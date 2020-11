Heute Vormittag will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Wahlausgang in den USA äußern. Merkel hatte Biden schon am Wochenende demonstrativ herzlich gratuliert und eine enge Zusammenarbeit angeboten.

+++ 04:29 Saudische Herrscher senden Biden Glückwünsche +++

Als letzter Staat am Persischen Golf hat Saudi-Arabien Joe Biden zum Sieg bei der US-Präsidentenwahl gratuliert. König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman schickten dem 77-Jährigen "beste Wünsche zum Erfolg". Dabei lobte König Salman explizit die "historisch engen Beziehungen" des Königreichs mit den USA. Kronprinz Mohammed, der faktische Herrscher des Königreichs, dürfte auf eine Wiederwahl von Amtsinhaber Donald Trump gehofft haben. Der hatte mit Riad Waffengeschäfte in Milliardenhöhe abgeschlossen und eine Blockade von Waffenverkäufen durch den US-Kongress mit seinem Veto verhindert. Mit seiner harten Linie gegenüber dem Iran - dem Erzfeind Riads - und einer eher laxen Haltung mit Blick auf die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien war Trump ein wichtiger Verbündeter des Kronprinzen. Biden hatte im Wahlkampf einen härteren Kurs gegenüber Saudi-Arabien versprochen und ein Ende der Waffenverkäufe in Aussicht gestellt.

+++ 03:41 Trumps Team will Wahlbetrug mit Todesanzeigen belegen +++

Donald Trump klammert sich offenbar weiter an die Hoffnung, Falschbehauptungen über angeblichen Wahlbetrug könnten ihm zu einer zweiten Amtszeit verhelfen. Das US-Nachrichtenportal Axios will von mehreren Trump-Beratern Details über die geplante Kampagne erfahren haben. Demnach wollen sie mit Todesanzeigen belegen, dass Stimmen von Verstorbenen gezählt worden seien. Diese angeblich massenhaften Stimmen von Toten sind ein zentraler Teil der Wahlbetrugs-Erzählung des Trump-Teams, die heute unter anderem auch bei Fox News verbreitet wurde. Belege gibt es nicht. Die wenigen vermeintlichen Betrugsfälle seien oft auf Schreibfehler bei den Geburtsdaten zurückführen, manchmal komme es auch wegen Namensdopplungen zu Verwechslungen, erklärt unter anderem der "Guardian".

+++ 02:50 Biden setzt Trumps Impfstoffprogramm fort +++

"Operation Warp Speed" nennt die Trump-Regierung ihr Vorhaben, so schnell wie möglich einen wirksamen und sicheren Impfstoff gegen das Coronavirus einsetzen zu können. Mit Milliardenhilfen für die Industrie soll die Entwicklung deutlich beschleunigt werden. Joe Biden will das Projekt offenbar fortsetzen. Seine medizinischen Berater hätten bereits im September Briefings von Unternehmen erhalten, die an der Herstellung von Impfstoffen arbeiten, erklärte Bidens Sprecher Andrew Bates. Biden habe sich auch schon vor der Wahl den führenden Arzeimittelherstellern getroffen.

+++ 01:56 Chinas Medien reagieren optimistisch +++

Chinesische Staatsmedien regieren optimistisch auf den Sieg von Joe Biden. "Es liegt im gemeinsamen Interesse der Menschen aus beiden Ländern und der internationalen Gemeinschaft, dass die Beziehung zwischen China und den USA verbessert und verlässlich wird", kommentiert die staatlich geförderte Zeitung Global Times . Und China Daily, die offizielle englischsprachige Zeitung des Landes, schreibt, entscheidend sei die Wiederbelebung der Handelsgespräche, um das Verständnis und das Vertrauen in die Beziehung zwischen China und den USA wiederherzustellen.

+++ 01:22 Biden baut Vorsprung in Arizonas größtem Wahlbezirk ein wenig aus +++

Arizona meldet einen neuen Zwischenstand. Nach Auszählung weiterer Stimmen im Wahlbezirk Maricopa County kann Joe Biden seinen Vorsprung dort um 754 Stimmen im Vergleich zu Samstag ausbauen. Er liegt jetzt im größten Wahlbezirk 46.775 Stimmen vor Donald Trump. Im gesamten Bundesstaat ist das Rennen enger. Dort liegt Biden lediglich um 20.102 Stimmen vorn. Rund 94.000 Stimmzettel müssen laut CNN noch ausgezählt werden. Die nächste Aktualisierung soll am Montag folgen.

+++ 00:46 Trumps ehemaliger Wirtschaftsberater gratuliert Biden und Harris +++

Donald Trumps ehemaliger Chef-Wirtschaftsberater Gary Cohn hat Joe Biden und Kamala Harris zu ihrem Wahlsieg gratuliert. Mit über 145 Millionen abgegebenen Stimmen verdienten aber beide Seiten Applaus. Ihnen sei es gelungen, eine nie dagewesene Zahl von Bürgern in den demokratischen Prozess einzubinden, schrieb Cohn auf Twitter. Der frühere Investmentbanker führte bis 2018 den Nationalen Wirtschaftsrat des Weißen Hauses. Wegen Differenzen über Trumps Zollpolitik zog er sich von diesem Posten zurück. Der 60-Jährige ist eigentlich Mitglied der Demokratischen Partei, er spendete aber auch hohe Summen an Republikaner.

+++ 00:10 Washington Nationals laden Joe Biden für ersten Pitch der Saison ein +++

Die Washington Nationals nehmen eine Tradition wieder auf, die unter Donald Trump unterbrochen wurde: Joe Biden soll als gewählter kommender US-Präsident in der neuen Saison den traditionellen ersten Pitch werfen. Das hat das MLB-Team aus der US-Hauptstadt auf Twitter bekannt gegeben. Die Nationals spielen am 1. April 2021, dem Opening Day der Major League Baseball, gegen die New York Mets. Der symbolische erste Pitch ist eine ehrenvolle Aufgabe. Der scheidende US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP der einzige Präsident seit 1910, der keinen ersten Pitch geworfen hat, wenn es in Washington ein Profi-Team gab. Biden spielte als Kind Baseball und dürfte damit eine bessere Figur machen als etwa der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci, dem das Privileg zu Beginn der vergangenen Saison zuteil wurde. Sein Wurf ging damals weit am Fänger vorbei und sorgte für Spott - unter anderem von Trump.

+++ 23:28 Berlusconi über Trump: "Er war zu arrogant" +++

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi spekuliert über die Gründe für die Wahlniederlage Trumps: "Ich denke, dass er bei diesen Wahlen auch wegen seiner Haltung gelitten hat, die oft zu aggressiv und oft zu arrogant war", sagte der Populist, der selbst für sein großes Ego berüchtigt ist, dem italienischen TV-Sender Rai. Wahlsieger Joe Biden kommt bei ihm gut weg. Mit seiner Absicht, ein Präsident für alle Amerikaner zu sein, könne er "gut für uns alle" sein, so der 84-jährige Berlusconi.

+++ 22:31 Noch mehr als 60.000 Stimmenzettel in Arizona nicht ausgezählt +++

Noch immer sind die USA nicht fertig mit dem Zählen aller Wahlstimmen. Laut dem Sender CNN sind in folgenden, für die Wahl entscheidenden Staaten noch Stimmen nicht gezählt:

Arizona: Im Maricopa County waren laut CNN zuletzt noch geschätzt 44.000 Wahlstimmen ungezählt. Im Pinal County waren es noch 21.000 ungezählte Stimmen.

Im Maricopa County waren laut CNN zuletzt noch geschätzt 44.000 Wahlstimmen ungezählt. Im Pinal County waren es noch 21.000 ungezählte Stimmen. Georgia: Im Fulton County, in dem auch die Millionenstadt Atlanta liegt, müssen noch 5 Prozent der Stimmen ausgezählt werden. Im Gwinnett County sind es noch 535 Abwesenheits-Stimmzettel, 965 provisorische Stimmzettel und drei Militär-Stimmzettel, da ein Software-Fehler die Auszählung weiter verzögert.

+++ 22:05 Maas: Umfeld soll Trump Wahlniederlage erklären +++

Außenminister Heiko Maas setzt darauf, dass Personen im Umfeld von Trump jetzt klar machen, dass dieser die Präsidentschaftswahl verloren hat. Man sei von Trump einiges gewohnt, weshalb man die derzeitige Lage eher als "Kontinuität" bezeichnen könne, sagt Maas in der ARD. "Es wird an dem Wahlergebnis nichts mehr ändern. Joe Biden wird der nächste Präsident der USA", betont er.

+++ 22:05 OSZE: "Keine Verfälschungen oder gar Betrug" bei US-Wahl +++

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wiederholt ihre Feststellung, dass es bei der US-Wahl keine größeren Vorfälle gegeben hat. "Wir haben vereinzelte Fehler und Mängel, aber keine Manipulationen festgestellt, keine Verfälschungen oder gar Betrug", sagt der zuständige deutsche Leiter der OSZE-Beobachtung, Michael Link, der Zeitung "Welt" einem Vorabbericht zufolge.

+++ 21:44 Biden baut seinen Vorsprung in Georgia weiter aus +++

Biden baut seinen Vorsprung bei der laufenden Auszählung in Georgia aus: Dem Datenanbieter Edison Research zufolge liegt er 10.353 Stimmen vo Trump nach zuvor 10.196.

+++ 21:19 Trump: "Seit wann bestimmen Medien, wer Präsident wird?" +++

Noch-US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner Niederlage über das in den USA seit dem 19. Jahrhundert etablierte System beklagt, dass große Medienhäuser einen Wahlsieger ausrufen. "Seit wann bestimmen die Lamestream-Medien, wer unser nächster Präsident sein wird?", schrieb Trump auf Twitter. "Wir alle haben in den vergangenen zwei Wochen viel gelernt." In den USA ist es üblich, dass die Präsidentenwahl auf der Basis von Prognosen großer Medienhäuser entschieden wird. Eine herausragende Stellung kommt dabei der amerikanischen Nachrichtenagentur AP zu: Das Unternehmen steckt viele Ressourcen in die Wahl und wird für seine Unabhängigkeit und Genauigkeit geschätzt. AP hat nach eigenen Angaben seit 1848 bei Präsidentenwahlen in den USA den Gewinner vermeldet.

