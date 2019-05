Warum in Belgien fast alle zur Wahl gehen

"Nah dran!" in Antwerpen Warum in Belgien fast alle zur Wahl gehen

In den Tagen vor den Wahlen zum EU-Parlament ist n-tv Reporterin Liv von Boetticher unterwegs in Europa, um die Meinungen der Menschen vor Ort einzufangen. Auf der "Nah dran"-Tour befragt sie in Antwerpen unter anderem einen belgischen Diamantenhändler.

Die Belgier wählen wie die Deutschen am 26. Mai: Bis zur Europawahl sind es damit auch in Antwerpen, der zweiten Station der n-tv "Nah dran"-Tour durch Europa, nur noch elf Tage. Auf ihrer Rundreise spürt Reporterin Liv von Boetticher in der traditionsreichen Hafen- und Handelsmetropole der politischen Stimmungslage vor Ort nach und erfährt dabei mehr über speziell belgische Probleme.

Für n-tv unterwegs in Europa: Liv von Boetticher (Foto: Francisco De La Torre)

In Belgiens zweitgrößtem Ballungsraum nach Brüssel erlebt die n-tv Reporterin ein Land, das "mit sich selbst so beschäftigt ist, dass Europa fast zur Nebensache wird". Umfragen deuten unterdessen darauf hin, dass sich auch die politische Landschaft Belgiens dramatisch verändert. Mit der Angst vor Terrorismus und steigender Kriminalität gehen auch in Belgien rechte und EU-skeptische Parteien auf Stimmenfang. Ist Europa mit seinen offenen Grenzen das Problem?

Der Diamantenhändler Peter Poussenier, der vor Jahren selbst Opfer eines Überfalls wurde, glaubt nicht daran, dass Kräfte von außen für die steigende Kriminalität verantwortlich sind. "Das sind unsere eigenen Leute", sagt er.

Wie stark Belgien durch den Konflikt der Flamen und Wallonen gespalten ist, erfährt die n-tv Reporterin im Gespräch mit dem Hotelangestellten Derk Stam, einem jungen Belgier, den sie in einer Bar auf einen Kaffee trifft. "Wir haben zwei Regierungen, eine für die Wallonie und eine für Flandern. Es gibt also keine wirklich übergeordnete Regierung, die sich um die Belange aller Menschen kümmert."

Liv von Boetticher im Gespräch mit Derk Stam. (Foto: Gloria Pilima)

Viel Geld aus dem wirtschaftsstarken Flandern fließt demnach in die strukturschwachen Regionen der Wallonie an der französischen Grenze. Dort, sagt Stam, sei die Arbeitslosigkeit ein "sehr großes" Problem. Während sich der niederländische Teil Flandern weiter nach rechts orientiere, gehe der französische Teil, die Wallonie, "den umgekehrten Weg nach links".

Den Eindruck der politischen Spaltung bestätigt auch der Micha Nizowets, der vor mehr als 20 Jahren aus Russland nach Belgien einwanderte. "Belgien ist ein kleines Land. Aber es gibt große Unterschiede zwischen den Menschen und der Mentalität." Bei der Wahl am 26. Mai wird die Wahlbeteiligung in dem Land, in dem viele EU-Institutionen ihren Sitz haben, trotz allem sehr hoch ausfallen. "In Belgien herrscht Wahlpflicht", erklärt Liv von Boetticher. "Wer seine Stimme nicht abgibt, riskiert eine Geldstrafe."

