Das neue Zentrum der Coronavirus-Pandemie liegt nicht mehr in Asien oder Australien, sondern in Amerika: Die Zahl der Infektionen in den USA ist inzwischen so hoch wie in keinem anderen Land der Welt. Präsident Trump predigt trotzdem eine schnelle wirtschaftliche Erholung.

Lange hielt die US-Regierung das Coronavirus nicht für ein amerikanisches Problem, die Gefahr für überschätzt. Wie falsch sie lag, ist spätestens an diesem Donnerstag klar geworden. Bis zum Abend stieg die Gesamtzahl der Sars-CoV-2-Infektionen auf 81.578 entdeckte Fälle. Damit haben die Vereinigten Staaten mehr bekannte Coronavirus-Infektionen als jedes andere Land. In China sind seit dem Ausbruch der Pandemie bisher 81.578 Infektionsfälle gezählt wurden, Italien kommt auf 80.539.

Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus erklärte Präsident Donald Trump, die hohe Zahl bestätigter Infektionen in den USA liege daran, dass im Land so viele Tests durchgeführt würden. In anderen Ländern wie China wisse man nicht, wie hoch die wirklichen Zahlen seien, so Trump. In der Tat gehen Fachleute davon aus, dass es vielerorts wesentlich mehr Infektionen gibt, als bislang durch Tests bestätigt wurden.

Trump sagte weiter, der sprunghafte Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten infolge der Coronavirus-Epidemie sei nur vorübergehend. Sobald das Land den "unsichtbaren Feind", das Virus, besiegt habe, werde die Wirtschaft sich "sehr schnell" wieder erholen. "Wir werden sehr stark wieder zurückkommen", versprach der Präsident. Zuvor hatte das US-Arbeitsministerium mitgeteilt, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis 21. März von 282.000 auf rund 3,3 Millionen angestiegen war. Es war der größte Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Auch in weiten Teilen der USA hat die rasante Ausbreitung des Coronavirus das öffentliche Leben fast zum Erliegen gebracht. Fast die Hälfte der rund 330 Millionen Amerikaner unterliegen nun von Bundesstaaten verhängten Ausgangsbeschränkungen. Viele Geschäfte sind geschlossen, Restaurants und Hotels bleiben leer, Reisen wurden abgesagt. Viele Mitarbeiter geschlossener Unternehmen müssen daher Arbeitslosenhilfe beantragen.

Für die besonders arg gebeutelten Fluggesellschaften stellte Trump ein Rettungsprogramm in Aussicht. Dieses könnte neben Krediten und Direkthilfen auch Staatsbeteiligungen beinhalten. Die USA könnten es nicht zulassen, dass die Airlines wegen der Coronavirus-Epidemie Pleite gingen, sagte Trump.