, der als engster Vertrauter Trumps unter den Abgeordneten in letzter Zeit gilt, grüßte Harris lässig Faust gegen Faust.





Was im US-Wahl-Ticker zuvor geschah, lesen Sie hier.