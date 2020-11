+++ 02:31 Trump nimmt per Videoschalte an Asien-Pazifik-Gipfel teil +++

US-Wahl-Liveticker +++ 02:31 Trump nimmt per Videoschalte an Asien-Pazifik-Gipfel teil +++

US-Präsident Donald Trump wird nun offenbar selbst an dem virtuellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) teilnehmen. Er werde sich am Freitag zeitweise an den Beratungen beteiligen, erklärte ein ranghoher Vertreter der US-Regierung. Wegen der Pandemie findet der Gipfel der 21 Staaten unter dem Vorsitz Malaysias per Video statt (s.u.).

+++ 01:46 Biden gewinnt Georgia auch nach zweiter Auszählung +++

Bei der US-Präsidentenwahl hat der Joe Biden auch nach einer Neuauszählung der Stimmen in Georgia den Bundesstaat gewonnen. Dessen Innenminister Brad Raffensperger sagte dem örtlichen Sender WSB-TV, der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Zählung würde "keinen Fingerhut" füllen. Es gebe "keinen Zweifel", dass der Bundesstaat am Freitag den Sieg Bidens über den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump formell bestätigen werde. In Georgia lagen Biden und Trump nach der ursprünglichen Zählung etwa 14.000 Stimmen auseinander.

+++ 01:04 Biden sicher: Trump wird als "unverantwortlichster Präsident" in die Geschichte eingehen +++

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die Blockadehaltung von Amtsinhaber Donald Trump als "völlig unverantwortlich" bezeichnet. Seine Weigerung, das Ergebnis der Wahl vom 3. November anzuerkennen, schade dem Ansehen der Demokratie, sagte Biden in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Mit Blick auf Trumps verschiedene Bemühungen, das Wahlergebnis zu untergraben, sagte Biden, dieser werde als der "unverantwortlichste Präsident" Amerikas in die Geschichtsbücher eingehen. Wegen Trumps Haltung kann die vom Gesetz vorgesehene Übergabe der Amtsgeschäfte ("transition") noch nicht eingeleitet werden. Eigentlich bekämen Biden und sein Team schon vor der Amtsübernahme Zugang zu Ministerien, Behörden und vertraulichen Informationen der Regierung.

+++ 0:13 Nominierung für Finanzministerium ist beschlossen +++

Der designierte US-Präsident Joe Biden hat sich nach eigenen Worten darauf festgelegt, wem er in seiner künftigen Regierung das Finanzministerium anvertrauen wird. "Wir haben diese Entscheidung gefällt", sagte Biden auf einer Pressekonferenz in Washington. Sowohl der moderate wie auch der linke Flügel der Demokratischen Partei werde mit der Wahl zufrieden sein. Biden kündigte an, entweder vor dem am kommenden Donnerstag anstehenden Thanksgiving-Feiertag oder danach bekanntzugeben, wer die Leitung des Schlüsselressorts übernehmen soll. Anwärter auf den Posten sind unter anderem die ehemalige Notenbank-Chefin Janet Yellen, Fed-Direktorin Lael Brainard, der Chef der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, und die ehemalige Fed-Direktorin Sarah Bloom Raskin. Bidens Auswahl muss vom Senat bestätigt werden. Biden äußerte sich auf der Pressekonferenz auch kurz zum Kurs der US-Notenbank. Er denke, es sei "bislang positiv" gewesen, wie die Fed die Zinspolitik gehandhabt habe.

+++ 23:05 Asien-Pazifik-Gipfel beginnt - Schaltet sich Trump dazu? +++

Staats- und Regierungschefs der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) kommen morgen zu einem Gipfel unter dem Vorsitz Malaysias zusammen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Beratungen der 21 Staaten per Video statt. Während Russlands Präsident Wladimir Putin teilnimmt, ist noch unklar, ob sich auch US-Präsident Donald Trump zuschaltet.

Während der Gipfel vor einem Jahr wegen Unruhen in Chile ausgefallen war, hatte Trump vor zwei Jahren nur seinen Vizepräsidenten Mike Pence entsandt, was als Zeichen mangelnden Interesses an der Region gewertet worden war. Die Gemeinschaft der Pazifik-Anrainer steht für mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung und vertritt 39 Prozent der Weltbevölkerung.

Das Apec-Treffen folgt nur knapp eine Woche nach dem Abschluss des RCEP genannten, weltgrößten Freihandelsabkommens zwischen China und 14 anderen asiatischen Volkswirtschaften. Das Handelsabkommen, dem sich auch US-Bündnispartner wie Japan, Südkorea und Australien angeschlossen haben, deutet auf einen weiter schwindenden Einfluss der USA in der Asien-Pazifik-Region hin.

+++ 22:04 Republikanische Partei: "Wir haben einen Erdrutschsieg erzielt" +++

Wahlbehörden und Datenanalysten zufolge hat Joe Biden die Präsidentschaftswahl gewonnen. Doch Donald Trump behauptet, dass sei nur durch massiven Betrug und Manipulation gelungen. Die republikanische Partei steht offenbar hinter dem Präsidenten.

Auf Twitter verbreitete die Partei ein Zitat einer Anwältin Trumps aus der heutigen Pressekonferenz. "Wir lassen uns nicht einschüchtern .... wir werden dieses Chaos beseitigen", sagt Sydney Powell. "Präsident Trump hat einen Erdrutschsieg erzielt. Wir werden das beweisen. Und wir werden die Vereinigten Staaten von Amerika für die Menschen zurückgewinnen, die für Freiheit gestimmt haben."

+++ 21:42 Rudy Giuliani sorgt unfreiwillig für Heiterkeit +++

Angesichts der Verbalattacken, dem Verbreiten von Verschwörungstheorien und der haltlosen Unterstellungen von Wahlbetrug war die Pressekonferenz von Anwälten Trumps rund um Rudy Giuliani sicher kein Spaß.

Dennoch sorgte Giuliani für Belustigung, weil dem stark schwitzenden Anwalt Trumps offenbar Haarfärbemittel seitlich über das Gesicht lief. Fotos und Videos des 76-Jährigen mit braunen Streifen auf den Wangen wurden online schnell zum Hit. Eine Journalistin des konservativen Nachrichtensenders Fox News sprach von einer "farbenfrohen Pressekonferenz" - und betonte dann: "Viel von dem, was er gesagt, ist ganz einfach nicht wahr.“

+++ 21:17 Trumps Anwalt Giuliani wirft Reportern "krankhaften Hass" vor +++

Der Privatanwalt von Donald Trump, Rudy Giuliani, hat auf der Pressekonferenz zu angeblichem Wahlbetrug mit wüsten Verbalattacken auf die US-Demokraten und auf Journalisten für Aufsehen gesorgt. Der frühere New Yorker Bürgermeister warf anwesenden Reportern in der Hauptstadt Washington "krankhaften Hass" auf Trump vor, kritisierte Medien für "hysterische" Berichterstattung über den Präsidenten und bezichtigte eine Journalistin wiederholt der "Lügen". Giuliani warf den Medien auch vor, "Zensur" zu betreiben.

In der eineinhalbstündigen Pressekonferenz wiederholte Giuliani, der Trumps Anwaltsteam bei der Anfechtung des Wahlausgangs anführt, seine seit Tagen verbreiteten Betrugsvorwürfe. Es habe eine "nationale Verschwörung" gegeben, um eine Wiederwahl Trumps bei der Wahl am 3. November zu verhindern. Die Demokraten von Wahlsieger Joe Biden seien "Gauner", die Wahlbetrug in Schlüsselstaaten begangen hätten, "um dem amerikanischen Volk eine Wahl zu stehlen".

Giuliani präsentierte bei der Pressekonferenz im Hauptquartier von Trumps Republikanern in Washington unter anderem eidesstattliche Erklärungen von Zeugen, die von angeblichem Wahlbetrug berichten. Einige der Vorwürfe sind bereits widerlegt worden. Zahlreiche Beobachter erklärten nach der Pressekonferenz, Giulianis Anschuldigungen seien haltlos.

+++ 20:51 Trump will Abgeordnete aus Michigan beeinflussen +++

Nachdem es Donald Trump bisher nicht gelungen ist, das Wahlergebnis in Michigan zu seinen Gunsten zu ändern, unternimmt er offenbar einen neuen Versuch. Der "New York Times"zufolge hat der Präsident Abgeordnete des Bundesstaats für morgen ins Weiße Haus eingeladen. Es sei aber unklar, wie viele von ihnen die Reise antreten, hieß es.

Der Hintergrund: Joe Biden hat die Wahl in dem Bundesstaat gewonnen - und damit zehn Wahlleute. Doch Trump könnte Druck auf das Landesparlament ausüben, um das zu ändern. Das Parlament - in dem die Republikaner die Mehrheit haben - kann nämlich laut einem Bundesgesetz selbst die Wahlleute festlegen, wenn die Wähler "gescheitert" sind, einen Sieger zu bestimmen. Als Argument könnten die Republikaner angeblichen Wahlbetrug ins Feld führen. Das Landesparlament würde sich damit über den Wählerwillen hinwegsetzen.

Denkbar wäre ein solcher Schritt auch in den von Biden gewonnenen Bundesstaaten Pennsylvania und Wisconsin, wo die Republikaner die Mehrheit in den Landesparlamenten stellen. Die Gouverneure der drei Staaten - allesamt Demokraten - könnten dagegen auf Grundlage der Wahlergebnisse Biden die Wahlleute zusprechen. Die Folge wäre eine Verfassungskrise.

Derzeit werden in den Bundesstaaten alle verbliebenen Wählerstimmen ausgezählt und die Wahlergebnisse zertifiziert. Mögliche Rechtsstreitigkeiten müssen bis zum 8. Dezember beigelegt sein, damit der US-Kongress das Ergebnis nicht zurückweisen kann. Die Wahlleute für den jeweils siegreichen Kandidaten kommen dann am 14. Dezember in ihren Bundesstaaten zusammen und geben ihre Stimme ab.

Es gibt 538 Wahlleute, die gemeinsam das Electoral College bilden. Biden hat 306 Wahlleute gewonnen, Trump 232.

+++ 20:23 Staatssekretär in Georgia erhält Todesdrohungen +++

In Georgia ist Staatssekretär Brad Raffensperger für die Durchführung von Wahlen verantwortlich - und sieht sich mittlerweile Todesdrohungen ausgesetzt.

In dem Bundesstaat hatte sich Joe Biden knapp gegen Donald Trump durchgesetzt. Der Republikaner Raffensperger hat sich den Zorn von Anhängern des Präsidenten zugezogen, weil er immer wieder betont, dass es keinen massiven Betrug gegeben habe. In einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender zitierte er einige der Drohungen.

"Du vermurkst die Neuauszählung lieber nicht. Dein Leben hängt davon ab", lautete eine. Seine Frau habe auf ihrem Smartphone die Nachricht "Dein Mann verdient es, vor ein Erschießungskommando gestellt zu werden" bekommen. Und an beide Eheleute adressiert hieß es unter anderem: "[Sie] gehören wegen Hochverrat vor Gericht und gehören exekutiert."

Derweil ist die manuelle Überprüfung der Stimmen in Georgia abgeschlossen. Dort hatte Biden vor Beginn der Neuauszählung mit rund 14.000 Stimmen vorn gelegen. Bei der Kontrolle sei festgestellt worden, dass mehrere Tausend Stimmen nicht in die Ergebnisse eingeflossen seien, sagte Raffensperger. Ursache seien Fehler von Mitarbeitern in zwei von Republikanern beherrschten Bezirken gewesen. Mit Berücksichtigung dieser Stimmen sei Bidens Vorsprung auf rund 12.000 Stimmen geschrumpft. Raffensperger betonte zugleich: "Wir haben keine Anzeichen von weit verbreitetem Betrug gesehen." Dem Sender Fox News zufolge waren 5600 ausgezählte Stimmen nicht in die Rechnung aufgenommen worden.

