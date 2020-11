Einer der Favoriten auf den Posten des CIA-Chefs hat dem gewählten Präsidenten Joe Biden US-Medien zufolge abgesagt. CNN berichtet, dass Tom Donilon nicht für das Amt zur Verfügung steht. Demnach will der 65-Jährige nicht auf ein Regierungsamt zurückkehren, sondern in der Privatwirtschaft verbleiben. Donilon und Biden kennen sich aus der Obama-Regierung. Der Jurist war von 2010 bis 2013 Nationaler Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten. Anschließend wechselte er zum Finanzkonzern Blackrock an die Wall Street.

+++ 09:33 Feindseligkeiten abbauen: Iran hofft auf Neustart mit Biden +++

Der Iran hofft, die Spannungen mit den USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden aufzulösen. "Wir wollen keine Freundschaft anfangen, sondern nur unnötige Feindseligkeiten abbauen", sagt Außenminister Mohammed Dschawad Sarif in einem Video-Interview mit dem Nachrichtenportal Entechab. Eine Annäherung an die USA nach Bidens Amtsantritt sei im Interesse des Landes und Volkes. Er kenne Biden als Senator aus seiner Zeit als iranischer UN-Botschafter in New York (2002-2007) und habe ihn auch persönlich getroffen. "Biden ist seit den 1970ern in der amerikanischen Außenpolitik tätig und kennt sich darin weitaus besser aus als (US-Präsident) Trump", sagte Sarif. Misstrauen und Differenzen zwischen den beiden Ländern werde es nach seiner Einschätzung auch unter Biden geben, aber weitaus weniger als bisher. Sarif und Präsident Hassan Ruhani hoffen, dass Biden die USA zum Wiener Atomabkommen von 2015 zurückführt und die Sanktionen gegen den Iran aufhebt. Am Freitag jedoch gab es einen tödlichen Anschlag auf den iranischen Kernphysiker Mohsen Fachrisadeh, für den Teheran "hiesige Söldner" der USA und Israels verantwortlich macht.

+++ 08:29 Diese Bundesstaaten zählen immer noch +++

Die Präsidentschaftswahl liegt mittlerweile fast vier Wochen zurück, Joe Biden steht seit mehr als drei Wochen als Nachfolger von Donald Trump fest. Dennoch sind längst noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Im Bundesstaat New York mit der gleichnamigen Metropole fehlen beispielsweise immer noch gut 20 Prozent der Stimmen. Auch in Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Idaho, Illinois, Iowa, Kalifornien, Kansas, Maine, Maryland, Mississippi, Missouri, Nevada, New Hampshire, Tennessee, Ohio, Oregon, Rhode Island, Washington, Washington D.C. und West Virginia ist die Zählung noch nicht beendet. In den einzelnen Bundesstaaten ist der Vorsprung von Joe Biden oder Donald Trump aber jeweils so groß, dass ihnen der Sieg nicht mehr zu nehmen ist. Diese lange Auszählung ist in den USA nicht ungewöhnlich: New York meldet sein offizielles Endergebnis erst am 7. Dezember an den Kongress in Washington, Kalifornien als letzter Bundesstaat am 11. Dezember. Drei Tage später, am 14. Dezember, kommt das Electoral College zusammen, um offiziell den kommenden Präsidenten zu bestimmen.

+++ 07:53 Trump will weitere chinesische Firmen auf Schwarze Listen setzen +++

Wenige Wochen vor dem Amtsantritt seines Nachfolgers Joe Biden facht US-Präsident Donald Trump Insidern zufolge den Streit zwischen den USA und China weiter an. Die Trump-Regierung erwäge, den Chiphersteller SMIC und den Öl- und Gasproduzenten CNOOC auf die Schwarze Liste mutmaßlicher chinesischer Militärunternehmen zu setzen, haben drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters erzählt. Die Liste umfasse auch China Construction Technology und China International Engineering Consulting. SMIC erklärte, es habe sich weiterhin "konstruktiv und offen mit der US-Regierung befasst" und seine Produkte und Dienstleistungen seien ausschließlich für zivile und kommerzielle Zwecke bestimmt. "Das Unternehmen hat keine Beziehung zum chinesischen Militär und produziert nicht für militärische Endnutzer." Vergangene Woche hatte Trump bereits 89 chinesische Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie auf die Liste gesetzt. Den Unternehmen ist damit der Kauf einer Reihe von US-Gütern und -Technologien verboten, US-Firmen dürfen nicht in die chinesischen Konzerne investieren.

+++ 07:04 Biden setzt "stolz" auf rein weibliches Kommunikationsteam +++

Der künftige US-Präsident Joe Biden setzt für die Kommunikation des Weißen Hauses auf ein Team erfahrener Frauen. Die prominente Rolle der Regierungssprecherin geht an Jen Psaki. Sie war bereits unter Barack Obama Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses und Sprecherin des Außenministeriums. Seit der Präsidentschaftswahl hat sie für Biden bereits mehrere Briefings mit Journalisten geleitet. Ihre Stellvertreterin im Weißen Haus soll Karine Jean-Pierre werden, die zuletzt für die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris gearbeitet hatte. Bidens stellvertretende Wahlkampfmanagerin Kate Bedingfield soll Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses werden. Auch auf den anderen Posten finden sich Frauen wieder. "Ich bin stolz, heute das erste ranghohe Kommunikationsteam des Weißen Hauses vorzustellen, in dem nur Frauen vertreten sind", erklärte Biden.

+++ 06:14 Fußverletzung schlimmer als gedacht: Biden braucht Spezialschuh +++

Die Verletzung, die sich Präsident Joe Biden beim Spielen mit seinem Hund zugezogen hat, ist schlimmer als gedacht. Bei einem CT-Scan wurden "kleine Haarfrakturen" festgestellt. Der 78-Jährige werde wahrscheinlich mehrere Wochen lang einen Spezialschuh benötigen, sagt sein Leibarzt Kevin O'Connor. Zunächst hatten Bidens Ärzte gedacht, der kommende US-Präsident habe sich lediglich den Knöchel verstaucht. Donald Trump wünschte seinem Nachfolger eine baldige Genesung. "Gute Besserung!", schrieb der abgewählte US-Präsident auf Twitter. Trump hat bislang bei den Wahlen keine Niederlage eingeräumt und bestreitet Bidens Sieg.

+++ 02:37 Biden erwägt auch für Wirtschaftsteam alte Weggefährten +++

Für sein Wirtschaftsteam setzt der gewählte Präsidenten Joe Biden Zeitungsberichten zufolge auf alte Weggefährten aus seiner Zeit als Vize-Präsident während der Obama-Regierung. Vorsitzender des Nationalen Wirtschaftsrats soll Brian Deese werden, der bereits Berater des Weißen Hauses während des ehemaligen Präsidenten Barack Obama war, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Für den stellvertretenden Posten im Finanzministerium unter Janet Yellen ziehe Biden Wally Adeyemo, ebenfalls ein hochrangiger Wirtschaftsberater Obamas, in Betracht, berichtet des "Wall Street Journal". Derzeit ist Adeyemo Präsident der Obama Foundation. Weiter ist Neera Tanden als Direktorin des Office of Management and Budget im Gespräch. Bevor Tanden die Leitung des Center for American Progress übernahm, war sie Gesundheitsberaterin der Obama-Regierung und 2016 auch Teil des Wahlkampfteams der Demokratin Hillary Clinton.

+++ 00:41 Biden präsentiert Sprecherin +++

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will Jen Psaki als Sprecherin ins Weiße Haus holen. Sie war in der Regierung des früheren demokratischen Präsidenten Barack Obama unter anderem Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses und Sprecherin des Außenministeriums gewesen. "Direkt und wahrheitsgemäß mit den Menschen in Amerika zu kommunizieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Präsidenten", erklärt Biden.

+++ 23:06 EU erarbeitet an detaillierter Agenda für neue Kooperation mit den USA +++

Die EU arbeitet an einem Aufruf zu einer neuen, umfassenden Zusammenarbeit mit den USA unter dem kommenden Präsidenten Joe Biden. Laut Bericht der "Financial Times" hat die EU-Kommission bereits einen elfseitigen, detaillierten Entwurf unter dem Titel "Eine neue EU-US-Agenda für globalen Wandel" erarbeitet. Die Initiative geht über einen allgemeinen Aufruf zu einer engeren Zusammenarbeit hinaus. Ziel soll sein, die gemeinsamen Interessen gegen "autoritäte Kräfte" und "geschlossene Volkswirtschaften, die die Offenheit unserer Gesellschaften ausnutzen", wieder zu bündeln. Unter anderem wird vorgeschlagen, gemeinsame Positionen für die globale digitale Regulierung, Kartellrecht und Datenschutz zu entwickeln. Das Papier spiegle nicht nur die Erleichterung über den Regierungswechsel in den USA wieder, so die "Financial Times", sondern vor allem auch die Sorge vor dem zunehmenden globalen Einfluss Chinas.

+++ 22:24 Biden verstaucht sich den Fuß beim Spielen mit Hund +++

Der designierte US-Präsident hat sich beim Spielen mit einem Hund leicht verletzt, wie US-Medien berichten. Bidens Büro habe mitgeteilt, er werde "aus reiner Vorsicht noch heute von einem Orthopäden besucht", berichtet MSNBC. Die Arbeit am Aufbau seines Regierungsteams soll uneingeschränkt weitergehen.

+++ 21:55 Republikaner wollen Trump zu Teilnahme an Bidens Inauguration bewegen +++

Nach allem, was Trump zuletzt von sich gegeben hat, scheint es kaum vorstellbar, aber mehrere Mitarbeiter und republikanische Abgeordnete versuchen, den abgewählten Präsidenten zu einer Teilnahme an der Amtseinführung seines Nachfolgers zu bewegen. Laut einem CNN-Bericht geht es den Republikanern darum, Trumps Ruf und seinen politischen Einfluss zu schützen. Beiden könnte ihrer Ansicht nach beschädigt werden, wenn Trump das Weiße Haus unversöhnlich wie ein schlechter Verlierer verlässt. Der für die Zeremonie verantwortliche republikanische Senator Roy Blunt sagte CNN, er halte es für wahrscheinlich, dass Trump kommen werde.

