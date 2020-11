Donald Trump behauptet erneut, er habe die Wahl gewonnen – doch das halten selbst die eigenen Wähler für voreilig. In einer Umfrage von Ipsos für die Nachrichtenagentur Reuters gaben nur 30 Prozent der befragten Republikaner-Anhänger an, sie hielten Trump schon jetzt für den Sieger der Wahl. Bei den Anhängern der Demokratischen Partei waren es sieben Prozent. Insgesamt glaubten 16 Prozent der Befragten Trumps Erklärung. Die Mehrheit von 84 Prozent fand dagegen, dass Kandidaten nicht den Sieg für sich beanspruchen sollten, bevor alle Stimmen ausgezählt sind. Zwei Drittel gaben außerdem an, dass sie der Arbeit ihrer lokalen Wahlbüros vertrauten.

+++ 02:05 Mehrere Sender unterbrechen Ausstrahlung von Trumps Rede +++

Nicht nur Twitter geht gegen Falschbehauptungen Donald Trumps vor. Am Abend haben mehrere Nachrichtensender, darunter ABC, CBS und MSNBC, die Übertragung der Ansprache des Präsidenten aus dem Weißen Haus unterbrochen. "Jetzt sind wir wieder in der ungewohnten Position, dass wir den Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht nur unterbrechen, sondern auch korrigieren", sagte der Moderator bei MSNBC. Trump hatte erneut von "illegalen" Stimmen gesprochen und davon, dass die Demokraten versuchen würden, die Wahl zu "stehlen". Beweise dafür gibt es nicht.

+++ 01:18 Trump reklamiert Sieg erneut für sich und kündigt Klagewelle an +++

Donald Trump sieht sich weiterhin als legitimer Sieger der Wahl in den USA. "Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich mit Leichtigkeit", sagte Trump im Weißen Haus bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Wahlnacht. "Wenn man die illegalen Stimmen zählt, dann können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen." Weiter kündigte er an, sich massiv vor Gericht gegen eine Niederlage zu wehren. "Es wird eine Menge Klagen geben", so Trump. Er kritisierte zudem, dass vor der Wahl zu seinem Schaden wissentlich falsche Umfrageergebnisse veröffentlicht worden seien. Bislang hat er keinerlei Beweise für seine Behauptungen vorgelegt, dass es massiven Wahlbetrug gegeben habe. Der Republikaner liegt bei der laufenden Auszählung hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden.

+++ 01:01 Pennsylvanias Ergebnis für Freitag angekündigt +++

Die Behörden in Pennsylvania rechnen am Freitag mit einem Ergebnis für den Bundesstaat. Dann werde der größte Teil der Stimmen ausgezählt sein, sagte Staatssekretärin Kathy Boockvar auf einer Pressekonferenz in Harrisburg. Im Moment stehen noch über 300.000 Briefwahlstimmen aus. Trump führt derzeit noch mit etwa 75.000 Stimmen vor Biden. Unter den Briefwählern haben die Anhänger der Demokratischen Partei aber die Mehrheit, so dass der Vorsprung des Amtsinhabers weiter schrumpfen dürfte. Die meisten der noch ausstehenden Stimmen kommen nach Angaben der Staatssekretärin aus städtischen Gebieten, vor allem aus dem Großraum der Millionenstadt Philadelphia und der Stadt Pittsburgh. Zu den nach Schließung der Wahllokale eingetroffenen Briefwahlstimmen sagte Boockvar, sie erwarte nicht, dass diese das Ergebnis nennenswert beeinflussen könnten. Außerdem betonte sie, es gebe keine Hinweise auf versuchten Wahlbetrug, abgesehen von einem mehrere Wochen zurückliegenden Fall. Es werde alles getan, um eine absolut zuverlässige Auszählung zu garantieren. "Unsere Wahlsysteme und Datenbanken stellen sicher, dass kein Wähler mehr als eine Stimme abgeben kann."

+++ 00:35 Trumps Sohn will "totalen Krieg" um die Wahl +++

Präsidentensohn Donald Trump Jr. eifert seinem Vater zumindest rhetorisch nach. Via Twitter rief er ihn auf, einen "totalen Krieg" rund um die Wahl zu eröffnen. Donald Trump müsse "all den Betrug und Schummeleien offenlegen", schreibt Trump Jr. Dazu gehörten die Stimmen von Wählern, die tot seien oder nicht mehr im jeweiligen Bundesstaat lebten, behauptet der Trump-Sohn. "Es ist an der Zeit, dieses Schlamassel zu bereinigen und nicht mehr wie eine Bananenrepublik auszusehen." Twitter versah das Posting mit dem Hinweis, dass der Inhalt irreführend sein könnte. Bisher wurden keine nennenswerten Fälle von Wahlbetrug in den USA bekannt.

+++ 00:09 Trump kündigt weitere Rede an +++

Donald Trump wird sich erneut öffentlich äußern. Für Donnerstagabend 18.30 Uhr Ortszeit (00.30 Uhr MEZ) ist Stellungnahme des Präsidenten im Weißen Haus angekündigt. In einem ersten Auftritt nach der Wahl hatte Trump in der Nacht auf Mittwoch den Wahlsieg für sich reklamiert, obwohl in einer Reihe von Bundesstaaten noch kein Sieger ausgerufen worden war. Außerdem hatte er juristische Schritte gegen die Auszählung von Stimmzetteln bis hin zum Obersten Gericht angekündigt. Der Präsident hat derzeit nur 214 der 270 für einen Sieg notwendigen Wahlleute beisammen. Joe Biden kommt nach jetzigem Stand auf mindestens 253 Wahlleute.

+++ 23:54 Ergebnis für Arizona steht wohl erst am Wochenende fest +++

Die Auszählung der Stimmen in Arizona könnte sich noch bis zum Wochenende hinziehen. Gegenüber CNN sagte die zuständige Staatssekretärin Katie Hobbs, derzeit müssten noch rund 450.000 Stimmen ausgezählt werden. Rund 300.000 davon stehen noch im Bezirk Maricopa aus, der die Hauptstadt Phoenix einschließt. Am Mittwoch wurden dort rund 140.000 Stimmen ausgezählt. "Bis zum Wochenende" sollten die "meisten Bezirke" mit der Auszählung durch sein, sagte Hobbs. Fox News und die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) hatten in Arizona schon in den Stunden nach der Wahl Joe Biden zum Gewinner erklärt. Andere Medien, wie CNN und die "New York Times", halten das Rennen aber für zu knapp, um schon eine verbindliche Aussage zu treffen. Biden liegt nach dem aktuellen Auszählungsstand etwa zwei Prozentpunkte vor Präsident Trump.

+++ 23:19 Trumps Vorsprung in Pennsylvania schmilzt auf unter 100.000 Stimmen +++

Joe Biden holt im Schlüsselstaat Pennsylvania immer weiter auf. Biden lag am Nachmittag (Ortszeit) nicht einmal mehr 100.000 Stimmen hinter Donald Trump. Am Mittwochmorgen hatte der noch einen komfortablen Vorsprung von mehr als 600.000 Stimmen. Es sind etwa 92 Prozent ausgezählt.

Derweil bekräftigte der Generalstaatsanwalt von Pennsylvania, Josh Shapiro, vor dem Obersten Gerichtshof des Bundesstaats, dass er Einwände gegen den Versuch von Trumps Wahlkampfteam habe, eine Entscheidung anzufechten, nach der Stimmzettel bis zu drei Tage nach der Wahl ausgezählt werden dürfen. Das betrifft gut 10.000 Stimmzettel. Auf sie wird es aber ohnehin nur dann ankommen, wenn das Rennen extrem eng wird.

+++ 22:25 Biden bittet eindringlich Bürger, Ruhe zu bewahren +++

Joe Biden hat sich in einer kurzen Rede an die Öffentlichkeit gewandt. Er berichtete, sich am Morgen über die Covid-Lage informiert zu haben. Zur Wahl sagte er: "Ich bitte Sie, ruhig zu bleiben." Der Wahlprozess funktioniere, auch wenn dieser mitunter chaotisch sei, brauche es Geduld. Er und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris - "Wir fühlen uns weiterhin sehr gut." - erwarteten weiterhin, am Ende als Sieger hervorzugehen. Trump erwähnte Biden nicht beim Namen. "Er wirkt sehr selbstgewiss, dass er gewinnt", kommentierter der republikanische Politiker Rick Santorum den Auftritt.

+++ 21:58 "New York Times" erklärt, warum sie Arizona für unentschieden hält +++

Die Nachrichtenagentur "Associated Press" und Fox News riefen schon am Mittwoch Arizona als Sieg für Joe Biden aus - zum Entsetzen von Donald Trump. Andere Leitmedien folgten dieser Einschätzung nicht. Die "New York Times" erklärt nun ausführlich ihre Beweggründe. "Der wichtigste Grund, warum wir noch nicht die Ausrufung von Arizona übernommen haben? Wir glauben nicht, dass es nicht genug solide Daten gibt zu den nach dem Wahltag noch zu zählenden Stimmen." Weiter heißt es, in Arizona gebe es traditionell sehr viele Briefwähler, die automatisch ihre Briefwahlunterlagen zugeschickt bekämen. Während es dieses Jahr die Demokraten sehr eilig hatten mit ihren Briefwahlen, sei nicht einzuschätzen, was die große Anzahl an registrierten Republikanern im Bundesstaat mache. Von ihnen könnten noch viele Stimmen in den Kisten mit nicht ausgezählten Briefen liegen. Die "Times" schätzt, dass noch ungefähr 400.000 Briefwahlstimmen nicht ausgewertet sind. Trump müsse unter diesen Stimmen 17 Prozent mehr bekommen als Biden, um an ihm vorbeizuziehen. Das sei nicht unrealistisch.

+++ 21:24 Kampf um Georgia wird zur Hängepartie +++

Im Bundesstaat Georgia gelingt den Demokraten ein überraschender Erfolg, auch wenn dort noch immer Donald Trump führt. Joe Biden liegt nur 12.835 Stimmen hinter dem Amtsinhaber und die verbliebenen Stimmen dürften mehrheitlich Biden zufallen. Doch ein offizielles Endergebnis dürfte noch länger auf sich warten lassen. Wie Wahlleiter Gabriel Sterling am Nachmittag (Ortszeit) erklärte, sind noch immer rund 47.000 Stimmen nicht ausgezählt. Der Bundesstaat nutzt erstmals seit 20 Jahren wieder Papier statt Wahlcomputer. Ausgerechnet in Biden-nahen Bezirken stockt die Auszählung, darunter 17.000 Stimmen in Chatham County. Sterling erinnerte daran, dass Georgia auch 12 Tage nach der Wahl noch Briefwahlstimmen akzeptiert, etwa von US-Soldaten im Auslandseinsatz. Allerdings könnte ein Sender oder eine Nachrichtenagentur schon vorher einen Sieger ausrufen - wenn noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, aber ein Kandidat rechnerisch nicht mehr eingeholt werden kann. Das ist aber umso schwieriger abzuschätzen, je enger das Rennen ist.

+++ 21:04 Nevada liefert erst Freitag wieder neue Auszählungsdaten +++

Im Bundesstaat Nevada, wo Joe Biden mit 11.000 Stimmen beziehungsweise 0,9 Prozentpunkten führt, wird am Donnerstag nichts mehr entschieden. Verschiedenen Medienberichten zufolge wird Nevada, wo 89 Prozent der Stimmen ausgezählt sind, erst am Freitag neue Auszählungsdaten liefern. Allein im Bezirk Clark County werden bis dahin 51.000 weitere Stimmen ausgezählt, berichtet Fox News. Es wird erwartet, dass diese Briefwahlstimmen mehrheitlich an Biden gehen.

+++ 20:34 Alles deutet auf einen Sieg von Joe Biden - im Moment +++

In den USA ist es noch mitten am Tag, aber bevor Sie sich Ihrer Feierabendserie oder -lektüre zuwenden, eine kleine Zusammenfassung der Lage:

In fast allen offenen und wichtigen Bundesstaaten schlug am Donnerstag das Pendel zugunsten von Joe Biden aus.

In den Bundesstaaten Georgia und Pennsylvania holt Biden massiv auf, je mehr Briefwahlstimmen ausgezählt werden. In beiden Staaten könnte er noch knapp an Trump vorbeiziehen. Gelingt ihm das in Pennsylvania, wird er der 46. Präsident der USA.

Der Bundesstaat Nevada scheint Biden nicht mehr zu nehmen zu sein. Mit mehr als 11.000 Stimmen Vorsprung und fast nur noch auszuzählenden Briefwahlstimmen dürfte Nevada an den Demokraten gehen, weil vor allem dessen Wähler das Instrument der Briefwahl nutzten.

Mit Nevada und Arizona zusammen hätte Biden ebenfalls die Präsidentschaft sicher. Die Nachrichtenagentur AP und Fox News haben Arizona bereits Biden zugerechnet. Weil es dort aber inzwischen überraschend knapp geworden ist, haben sich bislang keine anderen US-Medien angeschlossen und warten ab.

Das Vorhaben von Donald Trump, den Auszählungsprozess mittels Klagen zu stoppen oder zumindest zu torpedieren, ist bisher weitgehend gescheitert. Sein Team konnte sich zusätzlichen Zugang zu den Auszählungszentren in Pennsylvania verschaffen und die Auszählung von 29.000 Stimmen in dem Bundesstaat aufschieben - mehr aber auch nicht.

In US-Medien berichten verschiedene Korrespondenten aus dem Weißen Haus, dass die Stimmung im Trump-Lager schlecht sei. Das würde auch erklären, warum Trump in immer wüsteren Tweets um sich schlägt und von Wahlbetrug spricht. Prominente Republikaner halten sich dagegen bislang zurück mit öffentlichen Äußerungen.

