Von Überlegungen, dass US-Präsident Trump nach dem Ende seiner Amtszeit einen eigenen TV-Sender zu gründen, hält der legendäre wie umstrittene US-Radiomoderator Howard Stern wenig. "In einem Jahr wäre der Sender pleite", sagte Stern laut "New York Daily News". "So wie all seine anderen Geschäfte." Er glaube, es sei schwierig zu regieren, doch einen Nachrichtensender zu führen, sei noch schwieriger. Er rief Trump dazu auf, seine Anhänger zu beruhigen und Bidens Wahl endlich anzuerkennen.

+++ 13:16 Nato-Generalsekretär warnt Trump vor Truppenabzug aus Afghanistan +++

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigt sich alarmiert über Berichte, US-Präsident Trump plane kurzfristig einen Truppenabzug aus Afghanistan. "Der Preis dafür könnte hoch sein", sagte Stoltenberg laut "Politico". Er verwies darauf, dass die Nato im Land sei, weil die Vereinigten Staaten am 11. September 2001 angegriffen worden seien und rund 1000 Soldaten aus anderen Staaten der Nato im Einsatz getötet worden seien. Ein verfrühter und unkoordinierter Abzug könne dazu führen, dass Afghanistan wieder zu einem sicheren Hafen für Terroristen werden könnte. Niemand wolle länger als nötig im Land bleiben, aber vereinbart sei, noch bis 2024 Truppen vor Ort auszubilden.

+++ 12:50 Wichtige Republikaner-Senatoren offen für Zusammenarbeit mit Biden +++

Wichtige Gesetzesvorhaben des neuen Präsidenten Biden drohen im US-Senat steckenzubleiben, doch immerhin signalisieren nun wichtige republikanische Senatoren Gesprächsbereitschaft beim Thema Einwanderungsreform. Die Senatoren Lindsey Graham, John Cornyn und Chuck Grassley sagten laut "The Hill", es gebe dabei Raum für Zusammenarbeit und ein gemeinsames Gesetz. Das dürfte für die Demokraten und speziell für Biden ein ermutigendes Signal sein. Denn manche fürchten eine Fundamentalopposition der Republikaner, die alles ablehnen könnten, was von den Demokraten kommt - so wie in den letzten Jahren der Regierung Obama. Biden braucht den Senat, um durchzuregieren, weil dieser allen Bundesgesetzen zustimmen muss. Zuletzt hatten die Republikaner dort eine klare Mehrheit. Ob die Demokraten zumindest ein Patt erreichen, wird eine Stichwahl Anfang Januar in Georgia zeigen.

+++ 12:09 AKK legt im Macron-Streit um Rolle der USA nach +++

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer legt im Streit mit Frankreichs Präsident Macron nach und spricht sich gegen eine strategische Autonomie Europas aus. Europa sei auf die amerikanischen Abwehrfähigkeiten angewiesen, sagte die CDU-Politikerin und wies damit den Vorschlag Macrons nach einer eigenständigen Verteidigung zurück. Sie verwies darauf, dass die USA laut dem Londoner RUSI-Institut derzeit 75 Prozent aller Nato-Fähigkeiten stellen. Auch würden nahezu 100 Prozent der Abwehrfähigkeiten gegen ballistische Raketen von den USA in die Nato eingebracht. Ebenso dienten etwa 76.000 US-Soldaten in Europa. Wenn man all dies kompensieren wolle, würde es Jahrzehnte dauern und die heutigen Verteidigungshaushalte würden mehr als bescheiden erscheinen, warnte Kramp-Karrenbauer

+++ 11:31 "Trumps Handlungen ergeben keinen Sinn" +++

Dass Trump noch immer nicht seine Wahlniederlage einräumt, befremdet seinen früheren Kontrahenten John Kasich. "Trumps Vorkehrungen, um die Amtsübergabe an den gewählten Präsidenten Joe Biden zu verhindern, ergeben keinen Sinn", twitterte der frühere Gouverneur von Ohio, der Trump in den Vorwahlen 2016 unterlegen war. Er könne sich keinen anderen Präsidenten vorstellen, der so handeln würde, besonders während einer Pandemie. "Denken Sie an all die Familien, die einen Preis für diese Verantwortungslosigkeit zahlen werden", so Kasich, der im Wahlkampf Biden unterstützt hatte.

+++ 10:48 In Georgia wurden 2600 Stimmen übersehen +++

Die Neuauszählung der Stimmen in Georgia fördert eine bedeutende Panne zutage: Rund 2600 Stimmen wurden bislang gar nicht mitgezählt, wie das Portal "The Hill" unter Berufung auf eine lokale Zeitung berichtet. Der Leiter des Wahlsystems, Gabriel Sterling, habe dazu gesagt, es handele sich um einen menschlichen Fehler. "Jemand hat seine Arbeit nicht richtig gemacht." Demnach wurden die Stimmen übersehen, weil sie nicht von einer Speicherkarte ins System geladen wurden. Die Panne ist einerseits bedeutend, weil Biden in dem Staat nur mit rund 13.000 Stimmen vorn liegt. Andererseits werden die 2600 Stimmen nichts am Endergebnis ändern, zumal sie nicht vollständig einem Kandidaten zukommen werden. Laut "The Hill" kann Trump nur mit 800 Stimmen mehr beim Endergebnis rechnen. Die Neuauszählung der Stimmen soll am Freitag abgeschlossen sein. Zumindest die Republikaner vor Ort sehen darin kein großes Problem. Der Parteivorsitzende des betroffenen Wahlkreises sagte, es gebe keine Anzeichen, dass das ein weitverbreitetes Problem sei und er sei froh, dass die Neuauszählung dieses offengelegt habe.

+++ 10:02 Trump-Fans skandieren "Sperrt sie ein" vor Clinton-Haus +++

Trump-Anhänger sind am Montag vor das Haus von Hillary Clinton im Bundesstaat New York gezogen und haben dort "Sperrt Sie ein!" skandiert. Das twitterte Clintons Tochter Chelsea, die sich demnach gerade dort aufhielt. Laut einem "Newsweek"-Bericht waren Dutzende Demonstranten mit Hupen, Megaphonen und Musik zu dem Anwesen gezogen. Chelsea Clinton twitterte: "Ich hoffe, Sie kommen irgendwann über 2016 hinweg". Damals war ihre Mutter Trump bei den Präsidentschaftswahlen unterlegen. Der spätere Wahlsieger hatte im Wahlkampf der früheren Außenministerin, Senatorin und First Lady unterstellt, kriminell und korrupt zu sein und versprochen, sie nach seinem Sieg hinter Gitter zu bringen. "Sperrt Sie ein!" wurde zu einem regelrechten Wahlkampf-Slogan, der auf Trump-Events regelmäßig erschallte.

+++ 09:25 Cuomo: Wir verbringen zu viel Zeit damit, Trump verstehen zu wollen +++

Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, hat offenbar keinen Bedarf mehr, die Äußerungen des Präsidenten zu verstehen. "Wir verbringen zu viel Zeit damit, zu versuchen, Trump zu verstehen", sagte er auf MSNBC. Er glaube im übrigen nicht, dass New York den erwarteten Impfstoff nicht bekommen wird. "Das ist bloß Trumps Gerede", sagte er. "Er mag es nicht, dass ich ihm widerspreche, Der Präsident hatte am Freitag gesagt, New York wolle den Impfstoff nicht, weil er vom Weißen Haus komme. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James kritisierte Trump ebenfalls für diese Äußerungen und sagte, dass die Biden-Harris-Regierung New York in ausreichender Menge mit Impfstoffdosen versorgen wird.

+++ 08:40 Trump-Verbündete Ward legt bei Betrugsvorwürfen nach +++

Nach und nach melden sich Republikaner zu Wort, die Trump auffordern, seine Wahlniederlage einzusehen. Doch es gibt auch nach wie vor unbeirrte Unterstützer - so zum Beispiel die Vorsitzende der Republikaner in Arizona, Kelli Ward. In einem Video wiederholte sie die Behauptungen des Präsidenten, es habe Wahlbetrug gegeben. "Diese Wahl ist noch lange nicht vorbei", sagte Ward. "Verlieren Sie nicht den Mut. Erlauben Sie der Negativität und den Fake News nicht, Sie mürbe zu machen. Arizona kämpft diesen Kampf zu 100 Prozent. Wir sorgen dafür, dass die Wahlen in unserem Staat integer sind." Beweise legte auch sie nicht vor.

+++ 07:57 Was ist dran an Trumps Dominion-Vorwürfen? +++

Bei seinen Wahlbetrugsvorwürfen hat US-Präsident Donald Trump zuletzt auch ein Unternehmen ins Visier genommen, das Wahlmaschinen herstellt und Wahlsoftware entwickelt: Dominion. Trump hat ohne jeden Beleg getwittert, Dominion habe 2,7 Millionen für ihn abgegebene Wählerstimmen "gelöscht" und 435.000 Stimmen von ihm auf seinen Rivalen Joe Biden "umgetauscht". Der Präsident beruft sich auf den für die Verbreitung von Verschwörungstheorien bekannten rechten Sender One America News Network (OANN), der einen entsprechenden Bericht allerdings noch nicht online gestellt hat. Dominion und US-Wahlbehörden haben die Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen. In einer beispiellosen Stellungnahme erklärten führende Behördenvertreter vergangene Woche: "Es gibt keinen Beleg dafür, dass irgendein Wahlsystem Stimmen gelöscht oder verloren hat, Stimmen abgeändert hat oder in irgendeiner Weise kompromittiert war." Die Wahl vom 3. November sei die "sicherste in der US-Geschichte" gewesen.

+++ 07:32 Trump soll Militärschlag gegen Irans Nuklearanlagen erwogen haben +++

Laut einem Bericht der "New York Times" haben Berater des US-Präsidenten diesen von einem Militärschlag gegen den Iran zum Ende seiner Amtszeit abgehalten. Demnach soll Trump am vergangenen Donnerstag gefragt haben, welche Optionen er habe, gegen die Nuklearanlagen des Landes vorzugehen. Die Berater rieten ihm demnach dringend von einem Angriff ab, weil dieser zu einem Krieg führen könnte. Darunter seien Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo gewesen.

+++ 06:54 Republikanischer Senator soll Georgia-Wahlleiter aufgefordert haben, Stimmen verschwinden zu lassen +++

Der republikanische Senator und Trump-Verbündete Lindsey Graham wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe den Wahlleiter des Bundesstaates Georgia aufgefordert, Stimmen verschwinden zu lassen. Wie "Newsweek" berichtet, soll Graham dem Staatssekretär Brad Raffensperger gesagt haben, er solle Wege finden, Briefwahlstimmen auszuschließen, wie Raffensperger sagte, der ebenfalls Republikaner ist. Graham wies die Vorwürfe als "lächerlich" zurück und sagte, er habe den Wahlleiter lediglich aufgefordert, die Unterschriften auf den Wahlzetteln abzugleichen. Der Vorwurf der Aufforderung zum Wahlbetrug löste empörte Reaktionen bei den Demokraten aus. Der frühere Vorsitzende des Ethik-Rates des Senats, Walter Shaub, twitterte, wenn nicht der Trump treu ergebene Bill Barr Generalstaatsanwalt wäre, müsste dieser nun ermitteln.

+++ 06:17 Biden regt Handelspakt mit Demokratien an +++

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will nach seinem Amtsamtritt Chinas wachsendem Einfluss entgegenwirken. "Wir machen 25 Prozent der Weltwirtschaft aus", sagte Biden über die Vereinigten Staaten am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. "Wir müssen mit anderen Demokratien auf einer Linie sein - mit weiteren 25 Prozent oder gar mehr - damit wir die Handelsregeln festlegen können, damit nicht China und andere die Regeln vorschreiben, weil sie die einig verfügbare Option sind." Auf die Frage, ob die USA dem auf Asien ausgerichteten Abkommen RCEP mit 15 Ländern beitreten würden, sagte Biden, er könne die US-Handelspolitik noch nicht erörtern, weil er sein Amt noch nicht angetreten habe "und es immer nur einen Präsidenten zurzeit gibt." Biden erklärte, er habe einen detaillierten Plan, den er am 21. Januar 2021 vorstellen würde - einen Tag nachdem er als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden soll.

+++ 04:50 US-Informatiker bewerten Trumps Behauptungen als "unbegründet oder technisch inkohärent" +++

59 angesehene US-Informatiker und Wahlsicherheitsexperten kritisierten den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump für dessen Behauptungen zu Wahlbetrug und Hacking und schrieben, die wütenden Tiraden Trumps seien "unbegründet oder technisch inkohärent". In dem Brief, der auf verschiedenen Websites veröffentlicht werden soll, wird Trump nicht namentlich erwähnt, es geht aber offensichtlich konkret um Desinformationen, die er auf Twitter gepostet hat. "Jeder, der behauptet, eine US-Wahl sei 'manipuliert' worden, stellt eine außergewöhnliche Behauptung auf, die durch überzeugende und überprüfbare Beweise untermauert werden muss", schrieb die Gruppe. In Ermangelung von Beweisen, fügten sie hinzu, sei es "reine Spekulation". "Nach unserem Wissen wurden keine glaubwürdigen Beweise vorgelegt, die die Schlussfolgerung stützen, dass das Wahlergebnis von 2020 in irgendeinem Staat technisch kompromittiert oder verändert worden ist", schrieben sie.

+++ 03:44 Wähler lassen Klagen gegen den Wahlausgang fallen +++

Wähler in vier US-Bundesstaaten, die mit wohl langwierigen Klagen den Sieg von Trump-Herausforderer Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl anfechten wollten, haben ihre Klagen am Montag fallen gelassen. Die Klagen waren an Gerichten in Georgia, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania bearbeitet worden, ihnen wurden aber schnell keine Chancen signalisiert. Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump und dessen Administration operieren seit dem Wahltag mit zahlreichen Klagen, um die Bestätigung Joe Bidens als 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten noch zu verhindern. Die Klagen, die Bidens Wahlsieg unterminieren sollen, werden jedoch von Tag zu Tag weniger: Zwei Fälle, die die Trump-Kampagne vor Richter in Michigan und Pennsylvania gebracht hatten, sind inzwischen genauso vom Tisch wie die eines Wählers in Georgia und eines Wahlbeobachters in Michigan.

+++ 02:44 Biden schimpft über sturen Trump: "Es könnten noch mehr Menschen sterben" +++

Der gewählte US-Präsident Joe Biden warnte, dass die mangelnde Bereitschaft von Präsident Donald Trump, den Ausgang der Wahlen im Jahr 2020 zu akzeptieren, die neue Regierung an einer raschen Verteilung eines Coronavirus-Impfstoffs hindern könnte. "Es könnten noch mehr Menschen sterben, wenn wir uns nicht koordinieren", sagte Biden gegenüber Reportern in Delaware in einer Pressekonferenz, nachdem er sich mit führenden Vertretern der Arbeitswelt und der Wirtschaft getroffen und eine Rede über die Wirtschaft gehalten hatte. Der von Trump ernannte Verwalter der General Services Administration hat sich bisher geweigert, den rechtlich notwendigen Schritt zur Einleitung des Übergangsprozesses zu unternehmen, der Bidens Team nachrichtendienstliche Informationen und Zugang zu Bundesbehörden ermöglichen würde. Biden sagte, die Koordination sei wichtig "jetzt oder so schnell, wie wir das erledigen können", und sagte, "es würde es viel einfacher machen, wenn der Präsident daran teilnehmen würde".

+++ 01:20 Zwei Countys in Georgia beenden Wahlprüfung: Ergebnis identisch +++

Zwei kleine Countys in Georgia haben ihre Wahlprüfung beendet, ohne Unstimmigkeiten bei der Stimmauszählung festzustellen. Laut CNN und anderen US-Medien hatte der neugewählte Präsident Joe Biden Georgia und seine 16 Wahlstimmen gewonnen - mit einem Vorsprung von etwa 14.000 Stimmen vor dem amtierenden Präsidenten Donald Trump. Bacon County, ein kleines County im Südosten von Georgia, schloss nun seine Handauszählung ab. Die Ergebnisse waren laut Wahlleitung, "genau die gleichen" wie bei der ersten Auszählung. Insgesamt 4668 Menschen stimmten in Bacon County ab - Trump gewann 87 Prozent der Stimmen und Biden 13 Prozent.

+++ 00:29 Wisconsin verlangt Geld von Trump für Neuauszählung +++

Die Wahlkommission des US-Bundesstaats Wisconsin hat von dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump eine Vorauszahlung in Höhe von fast acht Millionen US-Dollar für eine mögliche Neuauszählung der Stimmen verlangt. US-Medien hatten prognostiziert, dass der gewählte Präsident Joe Biden den Staat Wisconsin und seine 10 Wahlstimmen gewonnen hat. Nach inoffiziellen Ergebnissen führt Biden vor Trump mit 20.470 Stimmen. Das ist eine Differenz von 0,62 Prozent. Dieses knappe Ergebnis lässt eine Nachzählung zu, wenn der unterlegene Kandidat eine anfordert. Da Bidens Vorsprung jedoch mehr als 0,25 Prozent beträgt, muss die Trump-Administration laut Landesgesetz die geschätzten Kosten für die Nachzählung im Voraus bezahlen. Meagan Wolfe, Wisconsins oberster Wahlbeamter, begründete die hohe Summe laut CNN mit dem Mehraufwand durch die Corona-Pandemie.

Die Frist für den Antrag auf eine Nachzählung und die Übermittlung der Auszählungskosten endet am Mittwoch um 17 Uhr. Dies ist zugleich der einzige Tag, an dem Trump-Kampagne den Antrag stellen kann. Die Nachzählung muss bis zum 1. Dezember abgeschlossen sein. Dies ist nach staatlichem Recht auch die Frist für Wahlkommission, um die Ergebnisse offiziell zu bestätigen.

+++ 23:33 Bestätigung von Trumps Fed-Kandidatin wackelt +++

Die Bestätigung einer umstrittenen Kandidatin von Präsident Donald Trump für die US-Notenbank Federal Reserve wackelt. Mit Lamar Alexander erklärte ein dritter Republikaner im Senat, er werde nicht für Trumps frühere Beraterin Judy Shelton stimmen. Da die Republikaner in der Kongresskammer eine Mehrheit von 53 zu 47 Stimmen haben, müsste damit Vize-Präsident Mike Pence sein Recht auf die entscheidende Stimme nutzen, wenn es bei einem Nein von drei Republikanern zu einem Patt im Senat kommen sollte. Die Abstimmung über Shelton und einen zweiten Kandidaten, dem Forschungsdirektor des Fed-Ablegers in St. Louis Christopher Waller, soll am Mittwoch stattfinden. Waller gilt als weniger kontrovers. Im Senat laufen die Demokraten seit Monaten Sturm gegen Shelton. Sie hat sich in der Vergangenheit unter anderem für eine Rückkehr zum Goldstandard ausgesprochen. "Judy Sheltons Ansichten sind atemberaubend extrem und rückwärtsgewandt", erklärte am Montag der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer.

+++ 22:47 Michelle Obama schreibt auf Instagram, wie sie ihre Wut verdrängt hat +++

Die ehemalige First Lady Michelle Obama hat auf ihrem Instagram-Kanal das Verhalten von Präsident Trump und seiner Frau Melania Trump kritisiert. In dem Posting reflektiert sie, wie es ihr vor vier Jahren gelungen sei, ihre Wut über den damaligen Wahlsieg von Trump zu verdrängen, um einen friedlichen Übergang zu ermöglichen. "Ich war verletzt und enttäuscht - aber die Stimmen waren ausgezählt und Donald Trump hatte gewonnen", schreibt Obama. "Mein Mann und ich beauftragten unsere Stäbe, das zu tun, was George und Laura Bush für uns getan hatten: einen respektvollen, nahtlosen Machtwechsel zu vollziehen - eines der Markenzeichen der amerikanischen Demokratie. Obama gesteht: "Nichts davon war einfach für mich. Donald Trump hatte rassistische Lügen über meinen Mann verbreitet, die meine Familie in Gefahr brachten. Das war nichts, was ich bereit war zu verzeihen", so Obama weiter. Es brauche "Stärke und Reife, um meine Wut beiseite zu schieben". Sie habe Melania Trump ins Weiße Haus eingeladen und ihre Fragen beantwortet – unter anderem, wie es sei, Kinder im Weißen Haus aufzuziehen.

+++ 22:08 Biden: Ohne Corona-Koordination "könnten mehr Menschen sterben" +++

Der designierte Präsident Joe Biden warnte davor, dass eine größere Zahl von Amerikanern am Coronavirus sterben könnte, wenn die Regierung von Präsident Trump weiterhin einen reibungslosen Übergang blockiert, insbesondere wenn es um einen Impfstoffverteilungsplan geht."Es könnten mehr Menschen sterben, wenn wir uns nicht koordinieren", warnte Biden, als er von einem Reporter gefragt wurde, was die Versuche von Trump, den Übergang zu blockieren, zur Folge hätten. So müsse bereits jetzt geplant werden, wie ein künftiger Impfstoff gegen das Coronavirus verteilt werde.

