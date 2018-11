Politik

Ukrainische Marine beschossen?: Vorfälle vor Halbinsel Krim heizen Konflikt an

Vor der Krim kommt es wohl zu Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine. Nach Angaben der ukrainischen Marine soll Russland das Feuer gegen die Marine des Nachbarlandes eröffnet haben. Zwei Soldaten sollen dabei verletzt worden sein.

Russland hat nach Angaben der ukrainischen Regierung drei Schiffe der ukrainischen Marine unter seine Kontrolle gebracht. Russische "Spezialkräfte" hätten sich die Schiffe am Sonntag in der Straße von Kertsch vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim angeeignet, erklärte das Kommando der ukrainischen Marine. Es gebe "Informationen, wonach zwei ukrainische Marinesoldaten verletzt" worden seien.

Der Krim-Beauftragte des ukrainischen Staatschefs Petro Poroschenko, Boris Babin, hatte zuvor im Online-Netzwerk Facebook erklärt: "Am Ausgang der Straße von Kertsch haben die Russen das Feuer gegen ein Schiff der ukrainischen Marine eröffnet. Es gibt eine verletzte Person an Bord." Angesichts der drohenden Eskalation im Konflikt mit Russland hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko am Sonntagabend den Krisenstab zu einer Sitzung einberufen. Das teilte ein Sprecher Poroschenkos mit. In dem Gremium sitzen neben dem Präsidenten noch der Innenminister, der Verteidigungsminister und der Geheimdienstchef. Von der Regierung in Moskau war zunächst keine Stellungnahme zu den Vorwürfen zu erhalten.

Die Straße von Kertsch ist eine Meerenge zwischen der Krim und Russland, die das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer verbindet. Die Beziehungen zwischen Kiew und Moskau sind ohnehin äußerst angespannt. Russland hatte die Krim im Frühjahr 2014 annektiert.

Die ukrainische Regierung wirft Moskau überdies vor, dass es pro-russische Kämpfer bei dem Konflikt in der Ostukraine aktiv unterstütze. Am Sonntag hatte die ukrainische Marine Russland zunächst vorgeworfen, einer ihrer Schlepper im Schwarzen Meer gerammt zu haben. Danach hätten die Russen die Straße von Kertsch blockiert.

Quelle: n-tv.de