Der gewählte demokratische Präsident Joe Biden hat bei einer von Amtsinhaber Trump durchgesetzten Neuauszählung im Bundesstaat Wisconsin Stimmen gegenüber Trump hinzugewonnen. Wie CNN berichtet, zertifizierte Milwaukee County, der größte Wahlbezirk des von Biden zurückeroberten Staates, sein Wahlergebnis, wobei Bidens Vorsprung vor Trump gegenüber der ersten Zählung um 132 Stimmen anwuchs. Zwar wurden rund 27.000 Stimmen nach dem Einspruch aus der Zählung entfernt, Trumps Rückstand auf Biden wuchs in der Folge jedoch, statt zu schrumpfen. Es wird bereits erwartet, dass Trumps Team das offizielle Ergebnis erneut anfechten wird.

+++ 07:16 Geplantes Gesetz könnte Milliarden Zugvögel das Leben kosten +++

Die US-Regierung treibt umstrittene Pläne voran, Umweltgesetze zum Schutz von Zugvögeln drastisch einzuschränken. Die zuständige Behörde veröffentlichte einen entsprechenden Gesetzesentwurf im offiziellen Amtsblatt, womit der Schritt binnen 30 Tagen offiziell gemacht werden könnte. Trumps Team plant, so die Bestrafung von Unternehmen deutlich zu erschweren, durch deren Verhalten Zugvögel zu Schaden kommen - dazu gehören bislang etwa Stromschläge durch Oberleitungen oder Verseuchung in Öl- und Müllfeldern. Künftig müsste für eine Bestrafung Absicht nachgewiesen werden. Wissenschaftler und frühere Regierungsmitarbeiter rechnen damit, dass durch die Neuregelung Milliarden zusätzliche Vögel ums Leben kommen könnten.

+++ 06:40 Republikaner fordern Boykott eigener Kandidaten in Senats-Schicksalswahl +++

Im Kampf um die potenziell über die Senatsmehrheit entscheidende Nachwahl im Bundesstaat Georgia rufen konservative Wähler vermehrt dazu auf, die Abstimmung zu boykottieren. Als vermeintliches Mittel und im Protest gegen angeblichen Wahlbetrug machen vor allem auf Twitter Pläne die Runde, statt der Namen der republikanischen Senatskandidaten am 6. Januar einfach eigenmächtig "Donald Trump" auf den Stimmzettel zu schreiben. Das berichtet unter anderem der "Independent". Unter dem Trendenden Hashtag #WriteInTrumpForGA wurde die falsche Behauptung aufgestellt, dies könne nachträglich mit Stimmen bei der Präsidentschaftswahl helfen.

Die Nachwahl ist insofern von fundamentaler Bedeutung, als zwei Senatssitze zur Abstimmung stehen, nachdem in der ersten Runde (parallel zur Präsidentschaftswahl) jeweils kein Kandidat die im Bundesstaat erforderlichen 50 Prozent der Stimmen bekam. Sollten sich in beiden Nachwahlen die demokratischen Herausforderer durchsetzen, würden sie im Senat ein Unentschieden nach Sitzen erreichen. Im Fall unentschiedener Abstimmungen hätte Bodens Vizepräsidentin Harris die entscheidende Stimme - eine effektive Mehrheit für die Demokraten.

+++ 06:04 USA sanktionieren chinesische und russische Firmen +++

Die USA haben Wirtschaftssanktionen gegen chinesische und russisches Unternehmen angekündigt, da diese sich an der Entwicklung des iranischen Atomprogramms beteiligt hätten. "Wir werden weiterhin daran arbeiten, Irans Bemühungen zur Entwicklung von Raketen zu behindern und von unseren Sanktionsmöglichkeiten Gebrauch zu machen", erklärte US-Außenminister Mike Pompeo. Die Sanktionen richten sich demnach gegen die zwei in China ansässige Unternehmen "Chengdu Best New Materials" und "Zibo Elim Trade" sowie gegen die in Russland ansässigen Unternehmen "Nilco Group" und "Joint Stock Company Elecon". Den vier Unternehmen werde vorgeworfen, "sensible Technologien" für das iranische Atomprogramm bereitgestellt zu haben. Dafür werden sie laut Pompeo zwei Jahre lang Beschränkungen der US-Regierungshilfe und ihrer Exporte unterliegen.

+++ 03:49 USA erlauben auf Bundesebene weitere Hinrichtungsmethoden +++

Die US-Regierung will künftig neben dem Tod durch die Giftspritze auch andere Methoden der Hinrichtung wie Erschießungen, den elektrischen Stuhl oder den Einsatz von tödlichem Gas zulassen. Das geht aus der Änderung einer Vorschrift für die Ausführung der Todesstrafe bei auf Bundesebene verurteilten Straftätern hervor. Ab 24. Dezember sollen demnach Exekutionen nach allen Hinrichtungsmethoden durchgeführt werden können, die in dem Bundesstaat legal sind, in dem das Urteil ergangen war.

Es blieb zunächst unklar, ob das Justizministerium des amtierenden Präsidenten Donald Trump tatsächlich plante, die bisherige Praxis der Hinrichtung per Giftspritze zu ändern. Das Ministerium plant bis zur Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden am 20. Januar noch mehrere Hinrichtungen auf Bundesebene verurteilter Straftäter. Der Demokrat Biden lehnt die Todesstrafe ab. Der Republikaner Trump hatte die Wiedereinführung von Hinrichtungen auf Bundesebene durchgesetzt.

+++ 02:02 Iran warnt die USA vor "Abenteueraktionen" in Trumps Rest-Amtszeit +++

Der Iran warnt die USA und Israel vor "Abenteueraktionen" in der verbleibenden Amtszeit des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump. Der Iran werde "alle notwendigen Maßnahmen" zu seiner Verteidigung ergreifen, unterstrich der iranischen UN-Botschafters Madschid Tacht Rawanchi in einem Schreiben an UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Darin gibt Teheran Israel die Schuld für das tödliche Attentat auf einen prominenten iranischen Atomwissenschaftler. Es gebe "schwerwiegende Hinweise" dafür, dass Israel für die Tötung von Mohsen Fachrisadeh verantwortlich sei, heißt es in einem Schreiben.

+++ 00:03 Erstmals besucht ein US-Verteidigungsminister Truppen in Somalia +++

Novum auf den letzten Metern: Erstmals hat ein US-Verteidigungsminister die Truppen im afrikanischen Bürgerkriegsland Somalia besucht. Der geschäftsführende Ressortchef Christopher Miller sei anlässlich des US-Feiertags Thanksgiving (Erntedankfest) in Mogadischu gewesen, teilte das Pentagon. Es gab keine Angaben dazu, wann genau sich Miller in Somalia aufhielt. Die USA unterstützen die somalische Regierung und die dortigen Sicherheitskräfte im Kampf gegen die sunnitische Terrorgruppe Al-Shabaab. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge plant die Regierung des amtierenden Präsidenten Donald Trump einen Abzug fast aller rund 700 in Somalia stationierten Soldaten. Der Nachrichtensender CNN berichtete, dass die Reduzierung von Truppen in den kommenden Tagen angekündigt werden könnte.

+++ 22:16 Halbwegs geordneter Übergang zeichnet sich ab - Goldpreis fällt +++

Der Goldpreis gibt weiter nach und fällt unter die Marke von 1800 Dollar. Im Tiefpunkt wurden 1774 Dollar markiert. Das ist der niedrigste Stand seit Juli dieses Jahres. Einer der Gründe: Das Krisenmetall Gold wird eher in unsicheren Zeiten nachgefragt. Und in den USA zeichnet sich zunehmend ein halbwegs geordneter Übergang von Donald Trump zum gewählten neuen Präsidenten Joe Biden ab. Das Vertrauen in die größte Volkswirtschaft der Welt USA wird dadurch gestärkt und lässt Anleger zuversichtlicher in das nächste Jahr blicken.

+++ 21:30 Trump-Anwälte wollen vor Oberstes Gericht ziehen +++

Im Streit über den Ausgang der US-Wahl hat das Team von Präsident Donald Trump eine Anrufung des Obersten Gerichts angekündigt. Zuvor hatte ein Bundesberufungsgericht einen Antrag des Teams im Zusammenhang mit der Abstimmung in Pennsylvania abgewiesen. "On to SCOTUS!" schrieb eine Trump-Anwältin auch im Namen ihres Kollegen Rudy Giuliani - unter Bezug auf die Abkürzung für den Supreme Court der USA. Ob dieser den Fall annehmen wird, ist unklar. Experten räumen der Klage kaum Erfolgschancen ein.

+++ 20:26 Trump-Anwältin schimpft über Richter +++

Eine Anwältin Trumps, Jenna Ellis, ist mit der Niederlage vor einem Berufungsgericht in Pennsylvania wegen angeblichen Wahlbetrugs nicht zufrieden. Sie beklagte sich auf Twitter über die "aktivistische Maschinerie der Justiz in Pennsylvania". Diese setze ihre Vertuschung von massiven Betrugsvorwürfen fort. Nun wolle man den Obersten Gerichtshof in Washington anrufen, schrieb sie weiter.

Der Richter war 2017 von Trump installiert worden.

"Eine Wahl unfair zu nennen, macht die Wahl nicht unfair. Klagen bedürfen spezifischer Vorwürfe und dann Beweisen. Hier haben wir weder noch", so der Richter Stephanos Bibas. "Freie und faire Wahlen sind das Lebenselixier unserer Demokratie"

+++ 19:32 Trumps Team erleidet Niederlage in Pennsylvania +++

Ein US-Bundesgericht hat die Berufung von Donald Trumps Anwälten abgelehnt. Damit scheiterte ihr Versuch, zahlreiche Stimmen in Pennsylvania für ungültig erklären zu lassen. "Wähler, nicht etwa Anwälte, bestimmen, wer Präsident wird", urteilte der Richter, der von Trump berufen worden war.

Joe Biden hatte sich in dem Bundesstaat durchgesetzt und damit 20 Wahlleute gewonnen. Trump behauptet, die Wahl sei manipuliert worden. Beweise dafür legten weder er noch seine Anwälte vor.

Gerichte haben bereits zahlreiche Klagen von Trump und seinen republikanischen Verbündeten abgeschmettert, darunter in Michigan, Pennsylvania, Georgia und Nevada. Auch bei einer Anrufung des Obersten Gerichts, bei dem sechs der neun Richter als konservativ gelten, dürfte Trump angesichts der Fakten wohl keinen Erfolg haben.

Bei der jüngsten Klage in Pennsylvania ging es darum, mit Verweis auf angeblichen Betrug möglicherweise Millionen Briefwahlstimmen für ungültig erklären zu lassen

