Ein Sprecher des Wahlmaschinen-Herstellers Dominion weist Vorwürfe Trumps zurück, die Geräte hätten Stimmen gefälscht. "Es ist unseren Maschinen physisch unmöglich, Stimmen von einem Kandidaten zum anderen zu verschieben", sagte dieser auf Fox News. Das Wahlsystem werde von gewählten Staatsdienern und von nicht parteiischen Wahlhelfern betrieben. Dominion stelle nur ein Werkzeug dafür zur Verfügung. Man habe keine "Verbindung nach Venezuela, Deutschland, Barcelona, Kathmandu oder was die jüngste Verschwörungstheorie behaupte."

+++ 09:21 Biden nominiert Botschafterin für Vereinte Nationen +++

Der Wahlsieger Joe Biden nominiert die langjährige Diplomatin Linda Thomas-Greenfield als Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Das berichtet CBS unter Berufung auf zwei Quellen im Umfeld Bidens. Die offizielle Bekanntgabe werde für Dienstag erwartet. Die Politikerin gehört bereits Bidens Übergangsteam an. Es werde erwartet, dass sie den Fokus auf Vertrauen und Professionalität zu legen. Thomas-Greenfield ist bereits seit den 80er Jahren im diplomatischen Dienst und diente beispielsweise als Botschafterin in Liberia.

+++ 08:37 Senator an Trump: "Gehen Sie schlafen" +++

Bei jenen Amerikanern, die Trump nicht in seinen Betrugsphantasien folgen, deutet sich ein Ende der Geduld an. Ein Beispiel dafür ist Senator Ben Cardin, ein Demokrat aus Maryland. Auf einen von Trumps jüngsten Tweets (s. u.) schrieb er nur "Gehen Sie schlafen". Auch viele andere Politiker der Demokraten äußern sich ähnlich genervt. So schrieb der Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Senat, Chuck Schumer: "Egal, wie viele Verschwörungstheorien Trump heuert oder feuert, Joe Biden wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten und Kamala Harris die nächste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten sein." Unübertroffen ist allerdings eine Reaktion Bidens, der in der ersten TV-Debatte inmitten der Tiraden Trumps einfach sagte: "Will you just shut up?" - frei übersetzt: "Halten Sie einfach die Klappe."



+++ 07:55 Republikanische Senatorin fordert Übergangsprozess +++

Eine weitere Senatorin aus den Reihen der Republikaner fordert die Trump-Regierung auf, den Übergabeprozess an Joe Biden zu starten. Lisa Murkowski, die Alaska vertritt, schrieb bei Twitter, die Staaten hätten dafür gesorgt, dass die Wahlen frei und fair abgelaufen seien. Präsident Trump hätte mit seinen rechtlichen Einwänden vor Gericht bisher keinen Erfolg gehabt. Daher sei es nun an der Zeit, den Übergangsprozess zu beginnen. Murkowski kritisierte auch den "Druck", der auf einzelne Abgeordnete ausgeübt werde. Damit dürfte sie die Einladung Trumps zweier Abgeordnete aus Michigan meinen. Der Präsident wollte wohl verhindern, dass diese die Auszählung dort offiziell abschließen. Zum Wahlsieg hatte Murkowski Biden schon vor zwei Wochen gratuliert. Die Stimmen von Senatoren haben hohes Gewicht, da sie großen Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess haben. Bisher hat sich nur eine Handvoll Republikaner zugunsten Bidens geäußert.

+++ 07:29 "New York Times": Wahl war ein großer Erfolg +++

Das Hickhack um den Wahlausgang stellt den Urnengang zu Unrecht in den Schatten, schreibt die "New York Times" in einem Kommentar im Namen der Redaktionsleitung: "Die Wahl 2020 war nicht nur frei von Betrug oder von was für einer an den Haaren herbeigezogen Unregelmäßigkeit auch immer, die der Präsident jetzt gerade wieder ausposaunt. Sie war, von einem administrativen Standpunkt aus, ein voller Erfolg. Angesichts einer grassierenden Pandemie und der höchsten Wahlbeteiligung seit mehr als einem Jahrhundert, haben die Amerikaner eine der sichersten, genauesten und bestorganisierten Wahlen aller Zeiten genossen. Und das sagen nicht nur wir. Hören Sie auf die staatlichen und kommunalen Beamten, die die Aufgabe hatten, diesen Prozess zu beaufsichtigen. (...) Ein derartiger überparteilicher Konsens könnte manche Menschen zu der Schlussfolgerung verleiten, dass die düsteren Warnungen vor den Wahlen übertrieben waren. Dem ist nicht so. Es gab viele ernste Bedrohungen. Es gab massive logistische Hürden, eine Wahl während eines tödlichen Pandemieausbruchs zu veranstalten (...) Dass es nicht zum Zusammenbruch kam, ist Monaten harter Arbeit und selbstlosen Einsatzes von Zehntausenden Amerikanern im ganzen Land zu verdanken: Staatlichen und kommunalen Wahlbeamten, freiwilligen Wahlhelfern, überlasteten Briefträgern, hilfsbereiten Nachbarn und großzügigen Philanthropen."

+++ 07:08 Trumps Anwälte legen noch einmal Berufung in Pennsylvania ein +++

Das Wahlkampfteam Trumps legt gegen die Klageabweisung in Pennsylvania Berufung ein. In einem Gerichtsverfahren forderte Trumps Team das US-Berufungsgericht auf, eine Entscheidung des Bezirksrichters Matthew Brann zu revidieren. Es soll überprüft werden, ob Brann sich zu Unrecht geweigert habe, die Klage Trumps ein zweites Mal zu ändern. Der Richter hatte am Samstag einen Antrag von Trumps Team abgewiesen, die Klage erneut um das Argument zu erweitern, die Abstimmung in Pennsylvania sei verfassungswidrig verlaufen. Demnach sollte das Wahlergebnis verworfen werden und das Landesparlament von Pennsylvania - das von Republikanern beherrscht wird - über die Wahlleute entscheiden.



+++ 06:33 Trump verbreitet wieder eine der Standard-Lügen +++

US-Präsident Trump startet mit Lügen zum Wahlausgang in die Woche - oder beendet damit den Sonntag, wie man's nimmt. Bei Twitter schrieb er, es seien in mehreren Bundesstaaten mehr Stimmen abgegeben worden als es Einwohner gibt und dass das ein Hinweis auf Wahlbetrug sei. Wenn es so wäre, hätte er recht. Es ist aber nicht so. Vor Gericht scheiterten seine Anwälte mit dieser Behauptung kläglich, etwa in Michigan. Dort zitierten sie peinlicherweise Daten aus Minnesota, nicht aus Michigan, um ihre Behauptung zu untermauern.

+++ 04:07 Sidney Powell arbeitet nicht mehr für Trump +++

Sidney Powell ist eine der Schlüsselfiguren in Donald Trumps Juristenteam – beziehungsweise war sie es. Denn jetzt hat der Präsident die Zusammenarbeit mit Powell beendet. Powell arbeite nicht länger für Trumps Anwaltsteam und auch nicht für den Präsidenten persönlich, erklärte Trumps Privatanwalt Rudy Giuliani am Sonntag. Das Statement kam überraschend. Erst am Donnerstag hatte Powell auf einer Pressekonferenz an der Seite von Giuliani die Vorwürfe zum angeblichen Wahlbetrug erneuert und behauptet, Trump habe seinen Herausforderer Joe Biden in Wirklichkeit mit großem Vorsprung geschlagen. Zudem äußerte sie die Vermutung, dass Kuba, Venezuela und andere "kommunistische" Staaten die Wahl mit Hackerangriffen zugunsten von Biden manipuliert hätten. Für ihre Behauptungen führte sie keinerlei Belege an. Warum Powell nun geht oder gehen muss, erklärte Giuliani nicht. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 03:15 Bidens Außenminister steht angeblich schon fest +++

Am Dienstag will Joe Biden die ersten Personalien für sein Kabinett bekannt geben. Aus seinem Umfeld sickerten jetzt aber schon Details durch. Neuer Außenminister solle Antony Blinken werden, sagte ein Vertrauter Bidens gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Blinken ist ein erfahrener Diplomat, bis 2016 war der 58-Jährige bereits Vize-Außenminister unter Barack Obama. Im Wahlkampf hat er Joe Biden in außenpolitischen Fragen beraten. Blinken sei Bidens "wahrscheinlichste Wahl" für das Amt, hieß es. Bidens Übergangsteam wollte das Gerücht aber nicht kommentieren.

+++ 22:02 Weiterer Republikaner bemerkt: "It's over" +++

"It's over." So einfach ist die Sache. Zumindest für den republikanischen Abgeordneten Fred Upton aus Michigan, wo Trump noch immer juristisch gegen seine Niederlage ankämpft. CNN sagte Upton, der Wähler habe gesprochen und es sei Zeit weiterzumachen, da keine Beweise für massenhaften Wahlbetrug gefunden worden seien. "Hier in Michigan ist es kein knapper Vorsprung. Es geht um 154.000 Stimmen", sagte Upton.

+++ 21:12 Schwarze Wähler verklagen Trump +++

Jetzt bekommt Donald Trumps Kampagne selbst juristischen Ärger: Eine Gruppe schwarzer Wähler aus Detroit verklagt den amtierenden Präsidenten. Sie werfen seinem Wahlkampfteam vor, mit dem Versuch, die Wahlergebnisse in Michigan umzustoßen, afroamerikanische Wähler zu entrechten. Das Vorgehen sei "einer der schlimmsten Fälle von Missbrauch in der Geschichte unserer Nation", heißt es. Trumps Strategie in dem umkämpften Bundesstaat sei es, die Bestätigung des Ergebnisses vor allem in Detroit herauszuzögern und die Behörden "einzuschüchtern und zu nötigen". Kern dieser Strategie sei es, "Wähler in vornehmlich von Schwarzen bewohnten Städten zu entrechten".

+++ 19:46 Christie: "Trumps Anwälte sind nationale Peinlichkeit" +++

Und hier kommt noch ein Republikaner, der langsam die Faxen dicke hat. Der Ex-Gouverneur von New Jersey, einst Konkurrent Trumps im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2016, sagt im Sender ABC: "Der Präsident hatte die Gelegenheit, die Gerichte anzurufen. Und ich dachte noch, wenn du Beweise für Betrug hast, dann zeig sie. Aber was dann passierte, ganz ehrlich, das Verhalten von Trumps Anwälten war eine nationale Peinlichkeit." Christie stellt klar: "Ich war ein Unterstützer des Präsidenten, ich habe ihn zwei Mal gewählt. Aber Wahlen haben Konsequenzen und wir können nicht weiter so tun, als ob etwas passiert ist, das nicht passiert ist."

+++ 19:13 "Keiner sagt dem Kaiser, dass er keine Kleider trägt" +++

Cedric Richmond ist Demokrat und repräsentiert Louisiana im Repräsentantenhaus. Er zieht bei NBC über Trumps Verhalten vom Leder: "Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr dieser Präsident die Republikaner im Griff hat und wie zögerlich die Mitglieder der Partei sind, hervorzutreten und ihm die harte Wahrheit zu sagen." Richmond meint damit natürlich die Wahrheit, dass Trump die Wahl verloren hat. "Donald Trump hat verloren. Und jetzt müssen wir weitermachen. Aber keiner von den Republikanern bringt es fertig, dem Kaiser zu sagen, dass er keine Kleider trägt." Das Verhalten Trumps bezeichnet Richmond als "unamerikanisch".

