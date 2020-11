Kurz vorm Schlafengehen griff US-Präsident Trump gestern Abend noch einmal zum Handy und setzte einen Tweet ab: "ICH HABE DIE WAHL GEWONNEN!", schrieb er in Großbuchstaben und schloss vermutlich bald darauf die Augen. Doch diesmal hat diese Trotz-Reaktion, die die Realität ausblendet, eine ungeahnt heftige Gegenreaktion. In Massen schrieben Twitter-Nutzer "Nein, haben Sie nicht", unter den Eintrag. Das waren so viele, dass dieser Satz sogar ein eigener Trend auf Twitter wurde, wie die Huffington Post berichtet.

+++ 09:59 Trump-Regierung will auch Biden auf harten China-Kurs festlegen +++

China ist während Trumps Amtszeit zum größten Konkurrenten der USA aufgestiegen - und das soll auch so bleiben. CNN berichtet nun unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter, in den verbleibenden zwei Monaten bis zur Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar soll der harte Kurs gegen das Land fortgeführt werden. Demnach hofften die China-Hardliner in der Regierung, durch jetzige Maßnahmen auch die Nachfolgeregierung auf Härte gegen China festzulegen. Der neue Verteidigungsminister Miller wolle demnach Chinas Cyberkrieg-Aktivitäten angreifen, andere wollten Peking zu Dreier-Nuklear-Gesprächen mit Russland an den Tisch zu zwingen. Man räume aber ein, dass das nicht sonderlich wahrscheinlich sei.

+++ 08:57 Weitere Republikaner folgen Trump und erkennen eigene Niederlagen nicht an +++

Das Beispiel Trumps macht Schule bei den Republikanern: Auch auf niedrigerer Ebene erkennen mehrere Kandidaten für das Repräsentantenhaus oder den Senat ihre Niederlagen nicht an. Wie NBC News berichtet, gehört etwa Sean Parnell in Pennsylvania dazu, der in einem Wahlkreis bei Pittsburgh kandiderte. NBC hatte das Rennen nach 95 Prozent Auszählung für entschieden erklärt, Parnell bestehe darauf, abzuwarten, bis "jede legale Stimme gezählt" sei. In Michigan erkenne der Senatskandidat John James seine Niederlage gegen den demokratischen Amtsinhaber nicht an, obwohl er nach 98 Prozent ausgezählter Wahlzettel mit 87.000 Stimmen hinten liege. Loren Culp wollte für die Republikaner Gouverneur des Bundesstaates Washington werden, liegt aber mit mehr als 500.000 Stimmen oder 14 Prozentpunkten hinten. Auch er spricht davon, nicht aufgeben zu wollen und abwarten zu wollen, bis alle Stimmen gezählt sind.

+++ 08:03 Große Zeitung fordert Abschaffung des Wahlleute-Gremiums +++

Dass man in den USA nicht die Mehrheit der Stimmen gewinnen muss, um Präsident zu werden, liegt am Wahlleute-Gremium ("Electoral College"). Die "Washington Post", eines der Leitmedien des Landes, fordert nun in einem Leitartikel im Namen der Redaktion, dieses abzuschaffen. Trump hätten nur etwa 90.000 Stimmen gefehlt, um die Wahl doch zu gewinnen, obwohl fünf Millionen mehr Menschen für Biden gestimmt haben. "Egal, was die Gründerväter darin für Vorteile gesehen haben, es ist nicht mehr zeitgemäß". Man sei sich aber auch im Klaren, dass eine entsprechende Reform nicht bevorstehe. Auch 2016 hatte Trump nicht die Mehrheit der Amerikaner bekommen, sondern nur die Mehrheit im Wahlleute-Gremium, das den Präsidenten wählt. Für eine Verfassungsänderung gibt es in den USA sehr hohe Hürden.

+++ 07:33 Trump-Berater: Er ist ein bisschen brummig +++

Auch wenn Trump laut CNN-Moderator Cooper nicht mehr wichtig ist (s. u.), so ist er noch immer Präsident und seine Weigerung, den Wahlsieg Bidens anzuerkennen, könnte noch lange Folgen haben - etwa die, dass seine Anhänger den kommenden Präsidenten nicht anerkennen. Trump sitzt derweil weiterhin in seiner Ecke und schmollt. Zumindest drängt sich dieser Eindruck auf, angesichts seiner sehr seltenen öffentlichen Auftritte und dem kaum noch vorhandenen Regierungshandeln. "Brummig" (im Original: "grouchy") nennt das sein Wirtschaftsberater Stephen Moore. Der Präsident sei "ein wenig brummig wegen der Wahlergebnisse", sagte er in einem Radio-Interview aus dem "The Hill" zitiert. Wenn alle Stimmen gezählt seien, könnte er vielleicht noch gewinnen. Er verdiene eine zweite Amtszeit.

+++ 07:02 Ungewöhnlicher Kommentar von CNN-Moderator Cooper: Er ist nicht mehr wichtig +++

Auf CNN hat sich Star-Moderator Anderson Cooper in einem ungewöhnlichen Kommentar zu Präsident Trump geäußert. "Präsident Trump weigert sich weiterhin ... ", setzte er an, um dann innezuhalten und zu sagen: "Wissen Sie was? Es ist nicht mehr wichtig. Ich wollte Ihnen heute wieder mitteilen, was Sie wissen schon wer wieder Unglaubliches getan hat, wie er Wahlbetrug behauptet, bla bla bla, aber es ist nicht mehr wichtig. Es ist vorbei. Er ist erledigt. Er ist Vergangenheit." Cooper verwies auf die neuesten Corona-Zahlen in den USA, die, so Cooper, tatsächlich wichtig seien. Er spielte ein Zitat von Trump ein, der im Wahlkampf behauptet hatte, das Thema werde aufgebauscht, um ihm zu schaden und man werde ab dem 4. November, dem Tag nach der Wahl, nichts mehr davon hören. Cooper geriet ins Schluchzen, als er auf Tausende Menschen verwies, die gerade um ihr Leben ringen, dass Kinder sich Sorgen machen, ob sie jemals ihren Vater wiedersehen. "Das ist wichtig", so Cooper.

+++ 06:21 Obama: So fällt es unserer Demokratie schwer, zu funktionieren +++

Dass bei der US-Wahl 72 Millionen Menschen für Amtsinhaber Trump gestimmt haben, zeigt seinem Vorgänger Obama, wie gespalten das Land ist. In der TV-Sendung "60 Minutes" sagte er, die alternative Weltsicht, wie sie in den Medien präsentiert werde, die die Trump-Wähler konsumierten, habe großes Gewicht. "Es fällt unserer Demokratie schwer, zu funktionieren, wenn man auf einer völlig unterschiedlichen Faktengrundlage operiert", sagte der Demokrat. Er verteidigte zudem sein Eingreifen in den Wahlkampf zugunsten Joe Bidens. Die Umstände hätten dies erfordert. Traditionell halten sich frühere Präsidenten mit Kritik an ihren Nachfolgern stark zurück.

+++ 05:28 Biden will gleich vom ersten Tag an Trump-Politik demontieren +++

Der künftige US-Präsident Joe Biden will gleich am ersten Tag im Weißen Haus diverse politische Entscheidungen von Donald Trump rückgängig machen. "Wir haben viel vor für Tag eins", sagte Bidens Stabschef Ronald Klain im US-Fernsehen. Dazu gehörten die Rückkehr ins Klimaabkommen von Paris, Schutz für junge Migranten in den USA und Maßnahmen zum Gesundheitswesen. Biden kann das nach der Amtsübernahme am 20. Januar per Erlass einleiten.

+++ 04:30 Trump lässt Teil einer Wahlbetrugsklage fallen +++

Das Wahlkampfteam des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump rudert bei einer Klage gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl im US-Bundesstaat Pennsylvania zurück. Aus einer geänderten Klageschrift geht hervor, dass die Behauptung fallengelassen wurde, Wahlbeamte hätten Beobachter rechtswidrig daran gehindert, die Auszählung der Briefwahlzettel zu überwachen.

+++ 04:09 USA überschreiten Elf-Millionen-Marke +++

Die USA haben die Marke von elf Millionen Corona-Infektionen überschritten. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Eine Million Fälle kamen in weniger als einer Woche dazu: Zehn Millionen waren erst am vergangenen Montag erreicht worden. Zuletzt hatte die Zahl der Neuinfektionen mit mehr als 177.000 an einem Tag erneut einen Höchststand erreicht. In den USA starben bisher rund 246.000 Menschen an der Krankheit Covid-19.

+++ 03:10 Macron empfängt US-Außenminister Pompeo +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt heute US-Außenminister Mike Pompeo in Paris. Das Treffen erfolge auf Wunsch Pompeos und "in völliger Transparenz mit dem Team des gewählten Präsidenten Joe Biden", betonte Macrons Büro. Macron hatte Biden nach seinem Wahlsieg in den USA bereits gratuliert und mit ihm telefoniert - Pompeo weigerte sich dagegen, die Niederlage von Amtsinhaber Donald Trump anzuerkennen.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian will Pompeo bei dem Besuch deutlich machen, dass Frankreich die geplante Reduzierung der US-Truppen in Afghanistan und im Irak ablehnt. Im Anschluss an die Gespräche in Paris will Pompeo unter anderem in die Türkei und nach Israel reisen. Presseberichten zufolge will er als erster US-Außenminister eine jüdische Siedlung im Palästinensergebiet sowie die von Israel annektierten Golanhöhen besuchen.

+++ 02:23 Bidens Corona-Experte: Maßnahmen mit Skalpell statt Axt +++

Die Regierung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden will in ihrem Kampf gegen die Corona-Pandemie durch gezielte Maßnahmen breite Lockdowns vermeiden. "Wir haben Ansätze mit der Präzision eines Skalpells statt der rohen Kraft einer Axt", sagte Vivek Murthy, einer der Co-Chefs des Coronavirus-Expertenrats von Biden, dem TV-Sender Fox.

Präsident Donald Trump versuchte im Wahlkampf, den Wählern Angst mit der Aussicht auf landesweite Lockdowns unter Biden einzujagen.

+++ 01:46 T.C. Boyle: Biden kann Spaltung Amerikas überwinden +++

Der US-amerikanische Bestsellerautor T. C. Boyle ("Wassermusik", "Das Licht") glaubt, dass der kommende US-Präsident Joe Biden die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft überwinden kann. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Boyle: "Die Versöhnung der Lager wird nicht leicht. Ich denke aber, dass Joe Biden der Richtige dafür ist. Denken Sie an das Nixon-Debakel. Der Präsident, der danach kam, war Jimmy Carter. Vielleicht nicht der beste Politiker, aber eine gute und ehrliche Person. Genau diesen Präsidenten brauchte es damals, um die Nation zu heilen. Ich denke, Biden wird das Gleiche gelingen."

+++ 00:39 Trump kündigt weitere Klagen an +++

Donald Trump bekräftigt erneut Betrugsvorwürfe zur US-Wahl und kündigt weitere Verfahren an. Er werde bald "große Klagen" anstrengen, in denen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom 3. November infrage gestellt würde, twitterte Trump. "Unsere großen Klagen, die die Verfassungswidrigkeit der Wahlen 2020 und die Unverschämtheit aufzeigen, mit der Dinge getan wurden, um das Ergebnis zu verändern, werden bald eingereicht!"

Der demokratische Bewerber Joe Biden hatte sich bei der Wahl gegen den republikanischen Amtsinhaber Trump durchgesetzt. Donald Trump bestreitet weiterhin seine Niederlage bei der US-Präsidentenwahl und hofft, Bidens Sieg noch auf dem Rechtsweg zu kippen. Offizielle Wahl-Beauftragte beider Lager haben erklärt, es gebe keine Anzeichen für größere Unregelmäßigkeiten bei dem Urnengang.

+++ 23:44 Trump teilt gegen ehemaligen Sicherheitsberater aus +++

John Bolton, seines Zeichens ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater von Donald Trump, hat den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen. "John Bolton war einer der dümmsten Leute in der Regierung, mit denen ich das "Vergnügen" hatte, zu arbeiten", twitterte Trump. "Ein verdrießlicher, langweiliger und leiser Typ, der nichts zur Nationalen Sicherheit beitrug außer: 'Lasst uns in den Krieg ziehen.' Außerdem hat er illegalerweise viele Verschlusssachen veröffentlicht. Ein richtiger Trottel!"

Der Grund: Bolton hatte dem TV-Sender CNN gesagt, dass es keinerlei Beweise für einen Wahlbetrug gebe. "Donald Trump hat verloren, durch eine freie und gültige Wahl", fügte er hinzu.

+++ 22:40 Weiterer Republikaner plädiert für Übergang +++

Ein weiterer Republikaner plädiert dafür, den Übergang zur Regierung Biden zu beginnen. Ohios Gouverneur Mike DeWine, ein Unterstützer Donald Trumps, sagte dem US-Sender CNN: "Wir müssen unserem Justizsystem vertrauen und wir müssen unserem Wahlsystem vertrauen." Zwar stünde es dem Präsidenten zu, gerichtliche Verfahren zu möglichem Wahlbetrug anzustrengen, aber "zum Wohle des Landes ist es für einen normalen Übergang nötig, dass er beginnt. Wir müssen diesen Prozess starten". Mit Asa Hutchinson, dem Gouverneur von Arkansas, hatte sich am Sonntag ein weiterer Republikaner dafür ausgesprochen, dass die Trump-Regierung ihre Blockade aufgeben solle.

+++ 22:04 Bidens Übergangsteam - nicht nur weiß und männlich +++

Während die Trump-Regierung noch jeden Schritt zu einer geordneten Machtübergabe abblockt, stellt der gewählte Präsident Joe Biden sein Übergangsteam vor, das auf Bidens Seite den Regierungstransfer bereits vorbereitet. Es besteht zu beinahe 50 Prozent aus "people of color", und mehrheitlich sind Frauen im Team. Diese Zahlenverhältnisse wurden veröffentlicht, um unter anderem eine von Bidens Ankündigungen aus dem Wahlkampf zu untermauern. Er werde eine Regierung zusammenstellen, die "aussehen wird wie Amerika", hatte der Demokrat gesagt. Nach der ersten wichtigen Entscheidung in Richtung Diversität im Weißen Haus, nämlich Kamala Harris das Amt der Vizepräsidentin zu geben, legt Biden nun also auf den Ebenen darunter nach. Bei den Abteilungsleitern wird es 41 Prozent "people of color" geben, und dort sind 53 Prozent Frauen eingeplant.

+++ 21:31 Twitter lacht weiter über Trump +++

Man denkt, langsam gehen den Leuten die Trump-Witze aus, aber: nein.

