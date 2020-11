Die Wahl im mitentscheidenden Bundesstaat Arizona nähert sich mit einem großen Schritt einer Entscheidung. Nach Stunden des Wartens meldet der bevölkerungsstärkste Wahlbezirk, Maricopa County, Zehntausende Stimmen auf einmal. Donald Trump kann seinen Rückstand auf Joe Biden in dem Staat zwar weiter verringern, dennoch spricht der Trend eher für Biden. Der Demokrat erhält rund 31.000 weitere Stimmen, der republikanische Amtsinhaber rund 38.000, wie CNN berichtet. Damit kommt Trump bis auf knapp 30.000 Stimmen an Biden heran. Aber: Obwohl Trump bei den jüngsten Zählungen meist etwas mehr Stimmen bekam als Biden, müsste er seine Quote für die im County noch verbliebenen Stimmen drastisch verbessern, um den Demokraten noch einzuholen. Das ist, so CNN, "statistisch unwahrscheinlich". Dennoch bleibt das Rennen vorerst "too close to call".

+++ 02:44 Supreme Court: Pennsylvania muss Stimmen getrennt zählen +++

In seiner ersten Entscheidung nach der Präsidentenwahl hat das Oberste Gericht der USA verfügt, dass im Bundesstaat Pennsylvania die nach Schließung der Wahllokale eingetroffenen Stimmzettel getrennt aufbewahrt und ausgezählt werden müssen. Das macht es einfacher, sie nicht bei der endgültigen Auszählung zu berücksichtigen, wenn sie für ungültig erklärt werden sollten. Der Richter Samuel Alito traf die Eilentscheidung auf Antrag der Republikaner. Die Behörden hatten die Stimmzettel allerdings bereits getrennt gesammelt.

+++ 02:18 Trump knackt Marke von 70 Millionen Wählerstimmen - Obama übertroffen +++

Amtsinhaber Donald Trump hat bei der Präsidentschaftswahl inzwischen insgesamt mehr als 70 Millionen Stimmen auf sich vereint. Der Republikaner erreicht damit im sogenannten "Popular Vote", also der simplen Addition aller abgegebenen Wählerstimmen, den zweithöchsten absoluten Wert aller Zeiten bei einer US-Wahl. Während die Zählung noch läuft hat er damit bereits den bis vor dieser Wahl bestehenden Rekord von Barack Obama bei seinem Wahlsieg 2008 übertroffen, er erhielt damals insgesamt 69,5 Millionen Stimmen. Der einzig höhere Wert, der bei einer Wahl erreicht wurde, ist der aktuelle von Herausforderer Joe Biden. Er führt in der Auszählung der absoluten Stimmen mit mehr als 74 Millionen klar vor Trump.

+++ 01:49 Bundesrichter weist Forderung nach Zählstopp in Nevada ab +++

Ein Bundesrichter hat die Forderung von republikanischer Kongress-Kandidaten abgewiesen, die Zählung von Briefwahlstimmen in Nevadas Distrikt Clark County zu stoppen. Wie CNN berichtet, sagte Richter Andrew Gordon, das öffentliche Interesse befürworte keine Unterbrechung dieses Prozesses, die Hunderte, wenn nicht Tausende Wähler, die ihre Stimmen legal abgegeben hätten, ihrer Rechte berauben könnte.

+++ 01:21 Trend gen Entscheidung hält an: Biden baut Pennsylvania-Vorsprung aus +++

Im womöglich wahlentscheidenden Bundesstaat Pennsylvania baut Demokrat Joe Biden seine Führung weiter aus. Wie ein Vertreter des Bezirks Allegheny County um die Metropole Pittsburgh bei CNN mitteilt, erhält Biden aus einer weiteren Tranche dort ausgezählter Stimmen gut 3000 mehr als Amtsinhaber Donald Trump. Biden baut in dem Staat, der 20 Wahlleute entsendet, seine Führung auf 19.584 Stimmen aus. Gewinnt Biden in Pennsylvania käme er auf 273 Wahlleute und hätte damit genug, um Präsident zu werden. Sein Vorsprung ist nach wie vor nicht überwältigend, zwischenzeitlich lag er jedoch mit mehr als 600.000 Stimmen hinten. Durch die Briefwahlstimmen überholte er Trump, der Trend manifestiert sich mit jeder weiteren Auszählung.

+++ 00:37 Trump warnt Biden: Wahlsieg "nicht zu Unrecht beanspruchen!" +++

US-Präsident Donald Trump hat seinen bei der US-Wahl führenden Kontrahenten Joe Biden davor gewarnt, sich als Sieger der Abstimmung auszurufen. "Joe Biden sollte das Amt des Präsidenten nicht zu Unrecht beanspruchen. Ich könnte diese Behauptung auch machen. Gerichtsverfahren beginnen gerade erst!", schrieb Trump bei Twitter. Trump hatte sich bereits in der Wahlnacht am Dienstag vorzeitig zum Sieger erklärt und in den Tagen danach mehrfach gefordert, die Auszählung solle gestoppt werden und auch rechtliche Schritten dazu eingeleitet. Biden hat für den Abend (Ortszeit) eine Rede an die Nation angekündigt.

+++ 23:50 "Gewählter Präsident": Twitter markiert Pro-Biden-Post mit Warnung +++

Inmitten der laufenden Stimmauszählung nach der US-Präsidentschaftswahl hat Twitter einen Beitrag mit einem Warnhinweis versehen, in dem der demokratische Kandidat Joe Biden als "gewählter Präsident" ("president-elect") bezeichnet wurde. "Offizielle Stellen haben das Rennen möglicherweise noch nicht beendet, als dies getwittert wurde", ist in dem Hinweis zu lesen. Biden liegt in den Prognosen derzeit deutlich vor Amtsinhaber Donald Trump, in mehreren wichtigen Bundesstaaten läuft die Stimmauszählung jedoch noch. Autor des Beitrags war der Podcaster Scott Dworkin, der auch Mitbegründer der Anti-Trump-Organisation Democratic Coalition ist. In seinem Tweet bezeichnete Dworkin auch Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris als "gewählte Vizepräsidentin" ("vice president-elect").

+++ 23:08 Biden baut Führung in Georgia deutlich aus +++

Der Stand in Georgia ist extrem knapp. Nach langer Aufholjagd führt Demokrat Joe Biden hier stundenlang nur mit etwa 1500 Stimmen. Nun kommt aus Gwynett County ein deutlicher Schwung dazu: Biden baut seine Führung vor Trump auf 4263 Stimmen aus, wie CNN berichtet. Aufgrund des mutmaßlich bis zuletzt knappen Ergebnisses wird fest davon ausgegangen, dass in Georgia eine Neuauszählung ansteht.

+++ 22:57 Republikaner ziehen wegen Pennsylvania erneut vor Oberstes Gericht +++

Im Streit um Briefwahlstimmen im US-Bundesstaat Pennsylvania sind die Republikaner von Präsident Donald Trump erneut vor den Obersten US-Gerichtshof gezogen. Pennsylvanias Republikaner riefen den Supreme Court in Washington auf, per Eilanordnung eine Zählung von nach dem Wahltag eingegangenen Briefwahlzetteln zu untersagen. Diese Wahlzettel müssten von den anderen abgesondert werden und dürften nicht ausgezählt werden. Pennsylvania hatte wegen der Corona-Pandemie eine Ausweitung der Briefwahl beschlossen. Demnach werden alle Stimmzettel angenommen, die bis zu drei Tage nach dem Wahltag beim Wahlleiter eintreffen, sofern sie den Poststempel vom 3. November tragen. Die Frist läuft damit heute (Ortszeit) aus. Vor der Wahl war dieser Antrag beim Gericht bereits gescheitert - das war jedoch auch vor der Ernennung Amy Coney Barretts.

+++ 22:17 Umkämpfte US-Bundesstaaten kündigen Updates zu noch nicht ausgezählten Stimmen an +++

In einigen Stunden könnte es mehr Klarheit bei der Stimmenauszählung in zwei noch umkämpften US-Bundesstaaten geben:

In Arizona sollen gegen 3 Uhr MESZ die Ergebnisse von etwa 100.000 Wahlstimmen im Maricopa County bekanntgegeben werden, berichtet die "New York Times". Diese Stimmen könnten entscheidend dafür sein, ob Trump noch eine Chance hat, die 11 Wahlmännerstimmen aus Arizona für sich zu gewinnen. Maricopa County ist das mit Abstand bevölkerungsreichste County des Staates, in dem auch Arizonas Hauptstadt Phoenix liegt. Zuletzt führt in dem südwestlichen Bundesstaat Herausforderer Biden vor Trump.



ein Update zu 63.000 Stimmzetteln aus dem Clark County geben, die noch ausgezählt werden müssen. In Nevada liegt Biden derzeit vor Trump. Auch für ein County im US-Bundesstaat Georgia, dem Gwinnett County, werden in den kommenden Stunden Neuigkeiten zu offenen Wahlstimmen erwartet, so die "New York Times". In Georgia liegt Biden derzeit hauchdünn in Führung. Gwinnett County ist ein eher demokratisch geprägter Vorort der Millionenmetropole Atlanta.

+++ 21:48 Dänischer Ex-Regierungschef empfiehlt Trump ehrenvollen Abschied +++

Mit einem launig-süffisanten Tweet hat der ehemalige dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump einen ehrenvollen Abschied aus dem Weißen Haus empfohlen. Rasmussen schrieb an Trumps Twitter-Adresse gerichtet: "Nur ein kleiner Rat ... So ist die richtige Art, ein Amt nach einer Wahlniederlage ehrenvoll zu verlassen." Dazu veröffentlichte Rasmussen ein Foto, das ihn beim Verlassen des Parlaments in Kopenhagen zeigt, nachdem er die Amtsgeschäfte im vergangenen Jahr an seine Nachfolgerin Mette Frederiksen übergeben hatte. Der konservativ-liberale Politiker verband seinen "kleinen Rat" höflich mit einem "Danke für ehrliche Gespräche in den vergangenen vier Jahren". Außerdem bat er Trump, doch weiter mit ihm in Kontakt zu bleiben.

+++ 21:25 Philadelphias Bürgermeister: Trumps Betrugs-Behauptungen sind "unbegründet" +++

Der Bürgermeister von Philadelphia, Jim Kenney, hat Vorwürfe des Wahlbetrugs von US-Präsident Donald Trump entschieden zurückgewiesen. "Wie wir erwartet haben, haben die Wähler und Einwohner von Philadelphia dafür gesorgt, dass unsere Stadt als Beispiel dafür herausragt, wie man eine Wahl korrekt durchführt", sagte Kenney bei einer Pressekonferenz. Die Stimmen würden so lange gezählt, bis jeder gültige Zettel berücksichtigt sei. Er kritisierte, dass "einige, darunter der Präsident, weiter unbegründete Behauptungen über Betrug ausspucken", ohne dafür Beweise vorzulegen. "Was wir hier in Philadelphia gesehen haben, ist Demokratie, schlicht und einfach", sagte Kenney. Philadelphia ist die größte Stadt im Bundesstaat Pennsylvania, der den Ausgang der Wahl entscheiden könnte.

+++ 21:11 Republikaner wollen 60 Millionen Dollar für Klagen aufbringen +++

Das Nationale Komitee der Republikaner will Insidern zufolge mindestens 60 Millionen Dollar aufbringen, um Klagen von Trump gegen die Wahlergebnisse zu finanzieren. Das erfährt die Nachrichtenagentur Reuters von zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen.

+++ 20:52 CNN: Trump-Mitarbeiter "suchen neue Jobs" +++

Laut CNN herrscht im Westflügel des Weißen Hauses eine zunehmend panische Atmosphäre. Das nächste Umfeld des Präsidenten würde versuchen, die Frustration Donald Trumps zu managen, berichtet White House Korrespondentin Kaitlen Collins unter Berufung auf Informanten. Der Präsident sei enttäuscht und zornig darüber, dass er in seinem Kampf um die Präsidentschaft "nicht genug unterstützt wird". Keiner im Westflügel, wo sich die offiziellen Büros des Präsidenten befinden, habe ernsthaft gedacht, dass Trump die Wahl verlieren könnte. "Sie suchen auch nach neuen Jobs", so Collins.

+++ 20:25 Trump: "Ich werde niemals aufgeben" +++

US-Präsident Donald Trump gibt sich trotz schwindender Siegeschancen nicht geschlagen. Er werde weiter juristisch vorgehen, "um zu garantieren, dass das amerikanische Volk Vertrauen in unsere Regierung hat", erklärt er in einer vom Weißen Haus herausgegebenen Mitteilung. "Ich werde niemals aufgeben, für euch und unsere Nation zu kämpfen." Trump hält fest am Vorwurf, nach der Präsidentschaftswahl vom Dienstag würden "illegale Stimmen" gezählt. Von Anfang an habe er gesagt, dass nur "legale Stimmen" für das Ergebnis berücksichtigt werden dürften. "Aber wir sind bei diesem grundlegenden Prinzip auf Widerstand von Seiten der Demokraten gestoßen", heißt es in der Erklärung des Präsidenten. Es gehe um die Integrität des gesamten Wahlprozesses.

