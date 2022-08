Die Ukrainer schützen wertvolle Militärtechnik aus dem Westen, indem sie Attrappen als Köder aufstellen, heißt es in einem Medienbericht. Russland werde damit dazu gebracht, teure Marschflugkörper zu verschwenden.

Das ukrainische Militär setzt im Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren laut einem Bericht der "Washington Post" auch Waffenattrappen ein, um die Angreifer zu täuschen. Dabei gehe es etwa um hölzerne Nachbildungen moderner US-Raketensysteme, schrieb die Zeitung unter Berufung auf ungenannte hochrangige Beamte aus den USA und der Ukraine. Auf diese Weise seien die russischen Streitkräfte dazu gebracht worden, teure Marschflugkörper vom Typ Kalibr auf harmlose Replikate zu verschwenden. Das Blatt habe auch Fotos dieser Scheinziele begutachten können, hieß es weiter.

Russische Drohnen, die den Standort der vermeintlichen Raketensysteme an die Flotte im Schwarzen Meer übermittelten, könnten die Attrappen nicht von echten Artilleriebatterien unterscheiden. "Wenn die Drohnen die Batterie sehen, ist diese wie ein VIP-Ziel", zitierte die Zeitung einen ukrainischen Offiziellen. Nach einigen Wochen hätten diese "Dummies" bereits mindestens zehn Kalibr-Raketen in die Irre geleitet. Angesichts des Erfolgs sei die Produktion der Replikate ausgebaut worden.

Die Nachbildungen könnten laut "Washington Post" auch ein Grund dafür sein, dass die Anzahl vermeintlich zerstörter westlicher Waffensysteme in russischen Berichten so hoch ausfalle, insbesondere mit Blick auf den US-Raketenwerfer HIMARS. "Sie haben behauptet, mehr HIMARS getroffen zu haben, als wir überhaupt geliefert haben", zitierte das Blatt einen US-Diplomaten.

Das Verwenden von Attrappen hat eine lange Tradition in der Militärgeschichte. Ein berühmtes Beispiel sind die Attrappen von Panzern und Flugzeugen, die ab 1943 von den Alliierten an der Küste des Ärmelkanals aufgebaut worden waren, um das Dritte Reich über die Landungspunkte der geplanten Invasion in Frankreich zu täuschen. Auch Russland setzte bis zuletzt auf Attrappen, etwa auf aufblasbare MiG-31-Kampfjets und Attrappen des Luftabwehrsystem S-300, heißt es in dem Bericht der "Washington Post".