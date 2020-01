Ein Brief vom Leiter des US-Militäreinsatzes im Irak sorgt für Aufsehen: Darin kündigt General Seely an, dass Truppen sich neu positionieren würden, um ihre "Bewegung aus dem Irak" vorzubereiten. Allerdings gebe es derzeit keine Pläne für einen Abzug, heißt es nun aus dem US-Verteidigungsministerium.

Die USA haben nach den Worten von US-Verteidigungsminister Mark Esper keine Pläne zum Abzug aus dem Irak. "Es wurde keine Entscheidung getroffen, den Irak zu verlassen", sagte Esper. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Brief des Generals der US-Marineinfanterie, William Seely, berichtet, die US-geführte Anti-IS-Militärkoalition wolle aus dem Irak abziehen.

"Wir respektieren Ihre souveräne Entscheidung, unseren Abzug anzuordnen", schrieb der Leiter des US-Militäreinsatzes im Irak, General William Seely, in dem Brief an die irakische Armeeführung. Laut der Nachrichtenagentur AFP ist in dem Schreiben die Rede davon, dass die US-Armee in den kommenden Tagen und Wochen ihre Truppen neu positionieren werde, um ihre "Bewegung aus dem Irak" vorzubereiten. Ein Vertreter der US-Streitkräfte und ein Vertreter des irakischen Militärs bestätigten demnach die Authentizität des Schreibens.

Das irakische Parlament hatte nach dem US-Drohnenangriff auf den iranischen Top-General Ghassem Soleimani im Irak den Abzug der US-Truppen gefordert. US-Präsident Donald Trump hatte dies energisch zurückgewiesen und dem Irak "sehr große" Sanktionen angedroht, sollte Bagdad die US-Truppen des Landes verweisen.

Unterdessen wurde bekannt, dass Großbritannien das Botschaftspersonal im Irak und im Iran auf ein Minimum reduziert, wie der Sender Sky News berichtet. Unter Berufung auf Diplomatenkreise heißt es, die Maßnahme habe präventiven Charakter und fuße nicht auf einer konkreten Gefahr.