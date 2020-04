USA wollen Zahlungen an WHO aussetzen

Drohung in Corona-Krise USA wollen Zahlungen an WHO aussetzen

Lange scheint es, als nehme US-Präsident Trump die Coronavirus-Pandemie nicht ernst. Nun sucht er nach Schuldigen - und wird bei der Weltgesundheitsorganisation fündig: "Die WHO hat es wirklich vergeigt", sagt er und lässt die USA nun finanziell nachlegen.

Die USA setzen ihre Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorerst aus. Dies kündigte Präsident Donald Trump an. Der US-Präsident wirft der WHO schwere Fehler in ihrer Reaktion auf die Ausbreitung des neuartigen Virus vor. Er machte keine Angaben dazu, ab wann der Stopp der Zahlungen gelten soll. Die USA sind der größte Beitragszahler der WHO.

"Die WHO hat es wirklich vergeigt", so Trump bereits einige Stunden zuvor. Die Organisation werde zwar größtenteils von den USA finanziert, sei aber "China-zentrisch". Trump ist allgemein ein scharfer Kritiker internationaler Organisationen.

Der US-Präsident warf der WHO vor, im Kampf gegen eine Ausbreitung des Virus eine "fehlerhafte Empfehlung" abgegeben zu haben. "Zum Glück habe ich frühzeitig ihre Empfehlung zurückgewiesen, unsere Grenze zu China offen zu lassen", twitterte Trump. Die USA hatten Ende Januar ein Einreiseverbot für Reisende aus China verhängt. Die Pandemie hatte von der Volksrepublik aus ihren Ausgang genommen.