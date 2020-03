Später als in anderen Ländern kommt es nun in Deutschland zum Lockdown. Auch Schulschließungen wurden zögerlich und nicht einheitlich angeordnet. Versagt Deutschlands Politik bei der Handhabung der Corona-Krise, wie es manche behaupten? Nein, aber die Pandemie legt Schwächen offen.

Wer schon immer der Politik in Deutschland wenig bis gar nichts zugetraut hat, durfte sich am Sonntagabend zur feierlichen Selbstbestätigung noch ein Pils öffnen. Schließlich bekam es der Skeptiker oder die Skeptikerin jetzt aus berufenem Munde bestätigt: Politiker und Behörden hätten zu zögerlich reagiert, sagte der Virologe Alexander Kekulé am Abend in der "Anne Will"-Sendung zur Corona-Krise. "Wir haben bis jetzt wahnsinnig viel Zeit verschlafen", sagte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Universität Halle-Wittenberg.

Auf Twitter waren die hämischen Kommentare zahlreich: Politiker wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesfinanzminister Olaf Scholz bekämen von Kekulé "die Leviten gelesen"; "die Politik hat versagt"; "Wir müssen ausbaden, was die Politik im Januar versäumt hat". Fraglich aber ist, ob jene, die "denen da oben" schon immer misstraut haben, sich von denselben Politikern schon vor Wochen mit Begeisterung unter Quarantäne hätten stellen lassen - ohne eine nennenswerte Zahl an Corona-Fällen in Deutschland. Zudem ist das Bild keinesfalls einheitlich: Die Wut der "Hättet ihr doch mal früher"-Fraktion stößt auf das Schulterzucken der "Mir doch egal"-Sager. Dass die Gruppe der Sorg- und Ahnungslosen in Deutschland noch immer groß ist, haben am Sonntag nicht nur die dicht gedrängten Schlangen vor den Eisläden gezeigt.

Kein schnelles Urteil möglich

Wenn man also der Frage nachgeht, ob die Regierung oder das System, auf dem sie fußt, in der Corona-Krise versagt hat, muss man die Rahmenbedingungen ihres Handelns betrachten. Die "Politik", wenn man die Regierungschefs, Minister und Kommunalregierungen so zusammenfassen mag, ist in der Corona-Krise mit einem sehr bunten Meinungs- und Stimmungsbild konfrontiert. Das gilt für die Bevölkerung genauso wie für die Gesundheitsexperten und Behördenleiter, auf deren Rat sich die Entscheider nun verlassen müssen.

Versagen bedeutet, dass Erwartungen nicht erfüllt werden. Die grundlegende Erwartung an jede Regierung ist der Schutz der Bevölkerung vor Unheil. Dieses Versprechen ist die Grundlage dafür, dass einzig der Staat Gewalt gegen und über andere Menschen ausüben darf. Deshalb ist die Frage nach einem solchen Versagen nicht leichtfertig zu beantworten. Der Begriff "Staatsversagen" ist ein Kampfbegriff in der politischen Auseinandersetzung, wie ihn etwa die AfD beim Thema Migration nutzt.

Hat also die Bundesregierung versagt, weil sie nicht früher zu drastischen Maßnahmen wie Grenzschließungen, Schul- und Kitaschließungen sowie anderen Einschränkungen des öffentlichen Lebens gegriffen hat? Frühestens in zwei Wochen lässt sich das beantworten. Dann nämlich, wenn sich ein klares Bild bei der Neuansteckungskurve zeigt. Die zehntägige Inkubationszeit des Coronavirus bewirkt eine schwerwiegende Informationslücke: Politik und Wissenschaft reagieren immer auf Zahlen aus der Vergangenheit. Die bestätigten Infektionen heute sind die Neuansteckungen von Anfang März.

Man muss daher zugestehen, dass die Entscheidungsgrundlage schwierig ist. Und während Kekulé schon eine Woche früher Schulschließungen empfahl, war sich Charité-Virologe Christian Drosten bis Ende letzter Woche nicht so sicher, ob das angemessen und hilfreich ist. Wer also darüber fabuliert, die Politik müsse eins zu eins die Empfehlungen der Wissenschaftler umsetzen, verkennt die Vielfalt an teils widerstreitenden Wissensständen und Einschätzungen innerhalb jeder einzelnen Wissenschaftsdisziplin.

Es geht nicht nur um Corona



Zumal Experten in jedem politischen Entscheidungsprozess zu Rate gezogen werden. Es ist Aufgabe der Volksvertreter in den Regierungen abzuwägen, was aus diesen Ratschlägen folgt. Die Regierungen von Bund und Ländern müssen dabei in der Corona-Krise im Blick behalten, welche Konsequenzen für andere Themen und Aspekte folgen, darunter Auswirkungen auf die Wirtschaft, die öffentliche Sicherheit oder die Grundversorgung. Alles Bereiche, von denen Virologen keine Ahnung haben und für die sie keine Verantwortung tragen. Es erscheint sinnvoll, dass die Bundesregierung ihr Krisenpaket für die Wirtschaft noch vor Bekanntgabe der drastischen Alltagseinschränkungen fertig geschnürt hat.

Entscheidungen mit einer Tragweite, wie wir sie nun erleben, fallen aus gutem Grund nicht aus dem Stand. Das gilt auch für autokratische Systeme wie China, wo bereits hunderte Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben waren, bevor die Millionenstadt Wuhan unter Quarantäne gestellt wurde. Dann aber waren die Eingriffe in die Grundrechte - das Einsperren der Bürger, die vollständige digitale Überwachung jedes einzelnen und die Nachrichtenzensur – derart totalitär, dass sie sich niemand in Deutschland wünschen kann. Erst recht, wer "der Politik" misstraut.

Viel Raum für Verbesserungen

All das heißt aber nicht, dass keine Fehler gemacht wurden oder dass Deutschlands Regierungs- und Verwaltungsstrukturen im Krisenfall frei von Schwächen wären. Im Gegenteil: Die Geschehnisse dieser Wochen und Monate werden noch viele Jahre Gesundheitsforscher und Sozialwissenschaftler beschäftigen. Das ganze Ausmaß von Fehleinschätzungen und Unterlassungen wird sich daher erst in einiger Zeit nachvollziehen lassen.

Ansätze für Verbesserungen zeigen sich aber schon jetzt: So haben weder die globalen Warnsysteme noch die europäische Koordination adäquat funktioniert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte lange keinen vollen Zugang zu den Krisengebieten in China und den Behördenzahlen. Den Pandemiefall hat die WHO erst spät ausgerufen. Offensichtlich haben viele Regierungen erst spät den Ernst der Lage begriffen. Das gilt beispielsweise für die Landesregierung in Tirol, die - Stand heute - die Warnungen anderer Länder vor dem Corona-Herd Ischgl ignoriert hat, statt das Gebiet abzusperren.

Italien ist in den ersten Wochen von der Corona-Ausbreitung offenbar völlig überrascht worden. Innerhalb der Europäischen Union gilt Schengen nicht mehr viel, jedes Land entscheidet offenbar selbst, wann und wie es seine Grenzen schließt. In Deutschland hat es offenkundig Abstimmungsprobleme zwischen den Ländern gegeben. Das zeigt der Streit um Schulschließungen oder Spielabsagen, bei denen ein abgestimmtes Vorgehen sinnvoll gewesen wäre, um einen maximalen Effekt zu erzielen.

Eine Schulddebatte ist zu diesem Zeitpunkt dennoch nicht zielführend. Der Charité-Virologe Drosten warnt eindringlich davor, Politiker dabei durch effektheischende Berichterstattung unter übertriebenen Handlungsdruck zu setzen. Das führe zu Aktionismus, weil Politiker durch rigide Maßnahmen vor allem Stärke demonstrieren wollten - unabhängig vom Nutzen einer Maßnahme. Solch eine Übertreibung ist möglicherweise Österreichs strenge Quarantänevorgabe, mit deren Verhängung Bundeskanzler Sebastian Kurz einmal mehr seine Entschlossenheit demonstriert. Dabei bezweifeln Experten den Sinn solcher Maßnahmen, weil die Menschen weiter etwa für Spaziergänge vor die Haustür gehen dürfen sollen. Darin sind sich auch Drosten und Kekulé einig.