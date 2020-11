Innerhalb der Republikaner ist ein Streit über CIA-Direktorin Gina Haspel ausgebrochen. Gut zwei Monate vor dem Ende der Amtszeit von Donald Trump fordern Verbündete des Präsidenten ihren Rauswurf. Trump selbst denke schon seit Wochen darüber nach, Haspel zu feuern, schreibt die "New York Times". Dem Blatt zufolge weiß man in Trumps Umfeld, dass er nicht Präsident bleiben wird, und dass das Zeitfenster für eine Entlassung sich schließt.

Republikaner sind sauer auf die CIA-Chefin, weil sie nicht verhindert hat, dass ein Whistleblower öffentlich machte, dass Trump den ukrainischen Präsidenten nötigen wollte, ihn mit belastenden Informationen über Joe Biden zu versorgen. Der Vorfall führte zum letztlich gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

+++ 08:56 CDU wirft SPD "unterschwelligen Antiamerikanismus" vor +++

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA führt auch in Deutschland zu Diskussionen - nicht darüber, wer die Wahl gewonnen hat, sondern über die transatlantischen Beziehungen. Konkret wirft CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak der SPD Antiamerikanismus vor. "Bei manch berechtigter Kritik an den USA: Der unterschwellige Antiamerikanismus der SPD schadet Deutschland und Europa", sagt er dem "Tagesspiegel".

Ziemiak reagiert damit auf SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der gesagt hatte: "Es gibt ernstzunehmende Stimmen auch in Europa, dass wir uns stärker abkoppeln müssen, auch von dem, was in den USA passiert. Und zu diesen Stimmen gehöre ich auch." Die Union vertritt dagegen die Auffassung, dass Deutschland das transatlantische Bündnis stärken und mehr tun muss, um von den USA sicherheitspolitisch ernst genommen zu werden. Ziemiak sagt, nach Bidens Wahl müsse Deutschland europäischer werden, aber transatlantisch bleiben. Mehr Verantwortung für eigene Sicherheitsinteressen zu übernehmen, koste "am Ende auch mehr Geld". Er erwarte von Olaf Scholz, "dass er die SPD bei der Finanzierung deutscher Sicherheitsinteressen endlich auf Linie bringt". Scholz ist Finanzminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidat der SPD.

+++ 08:17 Sanders bestätigt Interesse an Ministerposten +++

Der linke Senator Bernie Sanders hat bestätigt, dass er mit einem Ministerposten im Kabinett des künftigen Präsidenten liebäugelt. "Ob ich ein Ressort annehmen würde, das es mir erlaubt, für arbeitende Familien zu kämpfen?", sagte Sanders bei CNN. "Ja, das würde ich." Der Frage, ob es stimme, dass er Arbeitsminister werden wolle, wich Sanders aus. Er wolle sich für die arbeitenden Familien einsetzen wiederholte er. "Ob das im Senat ist, ob das in der Biden-Regierung ist, wer weiß."

+++ 07:50 Wie Biden Trumps Boykott umgeht +++

Die Mitglieder von Bidens Übergangsteam haben strikte Anweisung, keinen Kontakt zu Angehörigen der amtierenden US-Regierung aufzunehmen, berichtet die "Washington Post". Das ist insofern keine spektakuläre Nachricht, als Trump seine Regierung angewiesen hat, die übliche Einarbeitung seines Nachfolgers bis auf Weiteres zu blockieren.

Allerdings hat Biden einen Weg gefunden, um sich und seine Mitarbeiter doch schon auf die Übernahme der Amtsgeschäfte vorzubereiten: Sie sprechen mit ehemaligen Mitarbeitern der Trump-Regierung, die ihre Ämter gerade erst verlassen haben. Bidens Vorteil: In keiner US-Regierung der jüngeren Zeit war die personelle Fluktuation so hoch wie in dieser. Es gibt Hunderte hochrangiger ehemaliger Behördenmitarbeiter und Regierungsangestellte in Washington, die Trump ursprünglich eingesetzt und dann vergrault oder rausgeworfen hat.

+++ 07:02 Republikaner wollen gewählte Wahlleute ausschalten +++

In Bundesstaaten, in denen das Wahlergebnis knapp ausgefallen ist, üben Republikaner Druck auf Behörden und Politiker aus, Beschwerden wegen angeblichen Wahlbetrugs auch dann zu akzeptieren, wenn keine Beweise vorgelegt werden. Das berichtet die "Washington Post". In Pennsylvania laufe eine Social-Media-Kampagne gegen republikanische Abgeordnete, damit diese im Parlament des Bundesstaates eigene Wahlleute bestimmen. Die könnten dann im Electoral College Trump wählen. Auch in Michigan und Georgia gibt es Bestrebungen von Republikanern und Trump-Anwälten, die Anerkennung des Wahlergebnisses zumindest zu verzögern.

Nach Zählung von CNN hat Biden derzeit 279 Wahlmänner und -frauen sicher; die Mehrheit liegt bei 270. Pennsylvania mit seinen 20 Wahlleuten wurde Biden zugeschlagen, das Ergebnis ist jedoch knapp. Der Gouverneur dieses Staates ist ein Demokrat, die Mehrheit in den beiden Kammern des dortigen Parlaments haben die Republikaner. Theoretisch könnten sowohl Gouverneur Tom Wolf als auch Senat und Repräsentantenhaus von Pennsylvania jeweils eine Gruppe von Wahlmännern und -frauen nominieren: Wolf könnte Demokraten ernennen, das Parlament Republikaner. Wie es dann weiterginge, ist allerdings unklar.

+++ 06:30 Republikanischer Senator fordert Geheimdienst-Briefings für Biden +++

Der republikanische Senator James Lankford aus Oklahoma sagt, er werde "einschreiten", wenn Joe Biden bis Freitag keine Geheimdienst-Briefings bekomme. In den USA ist es üblich, dass designierte Präsidenten bereits vor ihrer Amtseinführung von den Geheimdiensten informiert werden. Biden und sein Übergangsteam bekommen allerdings nur Zugang zu diesen Briefings wie auch zu Regierungsgebäuden, wenn ihm die General Services Administration eine entsprechende Berechtigung erteilt. Die von Trump eingesetzte Chefin dieser Behörde weigert sich bislang, dies zu tun.

James Lankford (Foto: AP)

Lankford gehört einem Senatsausschuss an, der für die General Services Administration zuständig ist. Die Behörde habe schon damit angefangen, sich mit der Angelegenheit zu beschäftigen, so der Senator. Wenn bis Freitag nichts geschehe, werde er Druck machen, damit Biden und sein Team sich auf ihre künftigen Aufgaben vorbereiten könnten.

Aus dem Streit um die Anerkennung der Wahl will Lankford sich heraushalten, wie die "New York Times" berichtet. "Ich sitze das aus", so der Senator. Er verstehe, warum Biden mit dem Übergangsprozess begonnen habe, nachdem er zum Wahlsieger ausgerufen worden sei. Aber Trump habe das Recht, den Wahlausgang juristisch prüfen zu lassen. Bisher haben nur sehr wenige Republikaner Bidens Wahlsieg anerkannt.

+++ 06:04 Trump-Regierung leitet Briefe nicht an Biden weiter +++

Ein Stapel Gratulationen für Joe Biden liegt im US-Außenministerium, das sich aber weigert, die Briefe an den Wahlsieger weiterzuleiten. Das meldet CNN unter Berufung auf Mitarbeiter des State Department. Normalerweise ist das Außenamt zuständig für die Kommunikation zwischen dem "President-elect" - dem gewählten, aber noch nicht vereidigten Präsidenten - und anderen Nationen. Biden habe daher keinen Einblick in "Dutzende Botschaften" an ihn nehmen können. Die Gespräche, die Biden bereits mit Staats- und Regierungschefs wie Bundeskanzlerin Merkel führte, liefen ohne Unterstützung des State Department. US-Außenminister Pompeo hatte am Dienstag gesagt, es werde einen "sanften Übergang" geben, und zwar "zu einer zweiten Trump-Regierung".

+++ 05:14 Scholz: Mit Biden rückt die Digitalsteuer näher +++

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht nach dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl gestiegene Chancen für eine internationale Einigung auf eine Digitalsteuer. Das Vorhaben, US-Konzerne wie Google und Facebook auch in Europa nennenswert zu besteuern, sollte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eigentlich schon bis zum Ende des Jahres umsetzen. Doch dann riefen die USA im vergangenen Juni "Pause" bei den Verhandlungen aus und begründeten dies mit der Corona-Pandemie. Mit Biden gebe es nun "eine neue Bereitschaft, unterschiedliche Interessen kooperativ auszuhandeln", sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Blaupausen für eine Einigung über die Digitalsteuer lägen bereits auf dem Tisch, so der SPD-Mann. Er sei zuversichtlich, dass eine Einigung bis zum Sommer gelinge.

+++ 04:18 Australiens Trump-freundlicher Premier gratuliert Biden +++

Gut eine Woche nach der Wahl haben weitere Verbündete der USA Joe Biden zum Sieg gratuliert. Am Mittwochabend führte der Demokrat Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs von Japan, Australien und Südkorea. "Es gibt keine engeren Freunde und keine engeren Verbündeten als Australien und die USA", schrieb der australische Premierminister Scott Morrison nach der Schalte mit Biden auf Twitter. Das ist insofern bemerkenswert, als ihm Kritiker in der Vergangenheit nahezu bedingungslose Loyalität gegenüber Trump vorgeworfen haben. Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga hatte sein Amt selbst erst vor zwei Monaten angetreten und erhielt von Biden ein Lob für die reibungslose Übernahme der Regierungsgeschäfte in Tokio. An eine ähnlich komplikationsfreie Machtübergabe ist in Washington derzeit nicht zu denken.

+++ 03:26 Trump klagt: Medien berichten nicht über ausgesperrte Wahlbeobachter +++

Während Joe Biden seinen Stab zusammenstellt, betreibt Donald Trump auf Twitter Medienschelte. Niemand wolle darüber berichten, dass die republikanischen Wahlbeobachter in Pennsylvania und Michigan von ihrer Arbeit abgehalten worden seien, klagt der Noch-Präsident. Hunderttausende Stimmen seien illegal gezählt worden, ansonsten hätte er haushoch gewonnen. Nun ja. Vielleicht liest Trump auch einfach deshalb nichts vom angeblichen großangelegten Wahlbetrug in den Nachrichten, weil es dafür bislang keinerlei Beweise gibt.

+++ 02:20 Biden macht Ronald Klain zum Stabschef - zum zweiten Mal +++

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat entschieden, wer sein künftiger Stabschef im Weißen Haus sein soll. Die Wahl sei auf seinen langjährigen Vertrauten Ronald Klain gefallen, erklärte das Biden-Team. "Seine tiefgreifende, vielfältige Erfahrung und Fähigkeit, mit Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum zusammenzuarbeiten, ist genau das, was ich von einem Stabschef im Weißen Haus brauche, während wir diesem Moment der Krise begegnen und das Land wieder zusammenbringen", erklärte Biden. Reichlich Erfahrung bringt Klain mit: Der 59-Jährige war zwischen 2009 und 2011 bereits Stabschef des Vizepräsidenten Biden. Während der Corona-Pandemie hat sich Klain als Kritiker von Präsident Donald Trump hervorgetan. Viel Beachtung fand im Frühjahr ein Video, in dem er erklärt, was eine Biden-Regierung in der Pandemie anders gemacht hätte und künftig tun will.

+++ 01:33 Georgia: Republikanischer Innenminister sieht keine Anzeichen für Wahlbetrug +++

Eine händische Neuauszählung der Stimmen soll im Bundesstaat Georgia großangelegten Wahlbetrug belegen, so hofft es jedenfalls das Trump-Lager. Der Innenminister des Bundesstaats, Brad Raffensperger, muss die Skeptiker allerdings enttäuschen: Bislang gebe es keinerlei Hinweise für einen großangelegten Wahlbetrug, sagte der Republikaner gegenüber CNN. Dass über 10.000 Stimmen falsch zugeordnet worden seien, hält er demnach für sehr unwahrscheinlich: "Wir glauben, dass die Stimmzettel durch die Zählmaschinen genau erfasst wurden." Wegen des knappen Ausgangs der Wahl in Georgia hatte Raffensperger dennoch eine Nachzählung per Hand angeordnet. Joe Biden liegt in Georgia mit derzeit rund 14.000 Stimmen vor Amtsinhaber Donald Trump. Die Nachzählung soll bis zum 20. November abgeschlossen sein.

+++ 00:29 Pentagon statt Botschafter in Deutschland: Trump-Loyalist Macgregor bekommt neue Aufgabe +++

Eigentlich sollte Douglas Macgregor neuer US-Botschafter in Deutschland werden, so wollte es Donald Trump. Doch nun kommt es doch anders: Der ehemalige Heeresoffizier hat einen neuen Job im Pentagon. Macgregor wird leitender Berater des geschäftsführenden Verteidigungsministers Christopher Miller, das bestätigte das Verteidigungsministerium. Trump hatte Macgregor Ende Juli für den Botschafterposten in Berlin nominiert - jetzt wird er im Verteidigungsministerium offenbar dringender gebraucht. Seiner Ernennung ging die Entlassung des bisherigen Verteidigungsministers Mark Esper voraus, die Trump am Montag auf Twitter verkündet hatte. In der Folge schieden am Dienstag weitere Führungskräfte des Pentagons aus ihren Ämtern aus. Besetzt wurden sie mit Personen, die - wie Macgregor - als Trump-Loyalisten gelten.

+++ 23:43 Facebooks Wahlwerbestopp geht in die Verlängerung +++

Anzeigen mit politischen Themen sind bei Facebook seit einigen Wochen nicht möglich – und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Werbekunden sollten sich darauf einstellen, dass der Anzeigenstopp noch bis zu einen Monat lang andauern könne, kündigte das weltgrößte Online-Netzwerk an. Vor der Wahl hatte Facebook die politischen Anzeigen von der Seite verbannt, um "Verwirrung oder Missbrauch" zu verhindern, wie es damals hieß. Unter anderem sollten aggressive Werbekampagnen in der heißesten Phase des Wahlkampfs von der Plattform ferngehalten werden. Die Demokraten kritisierten prompt die Verlängerung des Werbestopps, weil er den Wahlkampf vor den Senats-Stichwahlen in Georgia behindern werde. Dort wird es Anfang Januar um zwei Senatoren-Sitze gehen, die über die Mehrheit in der Kongress-Kammer entscheiden werden.

+++ 23:01 Angesteckt am Wahlabend? Noch ein Corona-Fall im Weißen Haus +++

Das Weiße Haus hat einen weiteren Corona-Fall: Der politische Direktor Brian Jack ist am Wochenende positiv getestet worden, wie mehrere US-Medien berichten. Jack war am Dienstag vergangener Woche im Weißen Haus, um die Bekanntgabe der Wahlergebnisse mitzuverfolgen. Laut "New York Times" wurde das Virus auch bei einem weiteren Präsidentenberater nachgewiesen, einen Namen nannte die Zeitung aber nicht. Bereits bekannt sind dagegen die Infektionen von Kabinettschef Mark Meadows, Bauminister Ben Carson sowie David Bossie, dem Leiter des juristischen Teams. Sie alle hatten den Wahlabend im Weißen Haus verbracht.

+++ 22:30 Trump-Berater: Was er maximal einräumen wird +++

Der große US-Sender NBC meldet auf seiner Nachrichtenseite, dass Berater Trumps glauben, er werde seine Niederlage nicht mehr einräumen. Anonyme Quellen aus dem Umfeld des Präsidenten werden zitiert. Eine dieser Personen sagte demnach: "Er wird so etwas sagen wie: 'Wir können den Ergebnissen nicht trauen. Aber ich werde nicht mehr dagegen vorgehen'". Jemand anders habe gesagt, Trumps Statement werde in etwa lauten: "Ich erkenne die Ergebnisse an, aber wir werden nie wissen, wie genau sie waren." Der Punkt sei aber noch nicht erreicht.

Was im US-Wahl-Ticker zuvor geschah, lesen Sie hier.