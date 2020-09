Von Klimawandel will Trump nichts wissen

Selbst im Angesicht der Zerstörung, die die verheerenden Waldbrände im Westen der USA anrichten, ändert Präsident Trump seine Meinung nicht. Vor allem das Forstmanagement sei schuld an der Misere und nicht der Klimawandel. Denn Letzteren gebe es gar nicht.

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Besuch in den Waldbrandgebieten in Kalifornien erneut den Klimawandel geleugnet. Das Weltklima werde sich bald wieder abkühlen, sagte Trump bei einem Treffen mit Experten in Sacramento. "Es wird wieder kühler werden. Sie werden schon sehen", sagte der US-Präsident.

Mit Blick auf die Waldbrände hat Trump bislang vor allem das örtliche Forstmanagement kritisiert. Den Klimawandel und dessen Folgen hatte der Republikaner bereits in der Vergangenheit immer wieder infrage gestellt. Seine Regierung hat viele Vorschriften im Bereich des Umweltschutzes aufgeweicht und setzt sich unter anderem auch mit Nachdruck für die Förderung von Kohle und Öl ein. Über Windräder hingegen macht Trump sich immer wieder lustig.

Wegen seines Umgangs mit den verheerenden Bränden und seiner generellen Einstellung zum Klimawandel muss sich der Staatschef harsche Kritik gefallen lassen. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden sagte nun, obwohl der "Westen im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen steht", verleugne Trump weiter den Klimawandel und dessen "unerbittliche" Folgen. Anstatt seine Politik auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen, betätige sich Trump als "Klima-Brandstifter".

Biden: Höllische Ereignisse noch häufiger, wenn Trump gewinnt

Neben Kalifornien sind auch die Bundesstaaten Oregon und Washington von den Bränden betroffen. Bundesstaaten im Süden des Landes bereiteten sich unterdessen auf die Ankunft eines weiteren Hurrikans und damit verbundene Überschwemmungen vor. "Donald Trumps Leugnen des Klimawandels hat diese Feuer und Rekordfluten und Rekord-Hurrikans wohl nicht verursacht, aber falls er eine zweite Amtszeit bekommt, werden diese höllischen Ereignisse noch häufiger, zerstörerischer und tödlicher werden", warnte Biden.

Der Demokrat verspricht vor der US-Präsidentschaftswahl am 3. November einen entschlossenen und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Kampf gegen den Klimawandel. Durch gezielte Förderung umweltfreundlicher Technologien will er Hunderttausende neue Arbeitsplätze schaffen.