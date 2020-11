Die Chancen der Demokraten auf eine Machtübernahme im Senat sinken im Verlauf der Auszählung. Bisher eroberten sie nur einen Sitz der Republikaner. Diese haben bislang eine Mehrheit von 53 der 100 Sitze. Ob die Demokraten drei oder vier Siege brauchen, hängt davon ab, wer die Präsidentschaftswahl gewinnt, da der Vize-Präsident bei einem Patt in der Kongresskammer die entscheidende Stimme abgeben kann. Umfragen hatten den Demokraten eigentlich gute Chancen im Senat bescheinigt. Ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus haben sie offenbar verteidigt. Sollten die Republikaner die Kontrolle im Senat behalten, könnten sie bei einem etwaigen Sieg des Demokraten Joe Biden dessen Politik im Kongress blockieren. Damit könnte es für die Demokraten schwieriger werden, einen Wandel etwa bei der Klimapolitik oder einen Ausbau der Gesundheitsversorgung vorzunehmen.

+++ 01:50 Trump will Auszählung in Georgia anhalten lassen +++

Einem Medienbericht zufolge will das Wahlkampfteam von Donald Trump die laufende Auszählung der Stimmen in Georgia unterbrechen lassen. Die Agentur Bloomberg beruft sich auf die Nachrichtenagentur AP. Trump liegt zu diesem Zeitpunkt in dem Bundesstaat in Führung.

+++ 01:01 Verbleib von bis zu 300.000 Stimmzetteln ungeklärt +++

Der US Postal Service weigert sich, den Verbleib von 300.000 Stimmzetteln aufzuklären. Ein Bundesrichter hatte die staatliche US-Post angewiesen, den Sendungen nachzugehen. Dem USPS zufolge könnten Sendungen allerdings nicht nachverfolgt werden. Der Barcode sei zwar bei der Entgegennahme gescannt worden, allerdings nicht bei der Auslieferung. Das Gericht ordnete die Maßnahme an, da einige Staaten - darunter Michigan und Wisconsin - Briefwahlstimmen nur akzeptieren, wenn sie bis zum Wahltag ankommen. Die Post lehnte die gerichtliche Anweisung laut "Washington Post" mit dem Hinweis ab, die Überprüfung hätte die weitere Bearbeitung der Wahlzettel am Wahltag behindert.

+++ 00:14 Fox sieht 264 Stimmen für Biden im Wahlkollegium +++

Der Sender Fox sieht Joe Biden bereits bei 264 Stimmen im Wahlkollegium. Für einen Sieg werden 270 Stimmen benötigt. Laut "Edison Research", das mit den Fox-Konkurrenten ABC, CBS, CNN und NBC kooperiert, kommt Biden dagegen auf 253 Stimmen. Einigkeit herrscht bei den 214 Wahlmännern, die Präsident Donald Trump nach Berechungen sowohl von Fox als auch von Edison Research zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf sich vereinigt.

+++ 23:38 Trump tobt bei Twitter und verkündet vier Siege über Biden +++

Donald Trump will Joe Biden in vier umkämpften Bundesstaaten mit großem Vorsprung geschlagen haben. Er liege in Pennsylvania, Georgia, North Carolina deutlich vorne und in Michigan sei eine "große Anzahl" Stimmzettel heimlich weggeschmissen worden, schrieb Trump auf Twitter. Die Plattform versah Trumps Nachrichten umgehend mit Warnhinweisen. In Pennsylvania, Georgia und North Carolina dauert die Auszählung noch an. Den Bundesstaat Michigan hingegen gewann nach Angaben der Sender CNN und NBC der Demokrat Biden. Nach den bisherigen Auszählungsergebnissen schien Trump in Georgia und North Carolina knapp in Führung zu liegen. In Pennsylvania ergab sich ein ähnliches Bild. Experten gingen aber davon aus, dass Biden dort wegen der zahlreichen noch auszuzählenden Briefwahlstimmen Trump durchaus noch überholen könnte.

+++ 22:51 Biden gewinnt in Michigan und gibt sich siegessicher +++

Im erbitterten Kampf um die Präsidentschaft hat sich Joe Biden erneut siegessicher gezeigt. "Wir glauben, dass wir die Sieger sein werden, wenn die Stimmauszählung beendet ist", sagte er an der Seite seiner Vize-Kandidatin Kamala Harris in seiner Heimatstadt Wilmington. "Es ist klar, dass wir genug Bundesstaaten gewinnen, um die (für einen Sieg benötigten, Anm. d. Red.) 270 Wahlleute-Stimmen zu erreichen."

+++ 22:11 CNN: Biden entscheidet Michigan für sich +++

Joe Biden kommt der Präsidentschaft immer näher: Wie CNN berichtet, entscheidet er den Bundesstaat Michigan für sich. Damit würde der 77-Jährige 16 weitere Wahlleute bekommen. Wenn er zudem seinen Vorsprung in Arizona und Nevada verteidigt, hätte er insgesamt 270 Wahlleute und damit die Mehrheit im "Electoral College".

+++ 21:59 Biden erhält mehr Stimmen als jemals ein Kandidat zuvor +++

Bei den absoluten Stimmen für die Präsidentschaftswahl in den USA hat der demokratische Kandidat Joe Biden den bisherigen Höchstwert übertroffen, den Barack Obama bei der Wahl 2008 aufgestellt hat. Obamas ehemaliger Vizepräsident kommt auf mehr als 70 Millionen Stimmen. Für Obama hatten bei seiner ersten Wahl 2008 rund 69,5 Millionen Amerikaner gestimmt.

Nach dem vorläufigen Auszählungsstand hat Trump rund drei Millionen weniger Stimmen bekommen als Biden. Die absolute Zahl der Stimmen ist allerdings nicht entscheidend für das von den Mehrheiten in den Einzelstaaten bestimmte Rennen um das Weiße Haus. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Sieger einer Präsidentschaftswahl weniger absolute Stimmen erzielt als der unterlegene Kandidat. Entscheidend ist, wer sich die meisten Wahlleute in den Bundesstaaten sicher kann.

+++ 21:25 Trump will Auszählung in Pennsylvania stoppen +++

Noch liegt Trump in Pennsylvania vorne, doch Herausforderer Joe Biden holt auf. Das Wahlkampfteam des US-Präsidenten hat nun nach Michigan auch in Pennsylvania Klage eingereicht, um die Auszählung zu stoppen.

+++ 21:00 Biden und Trump sammeln Geld für Rechtsstreit +++

Das Wahlkampfteam des demokratischen Kandidaten Joe Biden sammelt im Internet Geld für den erwarteten Rechtsstreit um den Ausgang der Präsidentschaftswahl. Der auf einer Internet-Plattform eingerichtete "Biden Fight Fund"solle das Wahlergebnis schützen, hieß es.

Trump hatte zuvor unter anderem angekündigt, er wolle sich an den Obersten Gerichtshof der USA, wenden, um seine Ansprüche auf den Wahlsieg durchzusetzen. Trumps Wahlkampfteam bat in zahlreichen E-Mails an Unterstützer ebenfalls um Spenden. In einer Mail des Trump-Lagers hieß es: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Demokraten versuchen, die Wahl zu stehlen und die Ergebnisse zu manipulieren." Man benötige ausreichend Mittel, um die Resultate zu schützen. "Die Linke will diese Wahl untergraben, und wir brauchen Dich, um uns zu wehren."

+++ 20:16 Trump will Auszählung in Michigan stoppen +++

Das Wahlkampteam von Donald Trump hat Klage eingereicht, um die weitere Stimmenauszählung in Michigan zu stoppen. In dem Bundesstaat liegt Joe Biden mit knapp 50.000 Stimmen vorne. Michigan kommt bei der Wahl eine entscheidende Rolle zu. Wie Wisconsin hatte Trump 2016 auch Michigan überraschend gewonnen.

+++ 20:04 Wisconsin geht an Biden +++

Joe Biden hat den Fernsehsendern CNN und Fox News zufolge in Wisconsin gewonnen. Damit erhält er weitere zehn Wahlleute, seine Chancen auf einen Wahlsieg steigen. Vor vier Jahren hatte sich Donald Trump in Wisconsin durchgesetzt.

