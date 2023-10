Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas gegen Israel kündigt US-Verteidigungsminister Austin an, einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer zu verlegen. Außerdem soll Israel Ausrüstung und Munition erhalten.

Die USA verlegen als Reaktion auf den Großangriff auf Israel durch die islamistische Hamas einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer - eine ihrer sogenannten "Carrier Strike Groups". Dazu zählen der Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford", der Lenkwaffenkreuzer "USS Normandy" und vier Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, teilte das US-Verteidigungsministerium mit.

Außerdem seien Vorbereitungen getroffen worden, um Luftwaffengeschwader der Air Force mit ihren Kampfjets in die Region zu verlegen, hieß es weiter. Der Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" war noch vor wenigen Wochen auf Bildern vor Triest in Italien zu sehen.

Die USA werden zudem den israelischen Streitkräften zusätzliche Ausrüstung und Munition zur Verfügung stellen, kündigte Verteidigungsminister Lloyd Austin an. Noch am Sonntag werde die erste Lieferung in Bewegung gesetzt, hieß es. Austin sagte, damit betonten die USA ihre Unterstützung für die israelischen Streitkräfte und das israelische Volk.

Flotte als Rettungsanker für Evakuierungen?

Die islamistische Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und die Luft nach Israel vor. Hunderte Israelis wurden getötet, mehrere Tausend verletzt. Hamas-Kämpfer nahmen Geiseln in mehreren israelischen Ortschaften und verschleppten zudem mindestens 100 Menschen in den Gazastreifen.

Israel reagierte auf die Attacken mit Gegenangriffen auf den Gazastreifen mit mehreren Hundert Toten und Verletzten. Die Kämpfe und der Beschuss von Israel dauerten am Sonntag an. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Biden warnt "Feinde Israels"

Unmittelbar nach dem Angriff hatte US-Präsident Joe Biden die Warnung ausgesprochen, dies sei "nicht der Moment für irgendeine israelfeindliche Partei, diese Angriffe zu ihrem Vorteil auszunutzen". "Die Welt schaut hin", betonte der US-Präsident. Die Warnung dürfte sich an den Iran und die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon gerichtet haben, nähere Angaben wurden vom Weißen Haus nicht gemacht. Mit der Verlegung der "Carrier Strike Group" dürften die USA auf dessen abschreckende Wirkung setzen.

Eine weitere Verwendungsmöglichkeit: Laut einem Bericht von "NBC News" könnte die verlegte Flottengruppe eine Rolle bei möglichen Evakuierungen von US-Amerikanern aus Israel spielen. Das Medium berichtet unter Berufung auf namentlich nicht genannte US-Beamte, dass eine der erwogenen Optionen darin bestehe, US-Amerikaner auf die Kriegsschiffe zu evakuieren, damit sie in Sicherheit seien.