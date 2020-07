Zwei Politiker, die sich genau über die Macht der Bilder bewusst sind, inszenieren sich vor royaler Kulisse in Bayern. Kanzlerin Merkel lässt sich von Ministerpräsident Söder empfangen wie eine Königin von ihrem Kronprinzen. Was verrät das über die beiden?

Sie sollen nicht behaupten, sie hätten nicht gewusst, was diese Bilder auslösen. Bei Sonnenschein empfängt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Kanzlerin Angela Merkel am Bootsanleger. Im Heck des Schiffes nehmen die beiden Platz vor der bayerischen Flagge, die vor der Alpenkulisse im Wind tanzt. Nach der Überfahrt bittet Söder seinen Gast zur Kutschfahrt zum prachtvollen Neuen Schloss Herrenchiemsee, wo er sie anschließend zur gemeinsamen Kabinettssitzung in den opulenten Spiegelsaal begleitet. Bei all den schönen Bildern wird der Inhalt des Treffens beinahe zur Makulatur.

Es ist ein Tag der Inszenierung. Sowohl Angela Merkel als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sind Politiker, die sehr genau ihr Bild in der Öffentlichkeit pflegen, also wissen, was sie tun. Auch wenn sie dabei einen völlig unterschiedlichen Ansatz verfolgen.

Merkel ist stets darum bemüht, das Bild einer sachlich-nüchternen Politikerin abzuliefern, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Laute Ansprachen, Wut, cholerische Reden, temperamentvolle Ausfälle hat es bei ihr ebenso wenig gegeben wie außergewöhnliche Auftritte, Kostüme. Gossip und High Society scheinen ihr völlig fremd. Wenn Merkel einmal so richtig aufdreht, zieht sie einen roten Blazer an - oder wie zur Eröffnung der Oper in Oslo 2008 ein leicht ausgeschnittenes Kleid - und gibt der Presse damit Gesprächsstoff für Tage.

Ähnlich sorgsam pflegt Markus Söder sein deutlich extravaganteres Image. Mit einer schon befremdlichen Liebe zum Detail ist er zur Fastnacht bereits in die Rollen von Prinzregent Luitpold von Bayern, des Comic-Monsters Shrek, Homer Simpsons oder seines Parteikollegen Edmund Stoiber geschlüpft. Im völligen Gegensatz zu Merkel wird Söder eine gewisse Eitelkeit nachgesagt und er hat sich mit seinen frechen Durchsagen einen gewissen Ruf erarbeitet. Als CDU und CSU 2018 im Clinch lagen wegen des Masterplans Migration von Innenminister Horst Seehofer, sagte FDP-Chef Christian Lindner über ihn, er führe sich auf, wie ein "pubertierender Schulhofschläger".

Ausgerechnet die beiden setzen sich also derart in Szene. Welche Botschaften wollen sie mit diesem bemerkenswerten Auftritt senden?